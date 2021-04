une plateforme d’échange de crypto-monnaie et de dérivés

Compartir

BitMEX est une étape de trading d’argent numérique et d’échange subsidiaire. Il appartient et est exploité par HDR Global Trading Limited, qui est enregistrée aux Seychelles et possède des lieux de travail partout dans le monde.

Il s’agit d’un site d’échange de monnaie numérique distribué et d’échange subsidiaire créé par Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. Initialement lancé en 2014 à Hong Kong, le commerce se fait actuellement aux Seychelles. Hayes est le PDG.

Le scénario gère les coûts en bitcoin plutôt que sous forme monétaire fiat, ce qui implique que tous les ajouts et malheurs sont en BTC. BitMEX propose une variété d’administrations d’échange, intégrant l’échange d’avantages avec une influence pouvant aller jusqu’à plusieurs fois (suggérant qu’un magasin de 1000 $ permettra à un revendeur d’échanger 100000 $ en BTC) et l’échange de prospects (permettant aux bailleurs de fonds de parier sur le futur BTC frais). En 2016, BitMEX est devenu le premier contrat de prospect désigné de Bitcoin sur une liste d’actions A en Chine.

BitMEX dispose également d’une division d’examen qui fournit des détails sur la crypto-monnaie et le système de blockchain biologique. En 2019, la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aurait ouvert un examen sur BitMEX pour savoir si le commerce permettait aux courtiers américains d’utiliser sa base. La CFTC a des marchandises locales et des filiales qui sont échangées par les États-Unis, et BitMEX devrait s’inscrire à la commission pour permettre aux Américains d’utiliser sa base pour échanger ces articles.

Le 1er octobre 2020, Hayes, Reed, Delo et Gregory Dwyer ont été inculpés pour avoir ignoré la loi américaine sur le secret bancaire et avoir comploté pour violer cette loi, à la suite d’accusations que les quatre n’ont pas exécutées contre des mesures de faillite. Évasion fiscale . Au 6 octobre 2020, Reed avait été capturé et Hayes et Delo n’avaient pas été arrêtés.

Le 6 avril 2021, l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, s’est rendu pour faire face à des accusations des États-Unis pour avoir ignoré le Bank Secrecy Act. [11] Il a été libéré sous caution de 10 millions de dollars lors de futures procédures judiciaires à New York.