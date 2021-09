Une plongée profonde dans la plate-forme KokoSwap NFT

Les deux dernières années ont été une aubaine pour la communauté crypto, car de plus en plus de personnes ont pris conscience de sa fiabilité et de sa subsistance. Cependant, depuis le début de l’année, certains concepts relativement nouveaux dans l’espace crypto semblent avoir émergé et dominé la scène avec leurs caractéristiques lucratives.

L’explosion du NFT

Les jetons non fongibles (NFT) et la finance décentralisée (DeFi) sont deux des sujets les plus brûlants du monde de la cryptographie en ce moment. Ces concepts ont déjà reçu beaucoup d’attention et de nombreux projets ont commencé à associer leurs noms à eux. Par exemple, la valeur totale de DeFi a plus que doublé depuis le début de l’année. De 15 milliards de dollars en janvier, il a plus que quintuplé et, en mai 2021, il était évalué à 77 milliards de dollars. D’un autre côté, l’espace NFT a connu une croissance époustouflante, spéculant environ 25 fois le volume des transactions.

La montée explosive des NFT peut être principalement attribuée à leur capacité à combiner des actifs du monde réel sur la blockchain, en plus de leur approche créative et innovante. Plus la NFT trouve de personnes familières et pertinentes, plus la crypto est acceptée.

KokoSwap a été l’un des pionniers de l’espace NFT et se fait un nom avec ses nombreux projets qui rapprochent les utilisateurs de la compréhension et de l’appréciation des NFT. Kokoswap, un teneur de marché automatisé, combine la magie de la finance décentralisée avec le plaisir et l’excitation des jeux NFT. La plateforme de jeu et de trading Kokoswap a le potentiel de changer la façon dont les gens échangent et jouent aux jeux NFT. Consultez ceci pour mieux comprendre les fonctionnalités de Kokoswap.

KokoAvatar, l’élément phare de NFT

La plate-forme offre aux utilisateurs un système dans lequel ils peuvent échanger, gagner, investir et jouer. Cet article se concentre sur la fonctionnalité NFT de Kokoswap, KokoAvatar.

KokoAvatar est la plate-forme NFT de KokoSwap où les utilisateurs peuvent vendre et frapper leurs NFT. La plate-forme est une plate-forme NFT de célébrités sur invitation uniquement qui héberge le NFT exclusif de Rashed Belhasa.

Pour rendre le marché plus excitant et exclusif, seules les personnes ayant des invitations peuvent entrer pour échanger NFT, ce qui en fait une expérience plus agréable. De plus, la plate-forme utilise un système d’identification unique en son genre et dispose d’un portefeuille ouvert où les utilisateurs peuvent afficher leurs actifs numériques et leurs réalisations NFT. Le jeu est gratifiant pour les joueurs car ils peuvent contrôler ce qu’ils créent ou achètent car il existe NFT pour les actifs du jeu.

La plateforme KokoSwap NFT reflète leur volonté de capitaliser sur l’attention que DeFi et NFT ont reçu cette année. À l’avenir, les projets qui n’incluraient pas ces caractéristiques dans leur écosystème seront abandonnés par ceux qui offrent des avantages à la fois économiques et récréatifs à leurs utilisateurs.

KokoSwap continue d’offrir aux membres de sa communauté des privilèges de propriété et une gouvernance solide et transparente, faisant de la responsabilité une partie importante de leur jeu. Avec l’augmentation constante des NFT, il est sûr d’envisager une croissance révolutionnaire pour la communauté KokoSwap. Cliquez ici pour en savoir plus sur la plateforme.

À propos de KokoSwap

KokoSwap est une plate-forme décentralisée unique qui combine des échanges NFT avec des jeux blockchain pour offrir une expérience fluide et amusante aux utilisateurs. KokoSwap est alimenté par le jeton $ KOKO qui alimente davantage l’écosystème de produits tels que KokoAvatar (une plate-forme NFT sur invitation uniquement), KokoStake (une plate-forme de jeu) et NFT Gaming.

Pour plus d’informations sur KokoSwap, visitez https://kokoswap.org/