Une possible inversion de l’île laisse les taureaux Bitcoin bloqués

Il y a des mois, lorsque le prix du Bitcoin a dépassé 13 000 dollars, les principaux analystes ont déclaré que «le train avait quitté la gare», et ils avaient raison. Ou peut-être qu’une fusée aurait été une meilleure analogie. La crypto-monnaie a décollé et n’a pas encore fait le plein – jusqu’à présent.

Avec le ralentissement de l’élan, les baissiers ont organisé un «renversement d’île» qui pourrait pousser les prix encore plus haut pendant un certain temps. Voici à quoi s’attendre du modèle sonore tropical qui pourrait laisser les taureaux bloqués pendant un certain temps.

Formation à l’analyse technique: qu’est-ce qu’un investissement insulaire?

Selon Investopedia, une «inversion d’île» est un modèle de prix sur un graphique en chandelier quotidien qui a un espace de chaque côté de la structure. “Ce modèle de prix suggère que les prix peuvent inverser la tendance qu’ils affichent actuellement, que ce soit à la hausse à la baisse ou à la baisse”, peut-on lire dans une description.

L’action récente des prix Bitcoin correspond au modèle et aux conditions qui valident son existence dans un «T». Un renversement d’îlot se forme après une longue tendance qui mène au modèle. Les performances de Bitcoin sont incroyables depuis mars de l’année dernière.

Au point culminant de la tendance, il y a un écart de prix initial, suivi d’un groupe de prix de consolidation. Enfin, il y a un écart sur le graphique journalier, qui établit «l’île de prix isolée de la tendance précédente».

La théorie derrière le modèle suggère que les lacunes restantes resteront non comblées pendant un certain temps.

L’action des prix correspond au modèle “d’inversion d’île” | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Les taureaux seront-ils bloqués sur Bitcoin Bear Island?

Le renversement de l’île a été initialement repéré par l’un des meilleurs analystes techniques de la cryptographie de Twitter sur le graphique des contrats à terme CME BTC. Et tandis que les îles sont généralement associées au soleil et au sable, l’île laissée ici en Bitcoin pourrait être déserte pendant un certain temps, mais combien de temps?

Une vue agrandie du graphique pourrait fournir quelques idées de ce qui est à venir.

Bitcoin pourrait perdre le RSI, mais trouver un support dans la ligne de tendance du stochastique | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Le renversement de l’île Bitcoin survient à un moment où les indicateurs baissent enfin, la courbe parabolique à court terme a été violée et un coin baissier s’est formé dans des délais plus longs.

Les fondamentaux sont haussiers et de plus en plus de BTC quittent les échanges chaque semaine. Peut-être qu’une vente massive pourrait effrayer des mains plus fortes pour vendre leurs pièces.

Mais tout n’est pas perdu pour Bitcoin. Le modèle stock-to-flow et les meilleurs analystes du monde prévoient des prix beaucoup plus élevés de centaines de milliers par pièce.

Il y a aussi potentiellement une autre courbe parabolique en préparation qui n’a pas encore complètement évolué et qui maintient la tendance haussière actuelle intacte, même si les choses deviennent volatiles au cours des prochaines semaines.

