Une poignée de soleil: comment rester optimiste au milieu de la morosité pandémique

Il est important de faire une pause positive tous les jours et de se rappeler que cela aussi passera.

Par Reya Mehrotra

Lorsque 2021 a sonné, il y avait de l’espoir, de la joie et du soulagement parmi les gens à avoir survécu à la pire année de l’histoire vécue. Mais ensuite, la deuxième vague du virus s’est déchaînée, brisant les familles et anéantissant les espoirs. Maintenant, avec la possibilité qu’une troisième vague se profile au-dessus de nous, nous nous sentons de nouveau stressés, anxieux et abattus.

Mais il existe un moyen de sortir de ce sentiment de désespoir omniprésent. Il suffit d’un changement de perspective pour trouver un rayon de positivité dans chaque situation. Nous avons parlé à des experts et leur avons demandé comment rester optimiste en ces temps stressants. Voici ce qu’ils recommandent…

Nourriture pour l’humeur

Il est important de prendre en compte ce que nous mangeons et comment nous mangeons pour garder le corps et l’esprit synchronisés. Bien que les indulgences ne soient pas toujours bonnes, un grand pot de crème glacée lorsque vous vous sentez faible aide toujours et améliore immédiatement l’humeur. Conscient de cela, les hôtels Marriott ont organisé des « régimes d’humeur » pour les temps sombres dans lesquels nous vivons. Le menu comprend un gâteau aux bananes et aux noix, du saumon poêlé, des steaks de poisson gras de saison avec du basilic à la tomate, de la mousse au chocolat noir, un parfait au granola et bien plus encore. .

Himanshu Taneja, directeur culinaire pour l’Asie du Sud chez Marriott International, basé à Mumbai, explique que les aliments qui améliorent l’humeur à court terme comprennent des indulgences comme des lasagnes, un gâteau au double chocolat ou un café bien froid, où les calories pour ce moment n’ont pas d’importance. « Les aliments qui améliorent l’humeur à long terme concernent la santé globale et ont tendance à avoir un impact à long terme sur l’humeur. Le régime méditerranéen, par exemple, contient des poissons gras de bonne qualité, de l’huile d’olive extra vierge, des noix, des fruits, etc. S’il est inclus dans le régime, il profite progressivement au corps et on commence à développer un goût pour lui. Cela contribuera ensuite à améliorer votre humeur et votre sentiment général de bien-être », dit-il.

Namita Piparaiya, spécialiste du yoga et du style de vie ayurvédique basée à Mumbai, fondatrice de la plateforme de bien-être Yoganama, partage que l’Ayurveda peut aider à trouver le bon équilibre dans l’alimentation, tout en équilibrant l’esprit. “Il faut adopter des routines saines en matière de régime alimentaire, comme commencer la journée avec un grand verre d’eau plate, puis une boisson à base de plantes, et planifier un tableau de repas nutritifs pour la semaine”, dit-elle.

Ce qu’il faut manger

Le chocolat noir, les noix et les graines stimulent la sérotonine, une hormone régulatrice de l’humeur. Poissons gras, baies, aliments fermentés comme les cornichons, le yaourt, le kombucha, la choucroute, le kimchi, etc. Fruits de saison et disponibles localement et légumes verts comme la laitue, les épinards, le brocoli Pour les envies sucrées, essayez les fruits garni de miel ou de petites portions de chocolat noirInfuser des aliments stimulant le système immunitaire (curcuma, gingembre, ail, citron, cumin, amla) avec des recettes stimulantes pour l’humeurViande, poisson, œufs ou options de protéines à base de plantes comme le soja, les graines, les noixCéréales saines comme le millet , orge, combinaisons de quinoaKadha comme le curcuma avec du poivre noir; kadha au gingembre, basilic et poivre noir; kadha de réglisse, etc.

