Une pilule à risque contre l’avortement chimique lancée par le lobby de l’avortement

Avec une menace potentielle pour Roe qui se profile, Corporate Abortion propose une alternative dangereuse à l’avortement à domicile.

Tous les yeux seront rivés sur la Cour suprême en décembre, alors que Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, une affaire d’avortement historique, déterminera si l’avortement peut être limité avant qu’un bébé ne puisse vivre en dehors de l’utérus. Mais quiconque croit que l’avortement en entreprise fermera simplement ses installations de brique et de mortier et rentrera chez lui si la Cour finit par limiter Roe n’y a pas prêté attention. Ils ont un plan de secours mortel.

Avec un tour de passe-passe habile, le lobby de l’avortement s’est élevé contre les efforts au Texas et a collecté intensément des fonds sur la limite de 15 semaines du Mississippi, tout en préparant la grande révélation de sa nouvelle frontière : la mort par la poste. C’est-à-dire la distribution en ligne sans test de pilules abortives chimiques.

Désormais utilisées pour plus de 40 pour cent de tous les avortements, les pilules abortives chimiques sont vendues comme solution rapide et facile pour une utilisation mortelle au cours des dix premières semaines de grossesse et au-delà. Le Washington Post rapporte que les ventes de ces médicaments «explosent» dans le monde entier.

Corporate Abortion fait maintenant des arguments de vente pour stocker les médicaments à la lumière des changements potentiels de la loi. Voir, à titre d’exemple, le récent éditorial du New York Times : « Et si vous aviez des pilules abortives dans votre armoire à pharmacie ? » Le FDA.

Tout dépend de ce que les femmes pensent de l’infection, de la chirurgie, de l’infertilité, de la dépression, de la douleur horrible et même de la mort.

La science a toujours pris le pas sur la politique en ce qui concerne les pilules abortives chimiques, dont le RU-486, une combinaison de deux médicaments de mifépristone et de misoprostol qui, ensemble, met fin à une vie. Le premier médicament affame un bébé en coupant la progestérone, parfois appelée « hormone de la grossesse » qui équipe l’utérus pour nourrir et protéger le bébé. La seconde provoque d’horribles contractions, expulsant ce qui peut être un nourrisson vivant. Les présidents démocrates successifs sont fautifs ici. Le président Bill Clinton a forcé le rapprochement sur le marché en 2000, promettant une surveillance attentive. Ensuite, le président Barack Obama a affaibli le REMS. Cela nous amène au président actuel Joe Biden, qui veut qu’ils disparaissent complètement.

Mais ne vous tournez pas vers la FDA, sous la direction de l’équipe de soutien à l’avortement radical de Biden, pour donner la priorité à la sécurité des patients. Pendant la pandémie de coronavirus, le jour même où la FDA a retiré le vaccin Johnson & Johnson parce qu’une femme est décédée, l’agence a annoncé qu’elle assouplissait les restrictions sur les pilules abortives chimiques. Ceci malgré le fait que plus de 20 femmes sont décédées des complications de leur utilisation depuis 2000. À l’heure actuelle, devant le tribunal, la FDA reporte les cas d’avortement chimique, notant que les normes de santé et de sécurité au cœur des cas pourraient bientôt disparaître.

Mais nous savons que se débarrasser des normes de santé et de sécurité pour l’avortement chimique est anti-femme et anti-science. Les pilules causent quatre fois plus de complications que l’avortement chirurgical, avec un risque de décès dix fois plus élevé, selon une étude du National Institute of Health.

La FDA signale de nombreux effets secondaires. Entre 5 et 7 pour cent des femmes qui prennent des pilules abortives chimiques auront besoin d’une intervention chirurgicale de suivi pour mettre fin à la grossesse. Et une étude australienne a noté que jusqu’à 8 pour cent des femmes qui ont pris les pilules dans ce pays se sont retrouvées dans une salle d’urgence. Des calculs similaires sont même rapportés par l’industrie de l’avortement.

