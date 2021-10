Une planète critique | Extrait de livre — La malédiction de la noix de muscade : Paraboles pour une planète en crise par Amitav Ghosh

Aujourd’hui proconsul le plus puissant de la société commerciale la plus puissante du monde, Coen n’est pas étranger aux îles Banda.

Ces extraits de The Nutmeg’s Curse d’Amitav Ghosh présentent au lecteur une vaste saga du capitalisme et de la crise climatique racontée avec une grande perspective historique et culturelle.

Sortir une noix de muscade de son fruit, c’est comme déterrer une petite planète. Comme une planète, la muscade est enfermée dans une série de sphères en expansion. Il y a d’abord la peau brun mat du fruit, une sorte d’exosphère. Ensuite, il y a la chair pâle et parfumée, de plus en plus dense vers le noyau, comme l’atmosphère extérieure d’une planète. Et quand toute la chair a été enlevée, vous avez dans votre main une boule enveloppée dans ce qui pourrait être une stratosphère de nuages ​​ardents et cramoisis : c’est cette enveloppe extérieure parfumée qui est connue sous le nom de masse. Le retrait de la masse révèle une autre enveloppe, une carapace brillante et striée de couleur chocolat, qui retient la noix à l’intérieur comme une tropo sphère protectrice. Ce n’est que lorsque cette coquille est ouverte que vous avez la noix dans votre paume, sa surface assombri par des continents brun mat flottant sur des plaques d’ivoire.

Et si vous cassez ensuite la noix, vous verrez à l’intérieur quelque chose qui ressemble à une structure géologique, sauf qu’elle est composée du mélange unique de substances qui produit l’arôme et des effets psychotropes, qui sont les super pouvoirs de la noix.

Comme une planète, une noix de muscade aussi ne peut jamais être vue dans son intégralité à la fois. Comme la lune ou tout autre objet sphérique (ou quasi sphérique), une noix de muscade a deux hémisphères ; quand l’un est dans la lumière, l’autre doit être dans les ténèbres – pour que l’un soit vu par l’œil humain, l’autre doit être caché.

L’ÎLE DE LONTHOR a la forme d’un boomerang et jouxte deux autres îles : Gunung Api et Banda Naira, un tout petit îlot qui était déjà, en 1621, le siège de deux imposants forts hollandais. Les trois îles sont elles-mêmes les vestiges d’un volcan explosé, regroupés autour de son cratère désormais submergé. Entre eux se trouve une étendue d’eau abritée suffisamment profonde pour accueillir des navires océaniques. Au mouillage dans la nuit du 21 avril se trouve la flotte qui a amené Martijn Sonck aux îles Banda. Les nuits calmes, les sons traversent facilement cette étendue d’eau. Le râle des tirs de mousquets agités sur Lonthor se fait clairement entendre sur le Nieuw-Hollandia, le vaisseau amiral du commandant qui a amené cette flotte aux Bandas : le gouverneur général Jan Pieterszoon Coen. Comptable de formation, Coen, âgé de trente-trois ans, est gouverneur général des Indes orientales depuis trois ans déjà. Homme d’une énergie, d’une compétence et d’une détermination immenses, il a gravi les échelons de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales comme un jet de cendres volcaniques. Connu, derrière son dos, sous le nom de De Schraale (« Vieille peau et os »), c’est un homme brutal et impitoyable, qui n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Dans une lettre aux dix-sept messieurs qui président la Compagnie, le gouverneur général Coen a dit un jour : « Il n’y a rien au monde qui donne un meilleur droit que le pouvoir.

Désormais proconsul le plus puissant de la plus puissante entreprise commerciale du monde, Coen n’est pas étranger aux îles Banda. Il était ici douze ans plus tôt, en tant que membre d’une force hollandaise venue négocier un traité avec les Bandanais. Au cours des négociations, une partie de cette force a été prise en embuscade sur les rives de Banda Naira et quarante-six Hollandais, dont l’officier de tête, ont été massacrés par les Bandanais. Coen faisait partie de ceux qui s’en sont tirés, mais ses souvenirs de cet épisode ont façonné sa vision de la mission néerlandaise dans les îles Banda.

Depuis l’arrivée des premiers navires hollandais dans l’archipel, l’objectif de la vénérable Compagnie des Indes orientales, la Vereenigde Oostindische Compagnie, ou VOC, est d’imposer un monopole commercial aux Bandanais. Mais cet objectif s’est avéré insaisissable car le concept de monopole commercial, bien que courant en Europe, est totalement étranger aux traditions commerciales de l’océan Indien. Dans ces eaux, les entrepôts et les États maritimes se sont toujours fait concurrence pour attirer le plus de marchands étrangers possible. C’est dans cet esprit que les Bandanais ont accueilli le premier groupe d’Européens à visiter leurs îles : un petit contingent portugais qui comprenait Ferdinand Magellan. C’était en 1512; dans les années qui ont suivi, les Bandanais ont découvert (à leurs dépens) que les Européens qui viennent sur leurs côtes, quelle que soit leur nationalité, ont tous la même idée en tête : un traité leur accordant un droit exclusif sur la muscade des îles et masse.

Mais un tel droit est impossible à accorder aux Bandanais. Comment peuvent-ils refuser de commercer avec leurs partenaires commerciaux habituels, des côtes proches ou lointaines ? Les insulaires dépendent de leurs voisins pour la nourriture et bien d’autres choses. Par ailleurs, les Bandanais sont eux-mêmes des commerçants qualifiés, et nombre d’entre eux entretiennent des liens étroits avec d’autres communautés marchandes de l’océan Indien ; ils peuvent difficilement refuser leurs amis les mains vides. Cela n’aurait pas non plus de sens commercial, car les Européens ne paient souvent pas aussi bien que les acheteurs asiatiques. Et les Bandanais, comme la plupart des Asiatiques, ne trouvent pas les produits européens particulièrement désirables : que font-ils, avec leur climat chaud, avec le drap de laine, par exemple ?

Cela aurait été plus facile pour les Hollandais si les Bandanais avaient eu un dirigeant puissant, un sultan qui pouvait être contraint à l’obéissance, comme cela s’était produit sur d’autres îles des Moluques. Mais les îles Banda n’ont pas de dirigeant unique qui peut être menacé et intimidé pour forcer ses sujets à obéir aux demandes des étrangers. « Ils n’ont ni roi ni seigneur » était la conclusion des premiers navigateurs portugais à visiter les îles, « et tout leur gouvernement dépend de l’avis de leurs aînés ; et comme ceux-ci sont souvent en désaccord, ils se querellent entre eux.

Ce n’est pas toute la vérité, bien sûr. Les Bandanais ont des lignées aristocratiques, ainsi que des familles marchandes qui possèdent de grandes richesses et de nombreux serviteurs. C’est une société combative, divisée en colonies fortifiées qui se livrent parfois des batailles rangées les unes contre les autres. Mais aucune colonie ou famille n’a jamais soumis l’archipel entier ; les insulaires semblent avoir un profond dégoût pour un gouvernement centralisé et unitaire.

Extrait de The Nutmeg’s Curse: Paraboles pour une planète en crise par Amitav Ghosh, avec la permission de Penguin Random House

Amitav Gosh

Maison aléatoire de pingouin

350 p., 599 roupies

