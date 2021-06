Une première à UP : un parc textile de 150 hectares à venir à Noida

Le gouvernement de l’UP prévoit de développer davantage de parcs textiles intégrés dans les principales zones de production textile de l’État, telles que les divisions de Meerut, Agra, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi, Lucknow et Kanpur.

Ouvrant la voie au premier parc textile de l’Uttar Pradesh, la Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) a alloué 150 acres de terrain pour le Apparel Export Cluster à Noida.

Pas moins de 152 entreprises installeront leurs usines dans le parc textile avec un investissement estimé à 8 365,73 crores, dans lequel environ cinq lakhs devraient trouver un emploi. Dans la première phase, la construction de 91 usines de textile et de confection bat son plein et celles-ci devraient commencer en janvier de l’année prochaine. Une fois terminées, ces 91 usines de textile et de confection fourniront du travail à deux lakhs.

Selon des sources du ministère de l’Industrie, le plan du gouvernement de l’État est de développer une plaque tournante mondiale du vêtement qui puisse puiser dans la lucrative chaîne d’approvisionnement textile internationale, dans laquelle le Bangladesh, le Vietnam et l’Indonésie sont actuellement les principaux producteurs.

« L’intention du gouvernement UP est de devancer ces pays dans la production textile. Il existe un grand potentiel d’expansion dans le secteur du textile et de l’habillement dans l’État, mais le nombre de parcs textiles entièrement intégrés dans l’État est négligeable », a déclaré un responsable, ajoutant qu’actuellement, l’Uttar Pradesh est le troisième plus grand État producteur de textile. du pays.

« La part de l’Uttar Pradesh dans la production textile au niveau national est de 13,24% et l’État se classe cinquième dans le pays en termes de métiers à tisser et de production de soie. Il y a 2,58 lakh de tisserands à main et 5,5 lakh de tisserands à tisser dans l’État. L’Etat possède 58 filatures et 74 usines textiles dans le secteur industriel non à petite échelle et la part de l’Etat dans la production de tapis dans le pays est de 90 % », a-t-il déclaré.

Selon des sources, 66 grands industriels ont soumis des propositions pour investir 8715,16 crore dans le secteur du textile et de l’habillement au cours des quatre dernières années. Parmi celles-ci, 12 usines textiles ont déjà été installées, tandis que la construction de 18 autres est en cours. L’objectif est de démarrer la production dans les 18 usines textiles cette année même. En outre, la production dans 17 autres unités textiles devrait démarrer à partir de l’année prochaine.

