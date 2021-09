Le gouvernement britannique a annoncé son intention de lancer des pilotes debout sûrs sur des terrains de football de haut niveau cette saison. L’espoir parmi de nombreux fans de football est que, à condition que les résultats reviennent démontrant la sécurité, la situation juridique puisse à nouveau reprendre sur les terrains de football anglais de haut niveau.

La fin d’une interdiction générale sur les terrains de Premier League et de championnat reconnaîtrait les fans debout pour la première fois depuis 1994. Cela offrirait une plus grande opportunité de renforcer l’atmosphère, de récompenser les bases de fans et d’améliorer la sécurité dans les stades de football.

Une position sûre pour revenir au football de haut niveau

Politique et sport

Le gouvernement aimerait mettre fin à son interdiction générale de se présenter en Premier League et en championnat. La consultation sur la question faisait partie du manifeste des conservateurs de 2019 et bénéficie du soutien de tous les autres grands partis.

Le gouvernement tient à faire valoir ses références footballistiques après sa “bombe législative” contre la Super League. Une telle décision représenterait le retour d’une composante vitale du fandom du football, et avec elle, espèrent-ils, la popularité.

Ils espèrent qu’il n’y a pas de problèmes de sécurité qui découlent des épreuves tests. Mais le fait que le Spirit of Shankly de Liverpool ait rendu 88% de positivité pour une position sûre est important. Le club porte les cicatrices de Hillsborough et cherche toujours justice pour le 97.

Ils viennent d’une ville farouchement anti-conservatrice. Le soutien des fans de Liverpool supprime un obstacle potentiellement politiquement difficile.

Le fait qu’il implique des discussions avec des groupes de fans est encourageant, mais ne devrait pas représenter toute l’étendue de la consultation. Après tout, poser des questions sur une initiative universellement populaire avec presque aucun inconvénient est facile.

Les discussions sur la propriété du club, la représentation du conseil d’administration et d’autres questions plus existentielles seraient embourbées, débattues avec véhémence et impliquant inévitablement des décisions difficiles. Mieux vaut commencer par des politiques largement acclamées et attendues.

Une position sûre et une atmosphère améliorée

Le consensus général parmi les fans de football est que la position debout renforce l’atmosphère. D’un point de vue physique, beugler au sommet de ses poumons est plus facile d’un point de vue debout. Mais le mouvement serait aussi psychologique.

La position debout vous rapproche beaucoup plus de l’action. Il relie cliniquement le corps à ce qui se passe sur le terrain. Il n’est pas étonnant que les fans se tiennent debout, comme par force, chaque fois qu’une chance se présente. La position permanente permet à la base de fans de s’occuper des problèmes sur le terrain, inhibant les réservations et les reliant vocalement aux joueurs d’une manière plus vocale.

Il suffit de se tourner vers d’autres ligues en Europe pour voir cela en action. La Bundesliga allemande a une position sûre, le modèle de garde-corps à clé et serrure qui serait reproduit en Angleterre. Leurs clubs produisent certaines des atmosphères les plus exceptionnelles du football mondial et affichent régulièrement une fréquentation plus élevée que leurs homologues anglais.

La sécurité d’abord

La sécurité allemande démontre également la sécurité d’une telle ingénierie. Réintroduire le standing en Angleterre n’entraînerait pas les tribunes décrépites et le hooliganisme des années 1980. Des garde-corps sur chaque rangée le rendraient plus sûr que le statut ad hoc et non reconnu qui se produit actuellement.

Il y a aussi un sentiment d’inévitabilité sociétale. C’est-à-dire que les fans resteront debout malgré tout, comme ils l’ont fait au cours des 25 dernières années. Malgré tous leurs efforts, les autorités ont du mal à faire respecter les règles relatives aux sièges. Ainsi, que ce soit bien ou mal, il est plus logique de travailler avec les tendances pour rendre la position debout plus sûre. Selon les termes de la Sports Grounds Safety Authority, cela a un «impact positif sur la sécurité des spectateurs».

Une position sûre permet des contrôles appropriés et des moyens légitimes de contrôler les règles. Il n’y aurait aucune ambiguïté sur l’étiquette, dans quelle partie du stade elle est « acceptable ». Les sections peuvent être dominées par des familles avec de jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées qui ne peuvent pas rester debout. La suppression de la confusion sur les zones debout permet une police plus efficace de ces zones.

Allez dans la bonne direction

Quel que soit le cynisme des fans sur les motivations du gouvernement ou de leurs clubs, l’annonce est une avancée positive. Pendant trop longtemps, les fans ont été traités comme une non-pertinence, voire un obstacle. Les vues datées des classes bavardes ont freiné les tentatives d’introduire des initiatives logiques à la demande de spectateurs souvent réduits au silence.

Cela représente une chance de rapprocher les fans de leurs joueurs et de leurs clubs. Il fournit le modèle pour des atmosphères améliorées et une visualisation plus sûre. Il symbolise également un mouvement pour enfin reconnaître les souhaits et les désirs des fans. Car sans eux, le football ne serait rien.

Photo principale

Intégrer à partir de .