une plateforme de prêts et prêts avec prêts, groupes et …

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur BiFi! Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de BiFi et quel est le problème que vous abordiez?

En 2016, nous avons commencé le développement de Bifrost, une plate-forme middleware multi-chaînes qui permet aux blockchains de communiquer entre elles. Alors que la technologie était prête pour la commercialisation initiale, nous avons réalisé que Bifrost était trop tôt pour l’industrie de la blockchain. Avec la plupart des DApp basés sur Ethereum et aucun autre protocole de réseau principal robuste, les développeurs de DApp n’avaient pas la possibilité de tirer parti d’un environnement multi-chaînes pour créer. Dans le même temps, nous avons pris note de l’augmentation des projets DeFi et avons vu le potentiel de permettre un écosystème DeFi véritablement multicanal.

Petit à petit, nous avons décidé de développer notre propre DeFi appelé BiFi. BiFi est le projet Multichain DeFi basé sur BIFROST, le middleware Universal Multichain. BiFi vise à créer une infrastructure financière décentralisée qui connecte tous les marchés de capitaux actuellement isolés sur chaque blockchain et crée de nouveaux produits et services qui interopèrent à travers plusieurs blockchains.

Pouvez-vous nous résumer les éléments les plus importants de BiFi?

BiFi est une plateforme de prêt et de prêt avec trois services principaux (Prêt, Pooling, Staking). Incitez les utilisateurs intéressés et les jetons BiFi à utiliser le service.

Prêts (sur Ethereum et BSC) – Les utilisateurs peuvent déposer et emprunter des actifs BEP-20 et ERC-20

mise en commun (sur Ethereum) – Les utilisateurs peuvent devenir un fournisseur de liquidité pour le pool BFC-ETH et BiFi-ETH sur Uniswap, puis miser des jetons LP sur BiFi

Jalonnement (sur Ethereum): les utilisateurs peuvent miser des jetons BFC

Alors, à l’approche de 2020 et au-delà, comment BiFI aura-t-il un impact sur l’espace cryptographique ou sur le monde?

Sans interopérabilité, les marchés DeFi restent isolés sur chaque blockchain, en concurrence pour les utilisateurs et les actifs. En tirant parti de BIFROST, BiFi cherche à créer une infrastructure financière décentralisée qui relie tous les marchés financiers, permettant aux capitaux de circuler de manière transparente d’une blockchain à une autre, sans wrappers, ponts ou dépositaires.

Maintenant, pouvez-vous nous parler de vos réalisations jusqu’à présent, et dans l’histoire de BiFi, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier?

BiFi permet l’interopérabilité entre les réseaux DeFi (par exemple, Ethereum, BSC, etc.), permettant le partage de charge entre les chaînes, permettant des transactions moins chères et plus rapides tout en connectant les marchés de capitaux numériques.

BiFi prend actuellement en charge Ethereum et Binance Smart Chain (BSC). BiFi sur Ethereum et BSC est un service unique, qui ne vit pas sur une île séparée. BiFi utilise la technologie multi-chaînes de Bifrost pour collecter et échanger des données entre différentes blockchains, permettant ainsi un véritable écosystème multi-chaînes. Cela garantit que les récompenses ne sont pas divisées chaîne par chaîne, mais partagent plutôt le même modèle de distribution qui existe entre les chaînes. BiFi élargira progressivement la gamme d’informations échangées dans ces chaînes pour construire une multichaîne DeFi avec des prêts garantis de différentes chaînes.

Maintenant, donnez-nous un bref résumé de l’avenir du projet. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour BiFi?

En janvier 2021, BiFi a lancé ses services sécurisés d’équité, de mise en commun et de prêt sur Ethereum. Ensuite, en mars, le service de prêt sur Binance Smart Chain (BSC) a été lancé, comme notre prochaine initiative pour imaginer un écosystème multi-chaînes. Au lieu de simples instances miroir, BiFi partage les données de marché sur les deux blockchains avec un observateur.

BiFi prévoit de lancer un service de prêt multi-chaînes (dépôt de BTC, emprunt d’ETH) au T3 et T4 2021. Pas de wrappers, pas de ponts. Nous prévoyons également de lancer notre propre portefeuille multi-chaînes et notre suite de développement multi-chaînes pour d’autres projets DeFi afin d’étendre l’écosystème DeFi multi-chaînes.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans?

Bifrost et BiFi sont actuellement une équipe de 31 personnes avec des équipes internes de développement, de produit, de croissance et de marketing.

Dohyun Pak est le PDG et co-fondateur de Bifrost. Il est un ancien trader de dérivés quantitatifs avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement et la gestion de produits quantitatifs pour des institutions financières mondiales. Il a obtenu son doctorat en ingénierie financière de l’Université du Michigan à Ann Arbor et est actuellement professeur de finance mathématique.

JongHyup Lee, CTO et co-fondateur de Bifrost, est un expert en cybersécurité avec un doctorat en informatique avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine. Il a présenté des recherches lors de conférences de haut niveau en tant que chercheur postdoctoral à la CMU et également membre fondateur de PPP (top CMU Hacking Team). Il est également professeur de finance mathématique.

Changhyun Yoo, COO et co-fondateur de Bifrost, est un architecte de logiciels financiers et trader en dérivés avec 20 ans d’expérience. Il a développé d’innombrables plates-formes financières pour les principales institutions financières depuis plus d’une décennie.

Soso, CMO de Bifrost, est un médecin devenu crypto VC. Il est l’un des principaux influenceurs coréens de YouTube depuis 2017. En tant que co-fondateur du capital-risque axé sur la blockchain, il a soutenu la croissance de plus de 30 entreprises. Il alimente l’équipe Bifrost avec sa passion pour les crypto-monnaies et son expertise dans les technologies blockchain.

À quelles associations BiFi a-t-il participé jusqu’à présent et quelles sont les plus percutantes?

Pour offrir aux développeurs plus d’options de réseau principal et étendre nos services au sein de l’écosystème DeFi, BIFROST et BiFi ont établi ensemble plus de 35 partenaires mondiaux. Les partenaires notables incluent Neo, Matic, Terra, Nuls, Tomochain, Coti, Reef et Marlin; les plus récents incluent Chainlink, Ozys, Tokamak, PAID et PlasmaPay. La liste complète peut être consultée sur notre site Web: https://thebifrost.io/partner.

Si les gens souhaitent suivre BiFI sur les réseaux sociaux, visiter votre site Web ou lire vos documents importants, quels liens devraient-ils visiter? Veuillez les énumérer ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers nos sites Web, dos, réseaux sociaux et Telegram:

Bifrost

BiFi

Des médias sociaux

Télégramme Bifrost et BiFi

Merci beaucoup pour votre temps! Avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer?

Si vous êtes nouveau dans BiFi ou même dans la finance décentralisée, consultez notre guide BiFi pour un tutoriel étape par étape sur BiFi. Rejoignez nos chaînes Telegram pour rester informé des dernières annonces et développements. Notre groupe AMA Telegram est également ouvert à tous. les membres de notre équipe se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur Bifrost et BiFi, presque immédiatement!