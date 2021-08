Une pièce sans prise qui alimente sans fil ordinateurs portables, lumières et mobiles, le futur des bureaux ? | La technologie

Des chercheurs du Japon et des États-Unis ont développé une technologie de charge sans fil qui pourrait charger en toute sécurité des pièces entières avec jusqu’à 50 watts de puissance.

La première nouvelle que nous avons eue d’un chargeur sans fil était bien entendu liée au monde des smartphones. Plaques fixes qui pouvaient charger le mobile simplement en s’asseyant dessus, éliminant les câbles.

Bien que cela ne suffisait pas, cela signifiait que la recharge via la technologie sans fil était possible, donc tôt ou tard, quelque chose viendrait révolutionner le monde de la recharge tel que nous le connaissons.

Et ce moment semble venu. Dans une étude publiée dans Nature Electronics, des chercheurs de l’Université du Michigan et de l’Université de Tokyo ont développé un système pour fournir de l’électricité en toute sécurité par voie aérienne.

La technologie, les détails de la publication, peut fournir 50 watts de puissance en utilisant des champs magnétiques actuellement.

Pour prouver ta théorie, les chercheurs ont créé une salle d’essai de 3 mètres carrés avec des murs en aluminium, dans lequel ils alimentaient sans fil des lampes, des ventilateurs et des téléphones portables pouvant être alimentés n’importe où dans la pièce, quel que soit l’emplacement des personnes et des meubles.

Selon les responsables, le système représente une amélioration significative par rapport aux tentatives précédentes de systèmes de recharge sans fil, qui utilisait un rayonnement micro-ondes potentiellement nocif ou exigeait que les appareils soient placés dans des emplacements de charge spécifiques.

Au lieu de cela, il utilise une surface conductrice sur les murs de la pièce et un pôle conducteur pour générer des champs magnétiques.

Des tests sur mannequin (pas encore testés sur des humains) ont montré que le système pouvait fournir au moins 50 watts de puissance n’importe où dans la pièce sans dépasser les directives de la Federal Communications Commission concernant l’exposition à l’énergie électromagnétique.

Ça oui, Les chercheurs pensent que des niveaux de puissance plus élevés peuvent être fournis avec un raffinement supplémentaire du système, ce qui permettrait de charger des bureaux entiers.

Enfin, les responsables affirment qu’en chargeant les téléphones et les ordinateurs portables, la technologie pourrait alimenter des dispositifs médicaux implantés chez l’homme et ouvrir de nouvelles possibilités pour la robotique mobile dans les maisons et les usines. Et pendant ce temps, Xiaomi insiste pour battre des records.