Les pilules abortives chimiques ne fonctionnent pas bien plus tard pendant la grossesse, ou lorsqu’une femme a une grossesse extra-utérine (qui a lieu en dehors de l’utérus), qui affecte jusqu’à 2% des femmes. La moitié de ceux qui souffrent de cette maladie potentiellement mortelle n’auront aucun facteur de risque. La FDA note également que ces pilules présentent un risque de décès par hémorragie interne causée par une rupture de grossesse extra-utérine.

Sans traitement approprié, les femmes sont également confrontées à un risque extrême d’infertilité après avoir utilisé des pilules abortives chimiques si elles ont un groupe sanguin Rh négatif, qui comprend 15 pour cent de la population. Lorsqu’une femme enceinte Rh-négatif subit un contact sanguin, comme lors d’un accouchement ou d’un avortement, elle doit recevoir de toute urgence une injection d’immunoglobuline Rh pour neutraliser les anticorps mortels. Sans cela, les fausses couches peuvent entraîner de futurs chagrins d’amour, car le corps d’une mère attaque les futures grossesses.

Dans la revue Contraception, les principaux apologistes de l’avortement ont reconnu que traiter les femmes pour leur statut Rh négatif était la norme de soins. Mais maintenant, ils veulent qu’il soit abandonné. Comme ils le disent : « L’avortement précoce continue de se développer en dehors des cliniques traditionnelles, par le biais de la télémédecine, de l’avortement médicamenteux autogéré ou dans des bureaux plus petits qui ne se spécialisent pas dans les soins obstétricaux. Par conséquent, exiger des tests Rh et des immunoglobulines anti-D dans le cadre des soins d’avortement devient un obstacle. » Mais ce n’est qu’une « barrière » pour les équipes de vente de mauvaise qualité des pilules abortives chimiques, pas pour les femmes qui veulent survivre à l’expérience avec leur fertilité intacte.

En tant que norme minimale, la FDA devrait exiger que les femmes subissent un dépistage du groupe sanguin et des échographies avant et après la prise des pilules. Le dépistage en personne aborde un autre risque connu des drogues : les agresseurs et les trafiquants sexuels les utilisent sur des femmes à leur insu ou sans leur consentement pour dissimuler des crimes. La FDA, ainsi que l’EPA, doivent également tenir compte de l’effet environnemental de l’évacuation d’autant de tissus humains dans les égouts, infusés de produits chimiques.

Il n’est pas surprenant que les Américains pro-vie s’opposent à la vente occasionnelle de pilules abortives chimiques qui mettent fin à la vie à naître. Les étudiants pour l’action pour la vie ont travaillé au niveau de l’État pour interdire purement et simplement les médicaments ou, à tout le moins, pour exiger une surveillance plus stricte. Nos porte-parole étudiants et moi avons souvent témoigné sur les dangers de l’avortement chimique. Nous avons également souligné les horreurs d’expulser violemment un bébé dans les toilettes, dans la peur et tout seul.

Ce qui est choquant, ce sont les défenseurs des femmes qui se décrivent eux-mêmes en faveur du fait de risquer la vie des femmes pour leur permettre de pousser plus facilement certaines pilules. Mais à moins que les législateurs et la FDA n’agissent dans le meilleur intérêt des femmes, les tentacules de l’avortement en entreprise seront anonymes en ligne, permettant à la mort par courrier de devenir le nouveau système de livraison pour la plupart des avortements.

Les Américains pro-vie doivent se concentrer sur notre opposition aux pilules abortives chimiques afin que nous ne gagnions pas la bataille dans Dobbs v. Jackson avec une limite d’avortement tardif et perdions la guerre dans les premières semaines de grossesse à mort par la poste .

Kristan Hawkins est président de Students for Life of America, avec plus de 1 250 groupes sur les campus des collèges, universités et lycées dans les 50 États. Suivez-la @KristanHawkins ou abonnez-vous à son podcast, Explicitly Pro-Life.

