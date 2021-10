Une piscine d’actualités pour les enfants

Lyndee Prickitt (à gauche) et sa fille Leela Sivasankar Prickitt

Leela Sivasankar Prickitt, 9 ans, et sa mère journaliste Lyndee Prickitt, 49 ans, ont lancé Newsy Jacuzzi par pur ennui pendant le verrouillage de l’année dernière. Cependant, ils ne savaient pas que leur projet de passion – prétendu être le premier podcast d’actualités pour enfants en Inde – recevrait une lettre de « cesser et s’abstenir » de Jacuzzi, un fabricant mondial de baignoires de marque, en septembre de cette année.

Dans la lettre, la société a déclaré que son podcast est « identique à notre raison sociale et à notre identité commerciale en tant que telle, susceptible de semer la confusion chez le public et de lui faire croire que votre entreprise, le cas échéant, est en quelque sorte liée ou approuvée par Jacuzzi Group qu’elle n’est pas ».

Les gens pourraient-ils vraiment penser que le duo de podcasteurs vend des jacuzzis ? Les auditeurs potentiels entreraient-ils dans un magasin Jacuzzi et diraient-ils : « Excusez-moi, où est le podcast pour les enfants que nous voulons entendre ? »

Le duo fougueux mère-fille a décidé de tirer le meilleur parti de la situation et s’est complètement rebaptisé en « quelque chose d’encore plus grand qu’un petit jacuzzi ». Ils ont décidé de vider le jacuzzi et de s’appeler News Pooloozi, la « nouvelle piscine pour les enfants intelligents et les adultes curieux ».

News Pooloozi couvre toutes sortes de sujets allant de Baby Shark à Black Lives Matter. Lyndee raconte les histoires les plus informatives du monde entier à sa fille de neuf ans, Leela, pour qu’elle les comprenne, les comprenne et, éventuellement, les audite. Classé parmi les 30 meilleurs podcasts du NYT pour les enfants dans le monde, le duo couvre tout – de la science et de l’art aux sports et divertissements.

L’équipe mère-fille de podcasteurs rampe sous le lit chaque semaine pour enregistrer son podcast éducatif pour les enfants. Mais pourquoi sous le lit ? « Parce que le son y est meilleur (et ça nous fait rire). Nous vivons en Inde mais avons des racines à travers le monde. Coincés à l’intérieur tout l’été pendant la vilaine pandémie de COVID-19, tout ce que nous pouvions faire pour nous sentir connectés au monde était d’en faire rapport. Et c’est ainsi que Newsy Pooloozi est né », disent-ils.

« Nous sommes également très passionnés par le fait d’amener les gens – jeunes et moins jeunes – et intéressés par ce qui se passe partout dans le monde. Nous travaillons dur pour rendre la vie compliquée plus simple, la pop apparemment ennuyeuse de la vie et nous amusons autant que possible avec notre podcast d’actualités éducatif et familial pour les enfants et les esprits curieux du monde entier », ajoutent-ils.

Selon le site Web Newsy Pooloozi, Leela est à moitié indienne, à moitié américaine et est née en Grande-Bretagne. « Donc, je voyage avec beaucoup de passeports. Mais cela signifie aussi que je peux potentiellement jouer au football pour trois pays. Cela signifie aussi que je m’intéresse à ce qui se passe partout dans le monde. Comme mes deux parents sont journalistes, on parle beaucoup de l’actualité chez moi », dit-elle.

« Donc, si je veux entrer dans la conversation, je dois suivre ce qui se passe. Et puisque le pandmeic ennuyeux signifiait que je n’allais nulle part à l’été 2020, j’ai pensé, pourquoi ne pas m’amener le monde et commencer un podcast d’actualités mondiales ? ajoute Leela, qui dit qu’elle est aussi totalement accro à l’écoute des podcasts pour enfants. Ses favoris sont Wow in the World, Eleanor Amplified, Circle Round et The Past et The Curious.

La mère de Leela, Lyndee, une Texane, a commencé sa carrière de journaliste à la BBC Radio au Royaume-Uni. Ensuite, elle est passée à la télévision avec . à Londres, Singapour, Mumbai puis New Delhi. Elle vit à Delhi depuis 10 ans.

« J’ai également créé une nouvelle numérique primée, innovatrice dans la narration immersive. Ces jours-ci, j’édite principalement des articles pour des groupes de réflexion et j’écris pour Monocle, le magazine d’affaires mondiales et de style de vie, quand je n’enregistre pas Leela sous le lit », ajoute Lyndee.