Ce qu’il faut éviter

Les aliments raffinés ou emballés doivent être remplacés par des aliments fraîchement cuisinés et sainsMarriott’s Taneja conseille de manger de la malbouffe seulement une fois toutes les trois semainesMangez si vous avez faim, arrêtez si vous n’avez pas faim et faites attention aux signaux corporels, dit Namita PiparaiyaÉvitez de manger après 20 heures et prendre l’habitude d’un dîner tôt

Affirmations positives

Il est important de faire une pause positive tous les jours et de se rappeler que cela aussi passera. On pourrait aussi appeler quelqu’un qui a besoin d’un soutien émotionnel et lui faire savoir qu’il n’est pas seul. Mais comme on commence par les petits pas, la première chose à faire est d’embrasser la réalité, suggère Arpita Bhandari, stratège de la vie et décoratrice d’intérieur basée à Mumbai, fondatrice d’Arpita B Design Studio. Bhandari dit que les affirmations de soi positives peuvent aider à surmonter toutes les pensées négatives. On peut commencer par dire : « Je suis en forme, bien et en bonne santé », « Je suis fort » et ainsi de suite.

Kanchan Rai, coach en bien-être mental et émotionnel basé à Delhi, fondateur de Let Us Talk, une plateforme de consultation sur le bien-être mental, affirme qu’il est important de gérer ses attentes et de se fixer des objectifs réalistes. Elle suggère une bonne hygiène de sommeil, des exercices de pleine conscience, un recadrage des pensées négatives et l’identification des drapeaux rouges contribuant au stress pour rester positif et calme.

Petites étapes

Pour ceux qui sont isolés, Kanchan Rai suggère de rester virtuellement en contact avec ses amis et sa famille pour éviter la distanciation émotionnelle. Les techniques d’auto-assistance comme les affirmations, la gratitude, la journalisation des pensées, etc., aident beaucoup, explique Tiesta Duggal, une coach de vie et guérisseuse énergétique basée au Royaume-Uni. consommation de nouvelles; regardez plutôt du contenu motivant, amusant ou léger. Tout comme les vitamines et les minéraux, une dose quotidienne de positivité est également indispensable à l’heure actuelle

L’art-thérapie

En mai de cette année, Robert Seaman, basé au New Jersey, a effectué 365 jours de griffonnages quotidiens pendant la pandémie. Toujours artiste, l’homme de 88 ans dit qu’il a enfin eu le temps de travailler sur des gribouillis pendant le confinement l’année dernière. Selon les rapports, Seaman a dessiné un griffonnage chaque jour et a ensuite passé des heures à le colorier.

Pour certains comme Seaman, rester à la maison a un bon côté, car on a le temps de poursuivre sa passion et ses passe-temps, au moins quelques jours par semaine. L’art en particulier a toujours été un grand réconfort en période de chaos et de bouleversements. Sans surprise, beaucoup se sont tournés vers des formes d’art thérapeutique comme le croquis, la peinture, l’art du mandala, le chant ou la danse pour vaincre le blues. La musique en particulier, dit Shivali Bhammer, chanteuse de bhajan dévotionnelle indépendante basée à Londres, a le pouvoir de guérir. « La musique de dévotion, quelle qu’elle soit, vous donne l’opportunité de vous rendre silencieusement par le son. Cela peut soulager la douleur et le stress et vous rapprocher de la spiritualité, car cela brise les frontières et les barrières que nous avons créées en nous-mêmes », explique Bhammer.

Rafraîchir, répéter

La musique de piano classique aide à se détendreÉcouter la flûte ou la veena pour calmer l’espritSi vous êtes doué pour le dessin/la peinture, faites-le au moins une fois par semaineLorsque vous vous sentez déprimé, dansez librement sur vos chansons préférées.Redécorez la maison avec des couleurs vives ou pastel ; ajoutez des plantes d’intérieurEssayez la poterie à la maison ; l’équipement est facilement disponible en ligne

