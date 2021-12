Une position prometteuse du commerce électronique basé sur l’IA et plus encore : les principales tendances du commerce électronique à surveiller en 2022

Le commerce social a commencé à laisser des empreintes dans l’espace du commerce électronique. De nombreuses marques de commerce électronique D2C offrent désormais la facilité de faire des achats directement depuis Instagram ou Facebook à leurs utilisateurs.

Dans l’environnement commercial actuel, l’industrie du commerce électronique est florissante. Visant à devenir un marché de plusieurs milliards de dollars dans les années à venir, la dynamique de croissance de l’industrie du commerce électronique ne ralentira pas de si tôt.

En Inde, la croissance de l’industrie du commerce électronique a été particulièrement remarquable. De nombreuses marques comme Meesho, le bon groupe Glamm, Nykaa et d’autres se sont présentées comme des acteurs forts. Avec la pandémie qui prend forme et la connectivité Internet atteignant les régions les plus reculées de l’Inde, les gens sont désormais plus enclins à tout commander en ligne que d’avoir à sortir et à magasiner.

De nombreuses tendances ont façonné la croissance de l’industrie du commerce électronique cette année. L’année prochaine, il y aura des tendances clés à surveiller pour faire une marque plus forte dans cette industrie.

Jetons un coup d’œil à quelques tendances clés du commerce électronique pour 2022.

Les applications d’IA et de ML vont augmenter

Nous assistons déjà à la montée en puissance des applications d’intelligence artificielle dans tous les secteurs. L’apprentissage automatique est presque partout et il n’est pas surprenant qu’il fasse son chemin dans le secteur du commerce électronique.

2022 verra des applications avancées d’algorithmes compatibles avec l’IA et le ML dans l’espace du commerce électronique. Comprendre les modèles de comportement des clients, s’adapter à cette compréhension et prévoir leur mouvement dans l’entonnoir d’achat se modernisera et évoluera dans le secteur du commerce électronique.

Les villes, villes et villages de niveau 4 verront un coup de pouce

En 2022, de nombreuses commandes seront reçues de la part des clients résidant dans les villes, villes et villages de niveau 4 de l’Inde.

Alors qu’Internet et l’infrastructure logistique continuent de s’améliorer en Inde, cette section deviendra l’un des plus importants contributeurs à la croissance de l’industrie du commerce électronique.

Couvrant la mode, le bien-être, la beauté, l’électronique et les produits de grande consommation, les commandes en ligne à partir de petits endroits éloignés de l’Inde continueront d’augmenter.

De plus, les tendances montrent également que ces acheteurs de niveau 4 sont plus susceptibles de préférer le paiement à la livraison aux autres méthodes de paiement. En conséquence, CoD constituera la majorité des commandes de niveau 4.

D2C continuera à voir une croissance à grande vitesse

Les clients en 2022 seront davantage enclins à l’espace de commerce électronique D2C. Alors que l’espace D2C connaît une hyper-croissance, il augmentera encore l’année prochaine, car de plus en plus de fidèles de la marque préféreront acheter indépendamment sur le site Web de la marque.

De nos jours, les clients sont plus conscients et veulent comprendre ce qu’est la marque et ce qu’elle représente. Ils souhaitent également vivre une expérience de marque complète et sur mesure rien que pour eux.

De plus, de nombreuses marques D2C améliorent constamment leur expérience de paiement et de paiement et la rendent plus centrée sur l’utilisateur. Cela permettra à nouveau aux clients d’être attirés par les marques qui offrent une expérience d’achat fluide. En conséquence, nous pouvons encore voir une croissance D2C à grande vitesse.

Les commandes contre remboursement auront toujours une part importante

Bien que les paiements numériques aient fait une marque significative dans l’espace du commerce électronique, le paiement à la livraison continuera de rester important.

L’Inde, même si elle s’est énormément numérisée, reste toujours principalement axée sur les liquidités. En conséquence, de nombreuses commandes reçues par les marques de commerce électronique sont également des commandes contre remboursement.

Les tendances passées ont toujours montré que même si le cash-flow baisse parfois, il rebondit toujours. Par conséquent, le paiement à la livraison continuera également d’avoir un impact significatif dans l’espace du commerce électronique.

Le commerce social et de contenu deviendra encore plus important

Le commerce social a commencé à laisser des empreintes dans l’espace du commerce électronique. De nombreuses marques de commerce électronique D2C offrent désormais la facilité de faire des achats directement depuis Instagram ou Facebook à leurs utilisateurs.

Cette vague va continuer à s’intensifier et sera davantage soutenue par le commerce de contenu. Les marques ne dépendront pas uniquement du trafic généré sur leurs sites Web.

Ils combineront le pouvoir de la créativité, du contenu et du commerce pour offrir une expérience d’achat transparente aux clients qui consommeront leur contenu.

Par exemple, un utilisateur voyant la bobine d’une marque sur Instagram pourra acheter directement via ce canal sans avoir à se rendre sur le site Web de la marque. Cela donnera aux clients une marque et une expérience d’achat qu’ils préfèrent.

(L’auteur Chirag Taneja est PDG et co-fondateur de GoKwik Commerce Solutions Pvt Ltd. Toutes les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de FinancialExpress.com.)

