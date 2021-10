Une plongée en profondeur dans les médias sociaux dans les prétendants de la saison 18 de Bachelorette

Préparez-vous à rencontrer la prochaine génération de Bachelor Nation.

Deux semaines seulement après la fin de Bachelor in Paradise et un peu plus de trois mois après-Katie Thurstonla finale de la saison, michelle jeuneLe voyage de The Bachelorette débute officiellement le mardi 19 octobre. Le diable travaille dur, mais les producteurs de Bachelor travaillent plus dur.

Pourtant, il n’y a aucun signe de fatigue chez les fans, merci au charme et au charisme de Michelle. L’enseignante du primaire et ancienne joueuse de basket de la Division I a conquis les téléspectateurs en tant que finaliste de Matt James, donc l’excitation et les attentes ont presque atteint un niveau record pour son mandat en tant que Bachelorette.

Mais ses prétendants sont-ils dignes ? Ou essaient-ils de tirer un Moraïs de Brendan et James Pieper-taper en venant dans l’émission à la recherche d’adeptes, de célébrité et d’un voyage gratuit au Mexique l’été prochain ?

Nous avons décidé de jeter un œil aux comptes Instagram de tous les derniers candidats de la saison 18 pour avoir une idée de qui ils sont vraiment – ​​ou, à tout le moins, qui ils veulent que le monde pense qu’ils sont.

Qu’avons-nous découvert ? Trop de papas chiens à compter, des « fitspo » sans fin et le surnom hilarant du prochain Bachelor et, peut-être, Clint Eastwoodle petit-fils présumé ? Ouais, les gars, c’est sauvage.