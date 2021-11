Une pluie battante tombe : des villes comme Chennai et Kochi montrent qu’il est nécessaire d’être intelligent face aux événements météorologiques extrêmes

Des études montrent maintenant que ces événements météorologiques extrêmes ont un lien certain avec le réchauffement, qui est en grande partie attribuable à des raisons anthropiques.

L’averse torrentielle à Chennai – qui a reçu cinq fois et demie plus de précipitations que la normale en novembre – entraînant un engorgement et des inondations dans les basses terres est un signal d’alarme pour les décideurs indiens sur le renforcement des capacités pour faire face avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui vont devenir de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Une dépression originaire de la baie du Bengale a traversé la côte près de la capitale du Tamil Nadu le 11 novembre, entraînant de fortes précipitations dans les banlieues de la ville et d’autres quartiers de l’État. Une autre dépression est probable dans le golfe du Bengale vers le 15 novembre. Ailleurs, au Kerala également, il y a eu des glissements de terrain induits par les pluies dans les districts de Kottayam, Idukki et Pathanamthitta depuis octobre. En 2018, plus de 400 personnes sont mortes lorsque des pluies abondantes ont inondé l’État.

Des études montrent maintenant que ces événements météorologiques extrêmes ont un lien certain avec le réchauffement, qui est en grande partie attribuable à des raisons anthropiques. Si c’est ce que de fortes précipitations peuvent faire à Chennai, il n’est pas difficile d’imaginer les dégâts que peuvent infliger les cyclones dans la mer d’Oman et la baie du Bengale, généralement entre octobre et décembre. Il y a eu une fréquence plus élevée de formation de cyclones dans la mer d’Arabie et la baie du Bengale liée à l’augmentation des températures de surface de la mer. Ils peuvent infliger à Chennai (et à d’autres villes côtières) des dommages bien pires que les inondations de 2015. Au Kerala, les précipitations de haute intensité du mois dernier ont été causées par une zone de basse pression se formant dans la mer d’Oman interagissant sur l’État avec une autre dépression dans la baie du Bengale, selon le département météorologique indien de Thiruvananthapuram.

Que peut-on faire pour minimiser les dommages causés par des précipitations aussi extrêmes et cataclysmiques ? Comme le reste de l’Inde métropolitaine, Chennai n’est malheureusement pas préparée à de tels événements car elle manque d’infrastructures à l’épreuve des inondations. Le rythme effréné de l’urbanisation a entraîné une construction frénétique de maisons et de routes qui a empiété sur les lacs, les étangs et les zones humides. Des centaines de plans d’eau ont disparu en raison de constructions illégales dans la ville et ses banlieues. Tous les discours sur les villes intelligentes peuvent attendre, car Chennai a un besoin urgent de moderniser ses installations de drainage et de collecte des eaux de pluie avant l’arrivée de la prochaine mousson du nord-est. Les nombreuses lacunes de l’administration civique doivent être comblées. Les gouvernements des États successifs prétendent avoir dépensé des milliers de crores de roupies pour des projets de drainage des eaux pluviales, mais les inondations montrent que tout est tombé à l’eau. Il faut entretenir les rivières (Adyar et Cooum) et les canaux qui peuvent absorber les eaux de crue. Les décideurs politiques doivent tirer les bonnes leçons de l’expérience de 2015, pour s’assurer que la ville ne soit pas inondée chaque fois que les pluies arrivent.

Dans des États comme le Kerala, il est impératif de contrôler la dégradation de l’écosystème naturel des Ghâts occidentaux. Cet État du sud a connu une multiplication par deux des glissements de terrain, car 42% des zones humides, des forêts et du couvert arboré ont été dégradés autour des Ghâts occidentaux, affectant la topographie microclimatique selon Abinash Mohanty, responsable du programme au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau. The Print cite Mohanty disant que ces écosystèmes fracturés sont incapables de résister à de fortes averses entraînant des pertes de vie considérables. Le Kerala doit donc travailler en priorité pour protéger les écosystèmes naturels et s’assurer que les infrastructures sont résistantes au climat pour résister aux événements météorologiques extrêmes. Alors que les scientifiques continuent d’avertir, les conditions météorologiques extrêmes seront la nouvelle norme, car l’Inde connaîtra davantage d’épisodes de précipitations intenses à l’avenir. Les implications dangereuses de ces tendances pour la population peuvent être minimisées en abordant le changement climatique sur le pied de guerre.

