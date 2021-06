une plateforme de trading de crypto-monnaie passionnante offrant un effet de levier x1000

Comparer

Rollbit, une plate-forme de casino de crypto-monnaie populaire, s’est aventurée dans le monde du trading avec l’introduction récente d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de parier sur le prix de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC ). ).

Tradez Bitcoin et Ethereum avec un effet de levier jusqu’à x1000

La fonction de trading est simple et permet aux passionnés de crypto de se sentir chez eux car l’expérience utilisateur se fond parfaitement avec le reste de la plate-forme. Accessible depuis le tableau de bord, les utilisateurs peuvent parier sur le mouvement des prix de quatre crypto-monnaies différentes et les gains potentiels peuvent être augmentés grâce à l’effet de levier.

Pour Bitcoin et Ethereum, un effet de levier jusqu’à x1000 est disponible, ce qui signifie que 10 $ de capital peuvent être utilisés pour trader jusqu’à 10 000 $. Pour les marchés plus petits comme Dogecoin et Litecoin, l’effet de levier maximal est de 100 x, donc 10 $ de capital peuvent être utilisés pour négocier jusqu’à 1 000 $.

Toutes les fonctionnalités nécessaires sont fournies pour effectuer des paris bien informés sur les marchés des crypto-monnaies, notamment :

Des graphiques en temps réel avec des délais et des indicateurs techniques personnalisables, Une fonction stop loss / take profit pour sécuriser les profits et minimiser les risques associés aux fluctuations des prix des crypto-monnaies. Les utilisateurs peuvent choisir de quitter une transaction en spécifiant un prix particulier ou en définissant un montant de profit / perte en dollars, et le calculateur de ROI permet aux utilisateurs d’expérimenter différents prix d’entrée, niveaux de levier et paris pour voir différents scénarios et comprendre comment votre profit / perte sera être affecté.

Trading de crypto-monnaie avec des frais minimes

Un aspect impressionnant de Rollbit est que les frais de trading de crypto-monnaie sont minimisés, ainsi que des prix justes et transparents.

Contrairement à d’autres plateformes de trading, il n’y a pas de frais liés à l’entrée ou à la sortie de transactions. Rollbit offre des frais minimes à ses utilisateurs en prenant un petit pourcentage de transactions rentables. Cela offre non seulement une expérience de trading fluide, mais garantit également que les incitations de la plate-forme sont alignées sur les meilleurs intérêts de vos clients (c’est-à-dire que Rollbit n’agit pas contre vous).

Il convient de noter que les seuls autres frais applicables aux traders sur la plate-forme sont des frais de financement (qui dépendent de la direction et de la taille de la transaction), qui ne sont facturés qu’au bout de huit heures à compter de l’ouverture de la transaction et jusqu’à sa fermeture.

La méthode de calcul des prix des différentes crypto-monnaies échangées sur Rollbit est totalement équitable et transparente. Les frais que vous voyez sur Rollbit sont dérivés de sources de prix en temps réel qui comprennent les échanges de crypto-monnaie les plus liquides au monde. Cela signifie que les traders ne sont jamais exposés aux risques de perturbations, de manipulations de marché ou d’autres anomalies de trading pouvant survenir sur des plateformes individuelles.

Le trading contribue aux bonus de montée en niveau

Non seulement Rollbit fournit une interface intuitive et facile à utiliser avec des frais peu élevés, mais les gains et les pertes générés par les utilisateurs contribuent également au montant total misé sur votre compte. Plus le montant parié par un utilisateur est élevé, plus il peut gagner de récompenses grâce au système de classement de Rollbit.

Au fur et à mesure que de plus en plus de transactions sont exécutées, les profits et les pertes de chaque transaction contribueront à améliorer leur classement, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses pour leur mise à niveau simplement en échangeant des crypto-monnaies. Vous pouvez en savoir plus sur le programme de récompenses Rollbit ici.

Trading social : classements et échanges de partage

Rollbit apporte un aspect plus amusant et social au trading de crypto. Rivalisez avec vos amis pour les placer sur différents classements commerciaux et partagez des liens vers vos transactions afin que les autres puissent voir vos profits / pertes en temps réel.

L’équipe d’assistance est disponible 24h/24 et 7j/7 et a un temps de première réponse moyen de 25 secondes, vous trouverez donc toujours rapidement l’aide dont vous avez besoin en cas de problème. Une variété d’options de dépôt et de retrait sont prises en charge, y compris les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Litecoin, ainsi que des passerelles fiduciaires via les principales cartes de crédit/débit, Apple Pay et Google Pay.

Rollbit n’a cessé de progresser depuis sa création en février 2020 en tant que casino crypto. En un peu plus d’un an, des jeux innovants ont été introduits et la plateforme a réussi à combiner deux segments différents : un casino de crypto-monnaie et une plateforme de trading de crypto-monnaie.

Rejoignez la plateforme de trading à effet de levier 1000x la plus gratifiante en crypto-monnaies : https://rollbit.com/