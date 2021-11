Une poche de Power Delivery

Foster Sylvers a un jour chanté que « les grandes choses viennent dans de petits paquets », mais il ne faisait probablement pas référence aux banques d’alimentation à l’époque. Maintenant, le sens a peut-être changé à mesure que les entreprises trouvent de nouvelles façons d’intégrer des batteries portables de 10 000 mAh dans des facteurs de forme de plus en plus petits. La Powerstation PD XL de Mophie en est un parfait exemple, mais combien de punch tient dans l’emballage de poche ? Découvrez-le dans notre revue Mophie Powerstation PD XL.

Ce que vous devez savoir sur la Mophie Powerstation PD XL

Ryan Haines / Autorité Android

Mophie Powerstation PD XL (10 050 mAh) : 25 $ / 25 £ / 25 €

La gamme Powerstation de Mophie couvre diverses capacités et fonctionnalités, et le PD XL est l’un de ses plus petits modèles 10 000 mAh. Il ne mesure que 108,9 x 59,18 x 21,59 mm et pèse 204 g. Il est entièrement fait de plastique, avec du gris mat sur les côtés et une finition noire brillante et alvéolée pour le haut et le bas.

Le Powerstation PD XL mesure à peine plus de 100 mm sur son côté le plus long, malgré son nom.

Vous trouverez un port USB-A de 12 W et un port USB-C de 18 W à l’extrémité, ainsi que quatre LED blanches et un bouton pour vérifier la charge restante sur le côté. Il prend en charge Power Delivery, comme son nom l’indique, mais uniquement la norme PD 2.0. Vous pouvez utiliser Quick Charge 2 et 3 ainsi que la charge Apple 2.4A pour les appareils plus anciens.

La Powerstation PD XL est l’une des plus anciennes banques d’alimentation de Mophie, lancée début 2019 pour 60 $. Le prix a depuis diminué de moitié et il reste une option populaire sur Amazon et chez d’autres détaillants. Vous obtenez également des documents de base et un câble USB-A vers USB-C dans la boîte, mais c’est à peu près tout.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Mophie Powerstation PD XL a juste la bonne taille. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il n’est pas plus grand que le Google Pixel 5, même s’il est un peu plus épais. Il est impressionnant que la banque d’alimentation ait une capacité de 10 050 mAh, compte tenu de sa taille et de son âge relatif. L’ajustement et la finition de Mophie sur le Powerstation PD XL sont également très bons. Le plastique noir alvéolé est facile à tenir et il est bien construit tout autour.

Bien que Power Delivery 2.0 ne soit pas la dernière implémentation, le chargement USB-C de Mophie est assez rapide pour la plupart des téléphones. J’ai pu atteindre un maximum de 18 W pour un iPhone 12 Pro, qui est la vitesse la plus élevée de Mophie. Le Powerstation PD XL a également fourni des vitesses de 15 W à un Galaxy S21, ce qui est aussi rapide que Samsung ira sans le dernier support USB Power Delivery PPS. J’atteigne régulièrement des vitesses de 18 W avec le Pixel 5.

Test de la banque d’alimentation Mophie PowerStation PD XLSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation Mophie PowerStation PD XL :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

9.30V

1.62A

15,1 W

Norme : USB PD 2.0

Apple iPhone 12 Pro :

9.28V

1.96A

18,2 W

Norme : USB PD 2.0

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

9.32V

1.56A

14.5W

Norme : CQ 2.0

Test de la banque d’alimentation Mophie PowerStation PD XL :

Port USB-A

Samsung Galaxy S21 :

4.93V

1.76A

8.7W

Norme : CQ 2

Apple iPhone 12 Pro :

4.92V

2.18A

10,7 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

Le Powerstation PD XL annonce une charge USB-A de 5 W lorsque plusieurs appareils sont branchés, mais j’ai trouvé qu’il était capable d’aller au-delà de ce nombre. J’ai atteint des vitesses de 8 W sur un iPhone 12 Pro, avec un Galaxy S21 tirant simultanément 14 W via le port USB-C.

Mophie a lancé cette banque d’alimentation Powerstation PD XL à 60 $, ce qui est plutôt cher pour ce que vous obtenez. Maintenant qu’un certain temps s’est écoulé, vous pouvez l’attraper pour près de 25 $, ce qui ressemble à une bonne affaire.

Apprendre encore plus: Voici comment fonctionne vraiment la charge rapide

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Aussi bon que soit le Powerstation PD XL pour charger la plupart des téléphones, ce n’est pas une option pratique pour les ordinateurs portables. J’étais limité à 15 W Power Delivery 2.0 sur un Surface Laptop 3, et le chargement à partir du port USB-A était un non-démarreur total. Ce n’est pas une surprise compte tenu des vitesses de pointe de 18 W, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient.

Il en va de même pour le manque de prise en charge de l’USB Power Delivery PPS. Nous ne voyons généralement pas cela sur des banques d’alimentation plus abordables ou plus anciennes, ce n’est donc pas une critique en tant que telle, mais le manque de norme signifie que des appareils comme la famille Galaxy S21 et la série Pixel 6 n’atteindront pas les vitesses de recharge maximales. C’est certainement quelque chose à savoir si vous avez un nouveau produit phare de Samsung ou de Google.

Le Powerstation PD XL est idéal pour la plupart des téléphones, mais cherchez ailleurs si vous avez besoin d’une banque d’alimentation pour ordinateur portable.

Bien que le Powerstation PD XL soit d’une grande taille à glisser dans une poche, c’est une petite banque plutôt lourde. C’est peut-être une question de densité, mais le paquet de 204 g semble lourd par rapport à quelques banques d’alimentation plus grandes que j’ai testées.

L’inclusion par Mophie d’un câble USB-A vers USB-C est également un signe révélateur des temps. Alors que c’était un peu plus courant en 2019, la plupart des banques d’alimentation lancées depuis sont livrées avec un câble USB-C vers USB-C à la place. Après tout, la plupart des gens s’appuieront probablement sur les vitesses plus rapides de 18 W la plupart du temps.

Avis Mophie Powerstation PD XL : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Powerstation PD XL est un achat décent pour tous ceux qui veulent une banque d’alimentation prête à voyager et qui n’ont pas d’appareil Samsung ou Google plus récent, ou quelque chose de plus exigeant comme un ordinateur portable. La norme Power Delivery 2.0 ne déverrouille pas les capacités de charge les plus rapides, mais 18 W convient toujours à la plupart des téléphones et des écouteurs sans fil. Alors que la Powerstation PD XL aurait été difficile à recommander au prix de lancement de 60 $, le prix réduit de 25 $ donne une nouvelle vie à cette banque d’alimentation de deux ans.

La Mophie Powerstation PD XL est une banque d’alimentation de poche qui convient à la plupart des téléphones et des écouteurs sans fil.

D’un autre côté, si vous possédez un appareil Samsung récent ou un nouveau Pixel 6 avec USB PD PPS, il serait peut-être préférable de vous procurer la banque d’alimentation Super Fast Wireless de Samsung (79 $). C’est plus cher mais il est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 25 W, ce qui est assez bon pour tout sauf le Galaxy S20 Ultra. Si vous espérez une banque d’alimentation économique, le PowerCore III Wireless d’Anker (49 $) se situe dans la moyenne des prix, mais ajoute une recharge sans fil au mélange.

Mophie Powerstation PD XL

La PowerStation PD XL de Mophie est l’une des plus petites banques d’alimentation de 10 000 mAh, malgré son nom. Il contient une charge PD de 18 W et un port USB-A de 12 W pour remettre vos appareils à pleine puissance.