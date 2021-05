Compartir

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans la cryptographie, vous devez vous assurer que vous le faites correctement et que c’est là que vous commencez à faire toutes les recherches. Cela pourrait également être l’endroit où vous rencontrez PrimeXBT pour la première fois, et vous voudrez en savoir beaucoup plus sur ce service, ce qu’il fait et comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage. Heureusement, nous allons en parler beaucoup ici.

Qu’est-ce que PrimeXBT?

La réponse courte est que PrimeXBT est une plateforme de trading sur marge basée sur Bitcoin. De plus, c’est un système primé qui existe depuis un certain temps et qui offre aux utilisateurs l’accès à plus de 50 actifs différents. Cela inclut certaines des crypto-monnaies les plus populaires telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple, ainsi que le forex, les matières premières et même les indices. Toutes ces options rendent PrimeXBT complètement différent de ce que vous trouverez sur de nombreuses autres plates-formes. De plus, il y a encore plus de fonctionnalités à prendre en compte.

PrimeXBT offre une garantie de marge bitcoin pour le trading d’actifs. Ils proposent également des opérations de copie avec covesting et vous permettent d’accéder à n’importe quel marché de votre choix, même si vous avez un type de devise différent dans votre compte. Et tout cela est complètement différent de ce que vous obtiendriez avec différents systèmes ou systèmes similaires. C’est ce qui en fait un choix populaire pour de nombreuses personnes qui commencent tout juste à investir ou même pour celles qui en sont plus expérimentées.

PrimeXBT offre un effet de levier allant jusqu’à 100: 1 sur les actifs cryptographiques et jusqu’à 1000: 1 pour d’autres marchés traditionnels, y compris les matières premières, les indices et le forex. Cela offre encore plus de possibilités à ceux qui souhaitent investir et garantit également que vous aurez plus d’argent à investir, malgré ce que vous pouvez actuellement avoir sur votre compte.

En plus de tout cela, la plate-forme fournit des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intensives, permettant des échanges et d’autres actions au sein de la plate-forme sans avoir besoin de KYC. Cela permet aux utilisateurs de se sentir plus à l’aise d’investir et de garder leurs informations personnelles aussi privées que possible de la plate-forme, ainsi que des pirates potentiels qui pourraient entrer sur la plate-forme.

Ajoutez les partenariats d’accompagnement (avec des groupes comme Devexperts, Covesting et Bitfurys) et vous avez une plate-forme qui offre certainement beaucoup.

Départ

Si vous êtes un débutant sur le marché de la crypto-monnaie, vous voudrez peut-être commencer avec le compte gratuit qui vous permet d’essayer différentes fonctionnalités avec PrimeXBT. Ce système vous permettra d’explorer différentes options et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en ce qui concerne le fonctionnement du système. Même les utilisateurs les plus expérimentés voudront peut-être examiner de plus près cette option afin de se faire une bonne idée de cette plate-forme particulière, qui est définitivement différente des autres.

Si vous cherchez à créer un compte, qu’il s’agisse d’un compte démo gratuit ou d’un compte complet, vous pouvez le faire rapidement car très peu d’informations personnelles sont nécessaires pour commencer. C’est ainsi que le système protège votre vie privée et votre identité tout en fonctionnant. C’est aussi un moyen de vous assurer que le système est facile à installer et que vous pouvez effectuer vos premières opérations en quelques minutes.

Gardez à l’esprit que vous devrez consacrer du temps et des efforts au processus d’apprentissage du fonctionnement de ce système. Bien que ce soit relativement simple, vous utiliserez en fin de compte votre argent réel et votre devise pour trader, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de risques impliqués. Vous voulez vous assurer que vous êtes conscient et à l’aise avec le risque de chaque type d’opération dans lequel vous êtes impliqué.

