Une pompière noire poursuit une ville en Floride pour une fresque murale la représentant en blanche [VIDEO]

Twitter

* La première femme noire chef adjointe des pompiers à Boynton Beach, en Floride, poursuit la ville en justice après avoir été effacée d’une peinture murale honorant les pompiers de la ville et remplacée par une personne blanche.

Clémons de Latosha, avec l’ancien chef des pompiers Glenn Joseph, qui est noir, a été remplacé par un visage blanc lorsque la peinture murale a été dévoilée lors d’une coupure de ruban l’été dernier. L’incident aurait entraîné la perte de leur emploi de deux employés de la ville.

« Qui a fait ces changements et pourquoi ont-ils fait ces changements ? » L’avocat de Clemons a demandé lors d’une conférence de presse l’été dernier, a rapporté NBC News.

« Je voulais que les petites filles noires regardent cette peinture murale et sachent qu’elles peuvent avoir leur visage sur une peinture murale », a déclaré Clemons à l’époque. Elle était la seule femme pompier noire à Boynton Beach jusqu’à sa retraite en 2020. Clemens a servi la communauté pendant 20 ans.

« Être représenté comme blanc n’était pas seulement une fausse présentation de Clemons, c’était aussi une représentation qui manquait complètement de respect à tout ce que la première femme pompier noir de la ville avait accompli », lit-on dans une plainte déposée en avril, selon The Guardian.

AUTRES NOUVELLES : Monica parle d’indépendance musicale et d’un nouvel album country | REGARDEZ

« Je me disais » Wow, pourquoi est-ce arrivé « », a déclaré Clemons lors d’une conférence de presse en juin 2020, comme l’a rapporté WPTV News. « J’ai été blessé, j’ai été déçu, puis j’ai été indigné. »

Nicole Hunt Jackson, l’avocat de Clemons, a déclaré: «Mon rôle est de déterminer qui est responsable, comment ils sont arrivés à la conclusion que c’était acceptable – et de pousser la question sur la nécessité d’examiner les politiques et de déterminer s’il doit y avoir ou non une sensibilité raciale formation », a-t-elle expliqué.

« C’est une énorme insulte raciale. Qu’ils prennent cela unilatéralement et décident non seulement de retirer son visage mais de blanchir le visage, c’est au-delà de l’offense », a déclaré Jackson.

Les deux pompiers noirs auraient été retirés de la fresque à la demande du chef des pompiers car ils n’étaient plus au service.

« La décision prise de modifier l’œuvre d’art approuvée par la Commission des arts publics était mauvaise et irrespectueuse envers notre communauté », directeur municipal Lori LaVerrière dit précédemment.

« La commission municipale se réunira à huis clos pour discuter du litige. Ce n’est pas une réunion publique », a déclaré LaVerrière à CNN.