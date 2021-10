Une plongée profonde dans les écosystèmes NFT qui façonnent l’avenir du métavers

Les jetons non fongibles (NFT) façonnent progressivement l’avenir du métaverse, une itération futuriste d’Internet où les participants existent dans un monde numérique à travers des espaces virtuels partagés en 3D. Cette niche crypto en plein essor a attiré l’attention des créatifs, qui ont eu la possibilité d’intégrer leur art dans des écosystèmes décentralisés. Fondamentalement, les NFT sont des objets de collection numériques qui peuvent être stockés, partagés ou échangés via les marchés NFT émergents.

Bien qu’encore une niche naissante, le marché du NFT a explosé au cours des derniers mois pour devenir l’un des piliers essentiels de l’écosystème crypto. Selon le dernier rapport NFT de DappRadar, le marché NFT a généré un volume de transactions de 10,67 milliards de dollars au cours du troisième trimestre. Cela a marqué une augmentation de 700% par rapport au T2. L’année prochaine s’annonce encore plus prometteuse, compte tenu du rythme auquel les innovations se produisent dans l’écosystème NFT.

Alors, qu’y a-t-il pour les détaillants et les institutions ? Pour commencer, la plupart des innovations NFT suivent la nature fondamentale des écosystèmes cryptographiques, qui sont une architecture décentralisée. Cela signifie que les NFT offrent à chacun la possibilité de faire partie du métavers d’une manière ou d’une autre. Cependant, à l’instar des marchés financiers, il faut choisir le bon cheval pour prospérer en tant que futur investisseur métavers.

Quelques écosystèmes NFT se sont démarqués, offrant le point de départ idéal pour les débutants et les vétérans intéressés à la recherche de meilleures options. La section suivante de cet article présentera certains de ces marchés NFT à venir, en se concentrant sur la proposition de valeur de chaque écosystème.

1. Gouttes

Dans l’état actuel des choses, les propriétaires de NFT peuvent à peine générer plus de valeur à partir de leurs objets de collection inactifs. L’écosystème Drops NFT est conçu pour relever ce défi en introduisant une plate-forme où les propriétaires d’objets de collection peuvent emprunter et prêter contre leurs NFT. Avec Drops, toute personne possédant un NFT peut le placer en garantie et accéder à un prêt pouvant atteindre 80% de la valeur plancher de son NFT.

Les propriétaires de NFT peuvent le faire via les pools de prêts sans autorisation Drops, où les propriétaires de NFT ont la possibilité de choisir ou de créer un pool de prêts qui répond à leurs besoins. Jusqu’à présent, la plate-forme de prêt Drops NFT bénéficie d’une valeur totale verrouillée (TVL) de 3 millions de dollars, un chiffre qui augmentera probablement à mesure que de plus en plus de détenteurs de NFT rechercheront des options à valeur ajoutée.

Il est également à noter que Drops propose un programme de jalonnement où les propriétaires de NFT peuvent jalonner le jeton natif, DOP, avec l’APY actuel à 74,99 %.

Drops est l’une des innovations NFT qui change la donne pour les nouveaux entrants et les détenteurs vétérans de NFT. Fondamentalement, cette plate-forme résout les problèmes de liquidité et réduit la pression de vente des NFT en offrant aux utilisateurs des moyens alternatifs de préserver ou d’ajouter de la valeur grâce à leurs objets de collection numériques.

2. Marché WiV NFT

WiV combine l’industrie traditionnelle du vin avec l’écosystème NFT ; à la base, WiV Technology se concentre sur l’augmentation de la liquidité sur le marché du vin en permettant aux parties prenantes de représenter leurs meilleurs produits en tant qu’objets de collection numériques. Le marché WiV NFT le fait en exploitant le caractère unique de chaque produit vinicole, permettant aux producteurs de vin de créer un objet de collection indiscernable qui représente leur produit sur une blockchain.

Outre un marché NFT personnalisable, l’architecture décentralisée de WiV permet aux propriétaires de WiV NFT d’acheter et de vendre les objets de collection de vin frappé à n’importe qui dans le monde. La plate-forme propose également un inventaire de cave à vin numérique personnalisable où les propriétaires de WiV NFT peuvent afficher leurs objets de collection de vins fins. Notamment, l’écosystème WiV NFT est compatible avec d’autres chaînes, notamment Ethereum et le réseau Polygon.

Alors que de plus en plus de personnes adoptent les NFT, WiV fait partie des plates-formes ouvrant la voie à l’adoption d’objets de collection numériques soutenus physiquement. Cette tendance se poursuivra probablement, compte tenu de l’attention soutenue des industries potentielles de brique et de mortier, y compris l’immobilier.

3. Unifty

L’état actuel de l’écosystème NFT est encore complexe pour les débutants et les vétérans qui cherchent à tirer parti des nombreuses opportunités. Unifty a commencé comme une solution pour gérer et organiser les objets de collection numériques, mais a évolué pour devenir une plate-forme NFT à pile complète qui fournit des outils de création aux créateurs. Cet écosystème NFT permet à quiconque de créer un objet de collection NFT sans aucune connaissance en matière de codage.

Certaines des innovations axées sur le NFT prises en charge par l’infrastructure d’Unifty comprennent les fermes NFT, les marchés et les solutions de transition. Les créateurs qui utilisent la plate-forme Unifty pour créer des NFT ne doivent payer que des frais de déploiement uniques, après quoi ils peuvent créer une application décentralisée qui répond à leurs besoins NFT. Les créateurs ont également droit à une part des revenus à vie des objets de collection numériques vendus via le marché NFT personnalisé d’Unifty et d’autres outils.

En ce qui concerne la gouvernance de la plate-forme, le jeton natif NIF d’Unifty est au cœur de son écosystème décentralisé. Ce jeton natif expose les créateurs Unifty NFT à des incitations réseau, notamment des remises, des compensations de solde et des passerelles vers d’autres réseaux blockchain. À ce jour, plus de 350 fermes NFT ont été créées via Unifty, tandis que près de 600 contrats orientés NFT ont été déployés.

Conclure

Les NFT seront probablement les moteurs les plus importants vers l’adoption de la cryptographie ; la tendance a gagné en popularité parmi les célébrités, les athlètes et les milliardaires tels que le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban. Selon Cuban, les NFT présentent une opportunité révolutionnaire pour les créatifs,

« Si vous êtes un photographe professionnel, vous devriez mettre vos affaires [on] Rarible (un marché NFT), et même chose avec la musique ou la vidéo musicale, au lieu d’être sur YouTube, placez-la là où vous pouvez la symboliser et continuer à être payé. a noté le milliardaire lors d’un podcast avec The Defiant.

Au vu des développements récents, l’avenir d’un monde basé sur les métavers semble inévitable. Néanmoins, les objets de collection numériques ont encore un long chemin à parcourir avant que la plupart des gens dans le monde puissent donner un sens à cette technologie qui change la vie.