Fonctions ajoutées

Un certain nombre de fonctionnalités différentes sont disponibles avec ce système, y compris la liste blanche d’adresses pour augmenter la protection de votre compte et de vos fonds. Toutes les adresses pour retirer des fonds doivent être «sur liste blanche» pour être utilisées. Cela signifie qu’une personne qui accède à votre compte ne pourra retirer des fonds que sur des comptes précédemment en liste blanche.

Pour ceux qui souhaitent augmenter leurs revenus et surtout augmenter leurs revenus passifs, il existe un système de référence. Ce système de référence va en fait à quatre niveaux différents, vous offrant de nombreuses options pour envoyer des personnes sur la plate-forme et tirer profit des personnes que vous parrainez, de celles qu’elles référent et même des personnes qui référent ces références. Jusqu’à quatre niveaux différents.

Turbo est une autre des principales caractéristiques de cette plate-forme. Ils ont créé la plateforme Turbo pour permettre à leurs utilisateurs de parier sur les actions de prix de plusieurs actifs différents dans un court laps de temps. Ce qui est encore mieux, c’est qu’il y a une chance de gagner jusqu’à 90% si vous pouvez prédire avec précision ce qui arrivera aux différents actifs. Mais vous devez savoir comment ils vont se produire par intervalles de 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

Il existe plusieurs actifs différents dans ce système, chacun offrant des durées et des ratios de paiement différents. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également jeter un œil au processus avec un compte de démonstration pour vous entraîner et voir ce que vous pouvez faire avant de décider d’y investir votre propre argent. Ceci est important car il s’agit d’un investissement à très haut risque et nécessite une personne prête à prendre ce risque.

Vous trouverez également ici la convoitise, qui est un excellent moyen de mettre en place vos stratégies de trading et de garder le contrôle sur elles également. Vous pourrez voir les actifs d’autres traders et ensuite copier ces investissements comme vous le souhaitez. Cela permet aux traders plus expérimentés de gagner un revenu passif de ceux qui choisissent de les copier et permet également aux nouveaux traders de suivre quelqu’un qui est plus expérimenté avec le processus.

Processus de négociation et marché

L’une des meilleures choses que vous trouverez ici est que PrimeXBT propose de nombreux instruments de trading différents. C’est ainsi qu’ils attirent encore plus d’utilisateurs et comment vous pouvez augmenter le montant des bénéfices que vous réalisez en investissant. Ce qui est encore mieux, c’est que vous pouvez ouvrir plus d’un compte de trading, puis utiliser différents types de devises.

Les options de devises incluent USDC, USDT et PnL, bien qu’il ne s’agisse que d’un petit nombre d’options dont vous disposerez. Il est également important de prendre en compte les crypto-monnaies les plus courantes plutôt que les seuls règlements et pièces stables qui sont également couramment utilisés avec le système.

Un autre changement avec ce système par rapport aux autres est qu’il utilise en fait STP au lieu du P2P plus couramment utilisé. Si vous recherchez encore plus de liquidités, c’est la voie à suivre et cela fera une grande différence pour les investissements globaux que vous effectuez sur le marché. En effet, STP offre des fonctionnalités et des options supplémentaires aux utilisateurs.

STP est un traitement direct, ce qui signifie que PrimeXBT passe des ordres via des fournisseurs de liquidité. Ceci est différent du P2P, qui envoie les utilisateurs à d’autres utilisateurs ou utilise un algorithme de marché pour traiter toutes les transactions. Avec STP, vous obtiendrez la liquidité plus élevée que vous recherchez et rencontrerez moins de dérapages, ce qui rendra les utilisateurs beaucoup plus heureux et plus rentables.

Avec différents types de transactions, STP vous permettra de passer une commande, d’activer la commande et de l’exécuter immédiatement. Ensuite, vous pouvez profiter des avantages de cette transaction. Vous n’aurez pas à vous soucier du décalage qui peut survenir avec les systèmes P2P. Cela fonctionne également pour tous les types de transactions, y compris les marchés internationaux, les crypto-monnaies, etc.

