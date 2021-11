Une plante indigène des Samoa, utilisée depuis des siècles, s’est avérée aussi efficace que l’ibuprofène | La vie

La médecine traditionnelle a beaucoup de superstition, mais parfois cette tradition est basée sur de bons résultats, et la science montre qu’il y a une vérité scientifique derrière elle.

La plante Matalafi Il ne pousse que sur l’île de Samoa, en Polynésie, et est très apprécié par la population autochtone.

Depuis des siècles utilisé comme anti-inflammatoire, mais aussi pour soigner les maladies causées par les fantômes.

Médecine et exotérisme fusionnés dans une plante médicinale qui a maintenant été étudiée par les scientifiques. Et ils ont pu vérifier que il est aussi efficace que l’ibuprofène, un médicament très efficace, mais remis en cause pour ses forts effets secondaires.

Parfois, les différences entre certains médicaments ne sont pas évidentes, et cela est particulièrement vrai avec l’aspirine, l’acétaminophène et l’ibuprofène.

Aux Samoa, les guérisseurs écrasent la plante Matalafi en une pâte utilisé pour faire baisser la fièvre ou pour traiter les infections cutanées.

Seeseei Molimau-Samasoni est un médecin né aux Samoa qui a toujours voulu vérifier combien de science se cache derrière les onguents de vos ancêtres.

Depuis une décennie, il cherche une explication scientifique aux pouvoirs de guérison des plantes de Semoa. Et dans le cas de Matalafi, trouvé…

Comme l’explique New Atlas, il a constaté que Matalafi est un chélateur du fer. Cela signifie qu’il contient des composés qui se lient à ce métal, aidant essentiellement le corps à éliminer l’excès de fer.

Ce processus « augmente les réponses anti-inflammatoires des cytokines dans les cellules immunitaires », explique le médecin. Alors c’est vraiment un anti-inflammatoire. Et l’un des meilleurs, offrant des résultats similaires à l’ibuprofène, mais avec une plante naturelle qui n’a pas d’effets secondaires.

De plus, une analyse chimico-génomique a révélé que les composés végétaux ils ont interagi avec un gène associé à l’obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Alors peut-être qu’ils peuvent trouver de nouvelles utilisations médicinales pour cela.

Le Dr Seeseei Molimau-Samasoni est très satisfait de ont pu démontrer scientifiquement les propriétés médicinales de la plante Matalafi.

Mais cela ne signifie pas que toute la médecine traditionnelle samoane est efficace : « Je tiens à souligner que les médecines traditionnelles doivent faire l’objet d’études scientifiques avant d’être largement administrées… il reste encore des mesures à prendre.