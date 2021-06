Une plongée plus profonde dans l’argent ⋆ 10z viral

par Keith Weiner, Silver Seek :

Les prix des métaux ont atteint leur plus bas à la fin du mois d’avril. L’or s’échangeait autour de 1 685 $ et dépasse maintenant 1 900 $. L’argent coûtait environ 24 $ et dépasse maintenant 28 $. Ce sont de grands mouvements (bien sûr rien comme le bitcoin).

Les deux métaux sont soumis à la croyance persistante que leurs prix sont fortement supprimés. Mais à l’heure actuelle, on pense généralement que l’argent est en pénurie mondiale. Nous avons expliqué cela comme une pénurie de produits de vente au détail, plus particulièrement les Eagles en argent d’une once qui se négocient actuellement pour une prime de 36 % ou plus par rapport au prix au comptant. Nous avons expliqué la différence entre les produits de vente au détail, qui dépendent d’une capacité de fabrication finie et les barres commerciales de 1 000 onces.

Mais aujourd’hui, regardons les données. Tout d’abord, voici la base d’argent.

Nous avons effectué un zoom arrière pour afficher 500 jours, et pour ce faire, nous utilisons la base continue (c’est-à-dire pas un mois de contrat particulier, mais un contrat continu de 6 mois construit mathématiquement). Cela nous permet de voir une longue période de temps, sans nous soucier de l’endroit où les différents contrats se rejoignent. Et cela supprime la tendance de la base de chaque mois à baisser à mesure que son contrat respectif approche de l’expiration (la clé de notre preuve que les banques ne vendent pas les contrats à terme à découvert).

La ligne bleue est la base, la mesure de l’abondance du métal sur le marché. La ligne rouge est la cobase, la mesure de la rareté. La ligne verte est le prix du dollar, mesuré en argent (appelez-nous fous, nous pensons qu’un métal qui a été de l’argent pendant des milliers d’années est mieux adapté pour mesurer le papier de dette irrécouvrable du gouvernement, que ledit papier de dette n’est pour mesurer l’argent).

Remarquez d’abord le pic au début de la crise de la covid, d’environ 1,8 gramme d’argent, à un bref pic de 2,6 g. Ensuite, il entre dans une tendance baissière qui n’a pas encore cessé. Actuellement, le dollar est tombé à 1,12 g.

Lorsque le prix du dollar montait en flèche (ce que la plupart des gens appelleraient un effondrement du prix de l’argent), il n’y avait pas de grand mouvement correspondant dans la rareté de l’argent (il y avait un mouvement, mais il est petit). Après le coup de covid, il y a eu un énorme changement dans la rareté apparente et la volatilité de la rareté apparente. Nous avons écrit qu’il s’agissait d’une anomalie due aux restrictions de covid et n’indiquait pas une abondance massive d’argent.

Voici un graphique de l’écart entre la base et la cobasis (base – cobasis).

Il y a une énorme éruption vers le début du mois de mars 2020. Mais il semble non seulement que cela soit revenu à la normale, mais c’est plus serré qu’avant la covid.

Quoi qu’il en soit, en 2021, la base et le cobasis sont revenus à ce qui ressemble à un écart normal. Et, surtout, ces indicateurs montrent respectivement moins d’abondance et une plus grande rareté qu’avant la covid. Nous notons l’importance, car le prix du dollar est considérablement plus bas (c’est-à-dire que le prix de l’argent est considérablement plus élevé) qu’il ne l’était.

Une rareté plus élevée correspondant à un prix plus élevé, c’est l’image même d’un mouvement de prix fondamental. Il ne s’agit pas simplement d’une augmentation des positions spéculatives sur le marché à terme, utilisant l’effet de levier. Il s’agit d’une augmentation de l’achat de métal physique (sinon au degré promu dans les groupes de discussion en ligne).

Il y a une baisse lente mais perceptible de la rareté depuis la fin février environ. Cela devrait être surveillé pour voir si cela continue. Les taureaux d’argent ne voudraient pas voir une tendance à la baisse de la rareté, surtout si le prix devait atteindre un plafond qu’il hésite à dépasser.

Voici un graphique de la structure du terme d’argent. Cela montre la base et la cobase pour chaque contrat à terme, en commençant par le contrat de juillet et jusqu’en septembre 2022.

Les deux lignes sont inversées.

C’est-à-dire qu’il y a une plus grande réticence à acheter des contrats plus éloignés, par rapport aux contrats plus proches. Cela s’apparente à une courbe de rendement inversée, où le rendement pour transporter de l’argent pendant un mois est de 1,5% annualisé mais le rendement pour le porter pendant 16 mois est de 0,67%. Par comparaison, la structure à terme de l’or est essentiellement plate.

Juste pour éviter le col, si l’on croyait que les banques vendaient des contrats à terme nus pour manipuler le prix, cela pousserait vers le bas la base du quasi-contrat. Qu’il soit élevé, cela ne peut signifier qu’une seule chose. Il y a beaucoup d’achats de contrats d’argent en juillet. Et dans une moindre mesure, de septembre.

Regardons un dernier graphique. Il s’agit d’un graphique pluriannuel du taux de location d’argent. Nous calculons le taux de location comme le point de « zéro arbitrage ». Il n’inclut pas les frais généraux du teneur de marché, y compris les coûts de conformité, le profit souhaité ou la prime de risque de crédit.

Des taux de location plus bas signifient que le métal est plus abondant sur le marché. Il a été proche de zéro pendant des années, indiquant que la base était élevée par rapport au taux d’intérêt. Le taux de location est égal au LIBOR – le taux à terme. Et le taux à terme est étroitement lié à la base.

Le taux de location s’effondre apparemment bien en dessous de zéro à la suite du covid. Nous disons « apparemment » parce que personne ne louera de l’argent en dessous de zéro. Compte tenu de la base incroyablement élevée, le point de « zéro arbitrage » a chuté aussi bas. Il s’agissait d’un artefact de covid et non d’un véritable pic d’abondance d’argent, comme nous l’avions dit à l’époque. Et notez que le taux de location d’argent est toujours négatif (le taux de location d’or est également inférieur à zéro, mais pas aussi loin).

De ce graphique, nous concluons que l’une des conditions suivantes doit être vraie :

L’argent est encore assez abondant Les planificateurs centraux devraient augmenter les taux d’intérêt de plus d’un point de pourcentage Les teneurs de marché ne sont pas revenus à la normale, même maintenant dans l’environnement « post covid » Les teneurs de marché commencent à se conformer à Bâle III

Nous ne pensons pas que l’argent soit aussi abondant que cela pourrait le suggérer. Alors grattez ça.

Nous plaisantons à propos de B. Bien sûr, chaque acte des planificateurs centraux peut avoir le résultat qu’ils souhaitent (ou non), mais aura certainement de nombreux résultats pervers que les planificateurs centraux se font un devoir de ne pas connaître. Si le LIBOR était plus élevé, il deviendrait plus coûteux pour les teneurs de marché d’emprunter pour acheter du métal physique et vendre des contrats à terme pour transporter de l’argent. Avec moins de portage, ce qui est une réponse au moment où les spéculateurs enchérissent sur les contrats à terme, la base serait plus élevée. Ainsi, le taux à terme de l’argent serait plus élevé, pour aller de pair avec un LIBOR plus élevé. Et le taux de location pourrait encore être sous-marin.

Dans la thèse de Keith, il a prouvé que tous les actes d’ingérence du gouvernement dans les marchés réduisent la capacité des personnes productives à coordonner leurs activités dans l’économie. Un taux de location négatif, ou taux de location apparent, n’est qu’un petit exemple de ce principe.

