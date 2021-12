Une poussée d’omicron Covid-19 n’importe où peut mettre à rude épreuve les hôpitaux américains partout

Les hôpitaux américains et leurs effectifs ont atteint et dépassé leurs points de rupture au cours des deux dernières années – et une autre vague de Covid-19 est déjà en cours.

Plus tôt ce mois-ci, avec une nouvelle vague de cas de Covid-19 qui semble probable après l’identification de la variante omicron, les médecins urgentistes du Rhode Island ont écrit à leurs chefs d’État pour avertir que toute nouvelle vague de patients «conduirait à l’effondrement du système de santé de l’État. » Au Kansas, les patients des hôpitaux ruraux sont restés bloqués aux urgences pendant des jours en attendant d’être transférés dans un hôpital plus grand ayant la capacité et les ressources nécessaires pour prendre soin d’eux.

Avec la variante omicron à propagation rapide maintenant sur nous, une partie de la rhétorique autour de la pandémie a changé. Les responsables gouvernementaux, à commencer par le président Joe Biden, font clairement la différence entre les risques pour les personnes vaccinées et non vaccinées. Cela pourrait donner l’impression que certains endroits sont plus à risque que d’autres : peut-être qu’omicron menacera les communautés rurales (où les taux de vaccination sont les plus bas) et leurs systèmes de santé, mais peut-être que davantage de villes vaccinées et leurs hôpitaux seront mieux lotis.

Une telle réflexion serait erronée. Aussi compliqué et parfois cloisonné que le système de santé américain puisse parfois sembler, c’est toujours un système. Les patients sont transférés entre les établissements en fonction de la capacité ou des besoins cliniques. Si les hôpitaux ruraux expédient des patients gravement malades à leurs voisins urbains, qui ont déjà tendance à fonctionner presque à pleine capacité même en temps normal, une crise rurale de Covid-19 pourrait rapidement devenir une crise pour tout le monde.

Un hôpital débordé n’est pas un problème pour un seul hôpital, c’est un problème pour tous les hôpitaux. Même si votre communauté n’est pas inondée de Covid-19 ou si la plupart des gens sont vaccinés, une épidémie majeure dans votre région au sens large, ainsi que tous les autres patients que les hôpitaux traitent en temps normal, pourrait facilement remplir votre hôpital également. Cela rend plus difficile pour le système de santé de vous traiter si vous vous présentez aux urgences avec des symptômes de crise cardiaque ou d’appendicite ou toute autre urgence médicale aiguë.

Déjà, en raison des pénuries de personnel existantes, les hôpitaux ruraux ont du mal à trouver de la place pour leurs patients dans les grands systèmes hospitaliers. Avec l’omicron se propageant rapidement, augmentant le nombre de patients cherchant des soins tout en mettant à l’écart les agents de santé qui doivent se mettre en quarantaine, la surcharge systémique n’est peut-être pas loin.

« Lorsque vous avez un patient Covid qui a besoin de soins en soins intensifs, ces hôpitaux refusent des patients », m’a dit plus tôt Carrie Saia, PDG de l’hôpital communautaire Holton, situé dans une ville de 3 000 habitants à environ 90 minutes à l’est de la zone métropolitaine de Kansas City. ce mois-ci. « Nous envoyons nos patients plus loin. Non pas parce qu’ils sont pleins, ils n’ont tout simplement plus de personnel.

Aux premiers stades de la crise, les grands hôpitaux limiteraient les transferts des plus petits établissements afin de préserver leur capacité à traiter les patients les plus gravement malades. Alors qu’une nouvelle vague entraînée par la variante omicron décolle, cela pourrait se reproduire.

Comme Karen Joynt Maddox, cardiologue en exercice et professeur agrégé de médecine à l’Université de Washington à St. Louis, m’a dit en août : « Pendant les poussées de Covid, on nous a dit de limiter les transferts uniquement aux patients qui avaient des besoins qui ne pouvaient pas être satisfaits à leur hôpital actuel (c.-à-d. refuser les transferts parce que la famille l’a demandé, mais des services égaux disponibles aux deux endroits) parce que c’était la seule façon de nous assurer que nous avions la capacité d’accepter des patients que nous seuls (ou un autre centre de référence majeur) pouvions manipuler. »

La boucle de rétroaction fonctionne également en sens inverse. Récemment, l’hôpital HCA de Conroe, au Texas, à environ 40 miles au nord de Houston, faisait face à une telle pénurie de personnel dans son service d’urgence que l’établissement a temporairement demandé aux ambulances de le contourner car le service d’urgence ne pouvait plus traiter de patients, selon un porte-parole. Soudainement, les hôpitaux du cœur de Houston ont vu un afflux inattendu de patients nécessitant des soins d’urgence, ce qui a entraîné de longs délais d’attente dans leurs établissements.

Les hôpitaux américains sont tous dans le même bateau. Alors, que pouvons-nous faire rapidement pour alléger le fardeau de tous nos hôpitaux et éviter des décès inutiles ?

