Une plate-forme innovante permettant les crypto-paiements entre locataires et propriétaires présente un contrat intelligent de dépôt pour lutter contre les programmes « Let-and-Run »

Rentible.io, une plate-forme proptech de nouvelle génération visant à faire progresser l’évolution vers une économie de partage décentralisée et à rendre les cas d’utilisation de la blockchain dans son secteur respectif plus accessibles au grand public, a franchi une nouvelle étape avec la sortie de son nouveau contrat intelligent de dépôt. .

La plate-forme, qui devait être lancée au quatrième trimestre et qui permettra aux locataires et aux propriétaires d’envoyer et de recevoir facilement des paiements de loyer dans différentes crypto-monnaies avec une protection accrue de la vie privée tout en optimisant les marchés verticaux obsolètes via le déploiement de principes DeFi et de contrats intelligents sans confiance, met un accent supplémentaire sur la protection des participants au marché contre la fraude « let-and-run » en ligne, en réduisant les coûts grâce à la désintermédiation et en servant de passerelle pour les amateurs de blockchain et les utilisateurs moins avertis.

Dans le cadre de ses récentes coches, Rentible a récemment été inscrite sur la liste blanche de Bancor avec un co-investissement de 100 000 BNT (environ 350 000 $) par Bancor DAO, ainsi que sur Bittrex Global – l’un des 20 meilleurs échanges CoinMarketCap, deux réalisations assez rares pour un projet jeune et encore sous le radar, démontrant davantage le potentiel à long terme de Rentible en tant que dapp d’hébergement de nouvelle génération opérant à l’échelle mondiale.

« De la même manière que les économies de partage comme Uber, Lyft ou Airbnb ont remodelé les industries et le comportement des consommateurs au cours de la décennie précédente, nous assistons maintenant à une transformation fondamentale des fondations informatiques via l’adoption croissante de nouvelles doctrines et concepts économiques basés sur caractéristiques décentralisées, jetant les bases de la prochaine étape d’évolution des implémentations informatiques en général et des économies de partage communautaires ou décentralisées en particulier, qui feront partie intégrante de l’économie de partage atteignant 335 milliards de dollars en 2025.

Si vous êtes un propriétaire louant une propriété, si vous aviez reçu vos paiements de loyer en Bitcoin plutôt qu’en Fiat tout au long de 2020, votre rendement réel aurait quadruplé sinon plus en 2021. Cela semble évident pour les passionnés de crypto, mais nous devons rappelez-vous que la plupart des propriétaires et des propriétaires du monde entier, dont beaucoup sont en fait très intéressés à s’aventurer dans la crypto et à recevoir un loyer en BTC, ETH ou d’autres crypto-monnaies, ne savent même pas comment ouvrir un portefeuille, et c’est quelque chose que Rentible vise à les aider avec et être un facilitateur de », – Lupu Dror, PDG de Rentible.io.

Fondée par une équipe d’entrepreneurs Proptech chevronnés et de développeurs expérimentés, et s’appuyant sur la plate-forme primée Lakotarsak et son site partenaire RoomMatesUK, la vision d’une plate-forme autonome, transparente et intuitive qui injectera les capacités perturbatrices de la technologie blockchain dans Proptech est la boussole guidant la trajectoire de Rentible alors qu’elle s’apprête à assumer la position de pionnier dans le secteur très énergétique de la location en ligne à moyen et long terme, ouvrant la voie à d’autres entreprises de nouvelle génération pour suivre ses traces dans cet immense mais inexploité espace de plusieurs milliards de dollars.