La pleine conscience compte

Un certain nombre de cas de dépression et d’anxiété sont au premier plan depuis l’année dernière alors que les gens luttent contre l’incertitude financière, la maladie, la perte d’êtres chers et l’isolement. La deuxième vague a encore aggravé la situation avec des nouvelles quotidiennes de personnes décédées ou de leurs proches plaidant pour des lits d’hôpitaux, des bouteilles d’oxygène, des concentrateurs ou des médicaments. Dans un tel scénario, il est naturel de ne pas se sentir bien. Pavan Ranga, basé à Mysuru, PDG de MindfulTMS, une chaîne de centres de neurosoins spécialisés en Inde, convient qu’avec les problèmes de santé amplifiés dans les villes métropolitaines, les gens deviennent plus vulnérables que jamais à la maladie mentale. “Nous avons vu au moins 2 fois plus de problèmes de santé mentale dans toutes les villes métropolitaines, en particulier Delhi, Bengaluru, Mumbai, Pune, Hyderabad, Chennai, Visakhapatnam, Ahmedabad, Baroda et Surat”, dit-il, ajoutant que la consommation d’alcool, la consommation de substances, la dépendance aux gadgets chez les enfants, etc., est devenue plus courante maintenant.

Ranga suggère une respiration rythmée pour favoriser la relaxation. « Adoptez une position assise confortable et placez le bout de la langue sur le tissu juste derrière les dents de devant supérieures. Videz les poumons d’air, inspirez doucement par le nez pendant quatre secondes. Retenez votre respiration pendant sept secondes, expirez avec force par la bouche, en pinçant les lèvres et en émettant un « whoush » pendant huit secondes. Répétez le cycle jusqu’à quatre fois », dit-il.

Calmer

Passez 5 à 10 minutes par jour au soleil ; pratiquer la respiration profondeLes équilibres sur une jambe comme la pose de l’arbre, la pose de l’aigle ou la pose de la demi-lune aident à centrer l’esprit et à créer un sentiment d’ancrage, dit Namita PiparaiyaProning de Yoganama, appelé makarasana dans le Hatha Yoga, aide à améliorer la conscience de la respiration, dit PiparaiyaÉcoutez les chants ou la méditation sonne tous les joursFaire du pranayama

Faites suer

La meilleure façon de vaincre la fatigue mentale et le stress est de faire de l’exercice. Qu’il s’agisse de jogging, de course à pied, d’entraînements à haute intensité ou de simples exercices à domicile, l’exercice est un booster d’humeur instantané. On peut également faire du Pilates, un régime d’exercices de faible intensité qui est inspiré par la respiration latérale profonde et aide à soulager le stress, explique Kavita Prakash, basée à Bengaluru, fondatrice et instructrice principale, Pilates for Wellbeing, un studio de Pilates classique. « Pour commencer la pratique du Pilates à la maison, il est conseillé de travailler avec un instructeur en tête-à-tête/en ligne. Contrairement à d’autres programmes de conditionnement physique, le Pilates nécessite une attention personnalisée de la part de l’instructeur pour s’assurer que les exercices peuvent être appris et pratiqués en toute sécurité avec un alignement correct du corps », ajoute-t-elle. Les exercices de Pilates comme se tenir debout contre un mur et se pencher pour faciliter la flexion de la colonne vertébrale, les genouillères à double jambe pour activer les muscles abdominaux, la flexion du haut du corps pour aider la flexion de la colonne vertébrale et renforcer les muscles abdominaux, etc., peuvent être essayés à la maison par vidéo/ orientation en ligne.

Faire du sport à la maison

Essayez des exercices simples à main levée ; regarder des vidéos d’entraînement à domicile La respiration latérale profonde en Pilates aide à garder le système respiratoire en bonne santé Pour une respiration latérale, asseyez-vous dans une position confortable et placez les mains sur les côtés de votre cage thoracique, inspirez par les narines pour élargir la cage thoracique et expirez par la bouche, en rapprochant la cage thoracique. Assurez-vous que le ventre est rentré pendant les deux. Répétez 8 à 10 fois Joggez ou courez sur la terrasse ou montez et descendez les escaliers tous les jours ; augmenter progressivement le tempsLes entraînements de danse sont un excellent moyen de se détendreFixer une limite de temps pour un entraînement à domicile tous les joursEntraînez-vous en groupe en ligne ou avec quelqu’un à la maison

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.