Comment nous pouvons tous aider les hôpitaux à gérer une augmentation du nombre de patients omicron

La semaine dernière, la Maison Blanche de Biden a détaillé un nouveau plan pour aider les hôpitaux à gérer la prochaine vague de patients Covid-19. Ils déploient du personnel médical d’urgence dans six États : Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire et Vermont. Ils prévoient également de déployer 1 000 médecins et infirmières militaires supplémentaires en janvier et février, ainsi que d’ordonner à la FEMA de travailler avec les États pour ajouter des lits d’hôpitaux. La Maison Blanche a également déclaré qu’elle disposait de 100 000 ventilateurs dans le stock fédéral qui pourraient être déployés selon les besoins.

Ces politiques pourraient certainement contribuer à alléger la pression sur les hôpitaux dans les endroits confrontés à des crises particulièrement aiguës. Mais la vérité est qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les hôpitaux américains ne peuvent pas augmenter soudainement le personnel et la capacité physique pour gérer une autre énorme vague de patients Covid-19.

Les travailleurs médicaux infectés ajoutent à la pression exercée sur les hôpitaux. Les hôpitaux ont vu une augmentation du nombre d’infirmières et de médecins testés positifs; Fin décembre, le centre médical régional d’El Centro, à environ deux heures à l’est de San Diego, près de la frontière américano-mexicaine, voyait 5 à 10 pour cent de son personnel infectés ou testés pour l’exposition à un moment donné, selon le PDG Adolphe Edouard. D’autres hôpitaux m’ont dit qu’ils voyaient également un nombre croissant de travailleurs testés positifs, ce qui les oblige à arrêter de travailler et à s’isoler.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment révisé leurs protocoles d’isolement pour les agents de santé testés positifs pour Covid-19, raccourcissant la période d’isolement standard de 10 jours à 7 (si accompagnée d’un test négatif). Mais cela met toujours les médecins et les infirmières hors service pendant plusieurs jours s’ils contractent le virus. (Lundi, le CDC a publié de nouvelles directives pour le grand public indiquant que ceux dont le test est positif peuvent cesser de s’isoler après cinq jours s’ils ne présentent pas de symptômes.)

« Vous pouvez envoyer tous les ventilateurs que vous voulez », m’a dit Roberta Schwartz, vice-présidente exécutive de l’hôpital méthodiste de Houston. « Je n’ai personne pour les embaucher.

Près de 99 pour cent des hôpitaux ruraux ont déclaré dans une enquête publiée en novembre qu’ils connaissaient une pénurie de personnel ; 96 pour cent d’entre eux ont déclaré avoir le plus de difficultés à trouver des infirmières. Selon une étude de septembre commandée par l’American Hospital Association, le coût moyen des dépenses de main-d’œuvre pour chaque patient sorti de l’hôpital a augmenté de 14% en 2021, alors même que le nombre d’employés à temps plein a diminué de 4%.

« Les seules choses auxquelles je peux penser n’ont pas pu être accomplies en deux semaines », a déclaré Peter Viccellio, médecin-chef adjoint au Stony Brook University Hospital de New York. « Nous avons une grave pénurie de personnel partout, et cela ne va pas disparaître. Il existait avant Covid, et Covid l’a juste exacerbé. »

Certains changements de politique – des horaires de lissage qui répartissent mieux les chirurgies (et donc le volume de patients) tout au long de la journée ou de la semaine, des sorties plus tôt ou plus de sorties le week-end – pourraient aider. « Mais cela n’arrivera pas sans mandat », a déclaré Viccellio.

« Nous n’empêcherons pas de futures catastrophes pour une raison très simple. Cela exige que nous réfléchissions à l’avenir et que nous le planifions », a-t-il ajouté. « Vous pouvez voir comment cela fonctionne. Nous ne pouvons pas foutre de plan dans un mois.

Plus d’argent du gouvernement fédéral pourrait également permettre aux hôpitaux de renforcer leur personnel, a déclaré Beth Feldpush, vice-présidente principale des politiques et du plaidoyer chez America’s Essential Hospitals, qui représente les installations d’accès critiques. Mais toutes ces politiques ciblées directement sur les hôpitaux ne peuvent aider qu’à la marge. La capacité du système de santé américain est ce qu’elle est – le temps d’agir était il y a longtemps. Au lieu de cela, le système de santé américain est en retard sur bon nombre de ses riches pairs en ce qui concerne le nombre de membres du personnel médical en exercice dans ses hôpitaux.

Ainsi, l’action la plus rapide et la plus sûre pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés est en fait d’empêcher les gens d’avoir besoin d’aller à l’hôpital avec Covid-19 en premier lieu, ont déclaré les dirigeants de l’hôpital. Faites-vous vacciner — avec trois doses. Portez des masques à l’intérieur dans les lieux publics. Testez avant de voir des personnes qui n’habitent pas chez vous.

Suivre le livre de jeu de la pandémie peut faire une différence pour les hôpitaux qui se préparent à un autre hiver sombre dans cette pandémie.

« Plus nous pouvons aider à protéger le public, plus nous pouvons garder nos travailleurs ici », a déclaré Schwartz, « et alléger le fardeau de cela. »