Une poursuite redondante, édition Star Tribune ⋆ .

Le Star Tribune s’est inspiré du travail de trois journalistes et de sa collaboration avec «Frontline» (par le biais de son initiative de journalisme local, financée par la John S. and James L. Knight Foundation et la Corporation for Public Broadcasting) pour l’histoire d’Andy Mannix sur le système fédéral. mise en accusation de Derek Chauvin et de ses trois anciens collègues sur des accusations de droits civils fédéraux pour la mort de George Floyd.

Avec toutes les mains sur le pont, je pensais que le Star Tribune (et ses collaborateurs) pourrait trouver quelqu’un pour commenter la redondance de la poursuite fédérale ou autrement pour fournir la justification, mais non. L’équipe Star Tribune ne trouve rien à voir ici.

Les étudiants en reconnaissance de formes peuvent détecter une certaine similitude avec le thème des citations proposées sur l’affaire fédérale (sans parler de la haine ancienne pour laquelle Keith Ellison et Al Sharpton ont tous deux attisé les flammes):

«Le gouvernement fédéral a la responsabilité de protéger les droits civils de chaque Américain et de poursuivre la justice dans toute la mesure de la loi fédérale», a déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, qui exerce les fonctions de procureur spécial sur les affaires de l’État. «Les poursuites fédérales pour violation des droits civils de George Floyd sont tout à fait appropriées, en particulier maintenant que Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre en vertu de la loi du Minnesota pour la mort de George Floyd. L’État prévoit de présenter notre dossier contre les trois autres accusés à un autre jury du comté de Hennepin plus tard cet été », a déclaré Ellison. L’Association des policiers et des agents de la paix du Minnesota, qui fournit une représentation juridique aux quatre agents dans leurs affaires d’État, a déclaré qu’elle ferait de même devant la Cour fédérale avec les mêmes avocats. L’association a par ailleurs refusé de commenter les actes d’accusation. L’avocat des droits civils Benjamin Crump, dont l’équipe juridique a négocié un règlement juridique de 27 millions de dollars de la ville de Minneapolis pour les survivants de Floyd, a déclaré dans un communiqué: «L’acte d’accusation fédéral d’aujourd’hui pour les violations des droits civils criminels associées au meurtre de George Floyd renforce la force et la sagesse. de la Constitution des États-Unis. La Constitution prétend être attachée à la vie, à la liberté et à la justice, et nous voyons cela réalisé dans la justice que George Floyd continue de recevoir. … Nous sommes encouragés par ces accusations et désireux de voir la justice continue dans cette affaire historique qui aura un impact sur les citoyens noirs et tous les Américains pour les générations à venir. Le révérend Al Sharpton, une figure de longue date des droits civiques qui a fait l’éloge de Floyd lors de ses funérailles l’année dernière et a été un partisan visible de la famille, a déclaré dans un communiqué que les nouvelles “montrent que nous avons un ministère de la Justice qui s’occupe de la criminalité policière et le fait ne pas l’excuser ni permettre à la police d’agir comme si ce qu’elle faisait était un comportement acceptable dans l’exercice de ses fonctions. » Faisant référence à des exemples antérieurs de décès de Noirs dans le pays ces dernières années après des rencontres avec la police, Sharpton a déclaré: «Ce que nous n’avons pas pu obtenir [federal authorities] à faire dans le cas d’Eric Garner, de Michael Brown à Ferguson et d’innombrables autres, nous les voyons enfin faire aujourd’hui. … C’est un développement significatif pour ceux d’entre nous qui ont été engagés dans le mouvement de lutte et de réforme de la police. Derrick Johnson, président national de la NAACP, a qualifié les actes d’accusation de «pas dans la bonne direction», mais a déclaré que l’affaire soulignait la nécessité de réformes de la police, y compris la mise en œuvre d’un registre national des données d’inconduite policière. “Alors que Derek Chauvin a assassiné George Floyd en 9 minutes et 29 secondes, aucun autre policier sur les lieux n’a agi pour lui sauver la vie”, a déclaré Johnson. «Les actions et les inactions horribles des quatre policiers ont entraîné la mort évitable d’un père, d’un fils et d’un frère aimants. Aucun policier n’est au-dessus des lois et ne devrait jamais être à l’abri de la responsabilité. Nous avons besoin de réformes urgentes maintenant. »

Le Star Tribune nous donne l’éventail des opinions allant de A à A parmi Keith Ellison, Ben Crump, le révérend Al Sharpton et Derrick Johnson.

J’ai commenté de manière critique l’acte d’accusation fédéral hier matin dans «Une poursuite redondante». Maintenant, Andrew McCarthy développe les points pertinents dans le même langage que celui que j’ai utilisé dans sa chronique NR Plus «L’acte d’accusation abusif du DOJ contre la police qui a tué George Floyd». Andy écrit, par exemple:

[L]et pense à la double souveraineté. Bien qu’il soit permis au gouvernement fédéral de poursuivre après que l’État l’ait fait, de telles poursuites sont rares parce que les directives du ministère de la Justice les découragent. Essayer une personne deux fois pour la même infraction semble naturellement injuste aux Américains, même si c’est techniquement constitutionnel. En conséquence, le ministère de la Justice n’autorise une deuxième poursuite qu’avec parcimonie: lorsque le défaut d’engager des poursuites entraînerait une grave erreur judiciaire – généralement parce que les procédures étatiques étaient en quelque sorte viciées, ou parce que, en l’absence de poursuites, un intérêt fédéral important ne serait pas justifié. Ce n’est pas la situation de George Floyd. Des condamnations des États et des peines sévères contre les anciens policiers dans cette affaire répondraient facilement aux préoccupations fédérales. La théorie des poursuites étatiques est que, même si George Floyd a été légalement arrêté et détenu, la police a exploité son autorité de son droit à la vie. Chauvin a été reconnu coupable de ces abus, et il est fort probable que les trois autres anciens officiers le seront également. Le fait que le Minnesota tienne les ex-flics responsables justifie donc pleinement l’intérêt du gouvernement fédéral à promouvoir des services de police qui répondent aux normes constitutionnelles américaines. Cet intérêt est la seule justification pour permettre une intrusion fédérale limitée dans une responsabilité souveraine de l’État, le maintien de l’ordre dans les communautés locales. La poursuite fédérale ici violerait l’esprit de la clause de double péril (mais pas sa lettre) sans fin significative. Cela n’entraînerait pas de peines plus longues. Cela ne répondrait pas aux intérêts fédéraux insatisfaits. Et cela pourrait en fait saper la responsabilité.

Malheureusement, tout cela reste un mystère profond pour les lecteurs qui reçoivent leurs nouvelles de Star Tribune (et de l’initiative de journalisme local de Frontline).