Vous obtiendrez la liquidité dont vous avez besoin pour exécuter les ordres en utilisant ce processus et en vous éloignant des garanties d’appariement internes que vous pouvez trouver avec d’autres plates-formes. Et vous aurez une marge plus faible dans le processus.

Frais et honoraires

Comme pour tout, vous voudrez jeter un coup d’œil aux coûts impliqués lorsque vous débutez. PrimeXBT propose des frais bas que vous ne trouverez pas avec d’autres systèmes. Avec de nombreux autres échanges, vous pouvez payer 0,75 en tant que récepteur, mais les fabricants peuvent obtenir des remboursements. En raison du format STP de PrimeXBT, ce n’est pas ainsi qu’ils fonctionnent. En fait, ils paient pour les opérations des fournisseurs de liquidité.

En outre, cela signifie qu’ils ne peuvent pas offrir de remboursement aux fabricants. Cependant, ce qui est avantageux ici, c’est que vous obtiendrez certains des frais de négociation les plus bas à 0,05% pour les crypto-monnaies. Avec d’autres marchés et métiers que vous souhaitez faire, vous obtiendrez des taux encore plus bas. Certains offrent aussi peu que 0,001%, ce qui vous donne encore plus de profit dans le trading.

Systèmes de support et fiabilité

Vous voulez vous assurer que vous disposez d’un excellent système de support pour la plate-forme sur laquelle vous investissez et vous l’obtiendrez certainement avec PrimeXBT. Ce système offre une option de chat 24h / 24 et 7j / 7, de sorte que vous pouvez toujours contacter quelqu’un avec vos questions et préoccupations lors de la négociation, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.

Vous n’aurez pas non plus de problème avec les temps d’arrêt. Cela ne veut pas dire que PrimeXBT n’a jamais de temps d’arrêt, mais si vous le faites, vous obtiendrez une résolution rapide et un excellent temps de réaction du système. PrimeXBT tient ses utilisateurs à jour et s’assure également qu’ils compensent leurs utilisateurs en cas d’indisponibilité afin que vous ne manquiez pas les opportunités que vous auriez pu avoir.

Pour d’autres types de litiges et de problèmes, il semble que PrimeXBT ait une énorme volonté de faire ce qu’il faut pour ses clients et de s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie à tout moment. Ils résoudront les différends rapidement et sont très justes envers les personnes qui utilisent leur plate-forme. Même lorsque les choses échappent au contrôle de l’entreprise, elle continue de travailler à une résolution positive pour tout le monde.

Ce qu’il faut savoir

En général, il est important de savoir que cette plateforme a beaucoup à offrir. Il existe une multitude de fonctionnalités et de capacités déjà disponibles avec PrimeXBT et le système cherche toujours à implémenter de nouveaux systèmes. Par exemple, la fonction Turbo est une fonctionnalité relativement nouvelle qu’ils ont créée et continue de croître.

Bien qu’il y ait encore beaucoup plus que cette plate-forme puisse faire à l’avenir, il est important de prendre en compte toutes les options et améliorations avancées dont elles disposent déjà sur de nombreux autres types de plates-formes de crypto-monnaie. C’est un excellent moyen de commencer si vous êtes un débutant ou vous pouvez continuer à développer votre portfolio si vous êtes déjà un utilisateur expérimenté.

Vous aurez de nombreux marchés et produits différents disponibles ensemble, et vous obtiendrez les fonctionnalités STP que vous voudrez peut-être en matière de liquidité et plus encore. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre plate-forme et appréciez le fait que cette plate-forme vous aidera vraiment à arriver là où vous voulez être.

Vous pourrez également bénéficier de la fiabilité et d’une excellente résolution des litiges. Si vous avez déjà craint de vous impliquer dans l’espace de la crypto-monnaie en raison de problèmes potentiels dans ces domaines, vous n’avez certainement pas à vous soucier de PrimeXBT. Il est conçu pour vous offrir tout ce que vous recherchez et plus encore.