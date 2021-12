Une plainte d’un animateur découverte dans les décennies d’Akira après sa libération

L’auriez-vous remarqué ?Capture d’écran : TV

Jusqu’au 28 décembre, Akira diffuse gratuitement sur YouTube au Japon. Avec les vacances de fin d’année du pays en cours, les gens ont plus de temps pour regarder le film, et peut-être plus de temps pour remarquer tous les petits détails.

Et les petits détails ne manquent pas à Akira.

Comme l’a noté l’utilisateur de Twitter HikozaTwi (via My Game News Flash), à environ 38 minutes du film, il y a un signe Attention sur certains équipements médicaux. En dessous, on dirait que l’anglais est écrit, mais c’est en fait le japonais qui a été écrit en latin.

En anglais, le texte se traduit par :

Pourquoi devons-nous remplir jusqu’ici ! Abandonnez-le ! Assez

C’est la première fois que j’entends parler de cette plainte dans le film.

Faire de l’anime est difficile, et ici, un membre du personnel a trouvé un moyen furtif de se défouler. La quantité de détails dans chaque image est stupéfiante, ce qui a sans aucun doute demandé un temps, des efforts et une énergie considérables à ceux qui ont réalisé le film.

C’est incroyable qu’après toutes ces années, les gens trouvent encore des choses à Akira. Y a-t-il des éléments, des plaintes ou des blagues non découverts ?

À l’origine un manga, Akira a fait ses débuts en 1982 et a terminé sa course en 1990. Le créateur Katsuhiro Otomo l’a adapté en un long métrage en 1988, écrivant le scénario et réalisant le film. Il est devenu l’un des mangas et anime les plus influents de tous les temps, et sa marque sur la culture populaire continue de se faire sentir encore aujourd’hui.

Plus tôt cette année, Kotaku a rapporté comment l’anime semblait prédire des troubles récents, notamment Covid-19 et son impact sur les Jeux olympiques de Tokyo. Parfois, il semblait qu’Otomo avait presque prédit l’avenir – ou, du moins, des éléments de celui-ci.

L’été dernier, Akira a reçu une remasterisation 4K sur Blu-ray. L’anime, comme le manga, est un régal visuel.