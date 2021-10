Un jardin botanique aux Pays-Bas abrite une rare « plante à pénis », la première du genre à fleurir en Europe depuis 1997. Ce n’est que la troisième fois que l’une des plantes, dont le nom scientifique est Amorphophallus decus-silvae, n’a jamais fleuri en Europe, loin de son environnement de forêt tropicale natale en Indonésie. La plante mesure plus de trois pieds de haut, avec une tige étroite qui atteint plus de six pieds de haut.

La plante a fleuri dans le jardin clos Leiden Hortus Botanicus de l’Université de Leiden à la fin de la semaine dernière, rapporte USA Today. La dernière fois qu’une « plante à pénis » a fleuri dans le jardin, c’était il y a 25 ans, et c’était une plante différente. Ils sont réputés pour leur difficulté à fleurir et la plante qui l’a fait a 6 ans. Il a commencé à produire un bouton floral à la mi-septembre. Le 19 octobre, le jardin a révélé que les visiteurs pouvaient prévoir de le voir et de le sentir.

Non seulement la plante a un aspect unique, mais elle laisse également échapper une « odeur piquante de chair en décomposition », selon le jardin. La puanteur s’échappe pendant la phase de floraison femelle, lorsque la partie en forme de phallus, appelée spadice, se réchauffe, rapporte CNN. Les mouches et autres pollinisateurs sont attirés par la plante par l’odeur, puis ils sont recouverts du pollen produit pendant la phase de floraison mâle de la plante à pénis. Comme il n’y a pas d’autres plantes à pénis au Leiden Hortus Botanicus, les membres du personnel collectent le pollen pour plus tard ou pour l’envoyer dans d’autres jardins.

Très peu de plantes Amorphophallus decus-silvae existent dans les jardins botaniques du monde entier. Il est apparenté à l’Amorphophallus titanum, également connu sous le nom de « fleur de cadavre » et « plante géante du pénis », et d’Amorphophallus gigas. Le jardin botanique de Chicago, le jardin botanique de New York et le jardin botanique américain de Washington ont tous des « fleurs de cadavre » en rapport. Ils dégagent également une odeur affreuse quand ils fleurissent.

Ces plantes peuvent passer des années entre les fleurs, a déclaré à CNN Susan Pell, directrice exécutive adjointe du Jardin botanique des États-Unis. Les plats fleurissent tous à partir de bulbes, semblables aux troncs d’arbres souterrains, a déclaré Pell. « Cette floraison utilise simplement toute l’énergie qui a été stockée dans ce bulbe », a noté Pell. « Et donc pour fleurir à nouveau, ce bulbe doit produire une série de feuilles sur… quelque part entre probablement trois et 10 ou 12 ans afin de récupérer suffisamment d’énergie dans le bulbe pour soutenir une floraison, ce qui vraiment occupe ce bulbe pendant plus d’un an. »