Une pierre d’achoppement historique pour Barcelone en Europe

30/09/2021 à 09:24 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman s’est à nouveau imposé (3-0) à l’Estadio da Luz lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Après la débâcle contre le Bayern et contre un Benfica vif et agressif, les Catalans ont ajouté une autre humiliation et ont ajouté zéro point sur six possibles, ce qui ne s’était pas produit depuis la saison 1972/73.

Les Catalans, qui ont bouclé une deuxième partie catastrophique à tous points de vue, ont récolté deux défaites lors de leurs deux premiers matches européens pour la deuxième fois de leur histoire. La première et unique occasion était il y a exactement 49 ans : Barcelone a perdu ses deux premiers matchs contre Porto au premier tour de la Coupe UEFA.

2 – Barcelone a perdu ses deux premiers matches d’une saison pour la deuxième fois de son histoire en compétition européenne, après avoir perdu les deux matches du premier tour de la Coupe UEFA contre Porto en 72/73. Des difficultés. pic.twitter.com/rZIFzeUwFw – OptaJose (@OptaJose) 29 septembre 2021

Avec cette défaite, Barcelone est en dernière position du groupe E avec zéro point, six buts contre et aucun pour, témoignant de la crise que traverse le club. Les raclées contre le Bayern et Benfica, en plus des mauvais sentiments en Liga, ont déclenché toutes les alarmes et l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman semble avoir ses jours comptés à la tête du projet sportif.

Le classement, une chimère

Les deux défaites avec éboulement présentent un scénario particulièrement complexe. Le double match contre le Dinamo Kiev est vital : les Catalans devraient ajouter six points et attendre que le Bayern en fasse de même contre Benfica. L’équipe de Jorge Jesús est déjà le club portugais qui a remporté la plus grande victoire contre le FC Barcelone de toute l’histoire des compétitions européennes.

Les précédents ne sont pas particulièrement favorables : Au total, 140 équipes ont entamé la phase de groupes de la Ligue des champions avec deux défaites et seulement 12 se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, nous parlons donc d’une probabilité de 8,6 %. actuellement.