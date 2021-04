Une plante sous-marine envahissante aide à séquestrer le carbone de l’atmosphère

25/04/2021 à 16:32 CEST

Une plante sous-marine d’origine tropicale qui envahit la mer Méditerranée pourrait devenir un allié inattendu pour la séquestration du carbone, comme l’ont découvert des scientifiques de l’Institut méditerranéen d’études avancées (Imedea). Les observations ont montré qu’il peut égaler l’efficacité de Posidonia oceanica pour capturer le carbone.

Une équipe de chercheurs avec la participation d’Imedea (CSIC-UIB) a montré que le invasion des herbiers tropicaux Halophila stipulacea pourrait jouer un rôle important dans le maintien de la capacité de séquestration du carbone en Méditerranée à l’avenir et contribuer ainsi à atténuer le changement climatique. Les travaux ont récemment été publiés dans la revue Global Change Biology.

L’arrivée d’espèces exotiques peut avoir des impacts écologiques sur les communautés autochtones et leurs services écosystémiques, car les espèces indigènes et exotiques se disputent souvent les mêmes ressources. Cependant, à certaines occasions, ces espèces envahissantes peuvent apporter des avantages inattendus.

Halophila stipulacea est originaire de la mer Rouge et de l’océan Indien, et est entré dans la Méditerranée par le canal de Suez. Grâce à son extraordinaire capacité d’adaptation thermique, il a colonisé le littoral oriental et central de la Méditerranée jusqu’à la Sicile.

Dans cette étude, des carottes de sédiments provenant de prairies exotiques de H. stipulacea et de prairies indigènes de Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica de Chypre et de Crète (Grèce) ont été obtenues et différentes techniques ont été appliquées pour reconstruire la chronologie de l’invasion de H. stipulacea. Dans le même temps, leur capacité à séquestrer le carbone a été mesurée: ils ont déterminé l’âge des sédiments des prairies, analysé la teneur en carbone organique et séquencé l’ADN environnemental des sédiments – un outil génétique utilisé pour détecter inutilement des espèces dans des échantillons environnementaux.pour les collecter.

Plus de carbone capté qu’avec Posidonia oceanica

«Les résultats montrent que H. stipulacea a atteint Chypre en 1930 et la Crète vers 1970 et, depuis lors, les prairies de la plante exotique ont enfoui plus de carbone organique que les prairies indigènes de C. nodosa et C. nodosaP. oceanica & rdquor; commente Marlene Wesselmann, chercheuse à Imedea et première auteur de l’ouvrage. «Bien que la capacité de séquestration du carbone de H. stipulacea soit faible par rapport aux prairies de P. oceanica de la Méditerranée occidentale», où cette plante est beaucoup plus abondante, ajoute Wesselmann.

En Méditerranée, le changement climatique devrait entraîner des pertes importantes de prairies de P. oceanica, car c’est une espèce très sensible au réchauffement et sa mortalité augmente considérablement lorsque la température de l’eau dépasse 28 degrés.

“En échange, H. stipulacea tolère des températures supérieures à 36 degrésH. stipulacea, de sorte que le réchauffement stimulerait sa croissance et pourrait s’étendre et continuer à séquestrer le carbone, ainsi que C. nodosa (qui a également une tolérance thermique élevée) », explique Núria Marba, chercheuse à Imedea.

«Cependant, nous n’avons pas une image complète du rôle de H. stipulacea dans l’écosystème marin de la mer Méditerranée, et par conséquent nous ne savons pas si d’autres services écosystémiques clés pourraient être affectés par sa présence actuelle et son expansion future, & rdquor ;, conclut Marbà.

Article de référence: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15589

