Une portée de chiots sans abri trouve des familles aimantes à temps pour Noël

Les petits chiots s’empilaient les uns sur les autres pour se réchauffer (Photo : Martin Phelps)

Une portée de chiots nés alors que leur mère était sans abri, a vécu un miracle de Noël alors qu’ils ont tous trouvé une famille à temps pour la période des fêtes.

Les huit petits chiots sont venus au monde quelques heures seulement après que leur mère a été remise à l’hôpital pour animaux de Blue Cross dans le centre de Londres, et l’association est intervenue pour aider le propriétaire du bull terrier Staffordshire très enceinte.

Le propriétaire au cœur brisé de Karma voulait le meilleur pour son chien et a donc demandé à Croix Bleue de s’occuper à la fois de la maman de 18 mois et de sa portée et de leur trouver toutes des familles aimantes une fois qu’elles seraient prêtes.

Karma et ses huit chiots avaient un besoin urgent d’être dans un foyer confortable après leur naissance et Caroline Oram, assistante au bien-être animal à Blue Cross à Bromsgrove, a immédiatement proposé de les accueillir jusqu’à ce que les chiots puissent être sevrés et trouver un foyer.

« C’était une course contre la montre pour aider le propriétaire de Karma qui avait désespérément besoin de notre aide après avoir été incapable de garder son animal de compagnie bien-aimé », explique Caroline.

Karma veille sur sa portée (Photo: Martin Phelps)



C’était une course contre la montre pour trouver aux chiots un foyer aimant après leur naissance (Photo : Martin Phelps)

« Après la naissance des chiots, ils ne pouvaient pas rester à l’hôpital pour animaux, alors j’ai proposé de les accueillir et de donner à Karma tous les soins nécessaires à elle et aux chiots. »

Caroline a fourni une famille d’accueil 24 heures sur 24 à Karma et à ses chiots, pour s’assurer que la nouvelle maman avait tout le soutien dont elle avait besoin et fournir un environnement familial crucial pour que les jeunes puissent grandir.

Comme leur mère s’appelait Karma, le centre a décidé de donner aux chiots tous les noms similaires – Esprit, Bouddha, Asher, Kaleb, Joie, Lotus, Foi et Sérénité. Asher signifie béni et Kaleb signifie fidèle. Ils sont devenus de plus en plus forts et Karma a bien accepté la maternité.

Les chiots ont heureusement tous trouvé un foyer aimant (Photo: Martin Phelps)



Caroline a temporairement accueilli Karma et toute sa portée pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité (Photo: Martin Phelps)

Les chiots – quatre filles et quatre garçons – sont rapidement passés de la formation de « tas de chiots » pour se réchauffer, à la marche et à l’exploration du monde qui les entoure, avec Caroline et l’équipe toujours disponibles pour leur montrer les images et les sons nécessaires à leur croissance. en chiens heureux et confiants.

Heureusement, tous les chiots ont tous trouvé des familles aimantes avec qui passer Noël et commencer leur nouvelle vie.

Caroline ajoute : » Mon travail consistait à donner à Karma tous les soins dont elle avait besoin pour que ses chiots puissent s’épanouir.

«Leurs personnalités ont rapidement commencé à sortir. Asher vient me trouver et Bouddha veut toujours faire des histoires. Faith est la plus inquiète mais elle a pris confiance en elle.

«Je suis tellement fier que Blue Cross soit là pour Karma et son propriétaire, qui l’aimaient beaucoup et avaient le cœur brisé de devoir lui dire au revoir. Nous sommes ravis que les chiots, et, espérons-le, leur maman aussi, passent leur premier Noël dans les foyers aimants qu’ils méritent tous.

