Une prescription politique pour la santé O2 des États

Par Sanjeev Nayyar

«La Cour suprême a ordonné la formation d’un groupe de travail national pour rationaliser l’allocation d’oxygène. Auparavant, il a fait observer que le Centre devrait envisager de revoir sa formule qui calcule les besoins en oxygène médical liquide des États / UT en fonction du nombre de lits en USI / non-USI. “

En fait, dans le cours normal, l’oxygène liquide de qualité médicale est librement vendu. Le Centre a des pouvoirs en vertu de la Loi sur la gestion des catastrophes relative à Covid19 et, par conséquent, a pris le pouvoir de diriger l’approvisionnement en O2 de tous les producteurs.

Au départ, il doit être rendu obligatoire pour tous les hôpitaux ayant plus d’un nombre prédéterminé de lits (un seuil pan-indien) d’avoir des usines d’oxygène en interne et dans les six prochains mois. La taille de la plante doit être décidée par l’organisme local. Le Centre a, dans le cadre du fonds PM Cares, demandé la fabrication de 551 usines d’O2 dans chaque hôpital gouvernemental du siège du district. Les progrès doivent être suivis par le Centre. Ceux-ci devraient ensuite être gérés et maintenus par les États. Notez que l’oxygène est un gaz dangereux. Donc, l’accent doit être mis sur la sécurité.

Voici les contours d’une proposition de politique rationnelle et conviviale:

une. Le quantum d’O2 requis par un hôpital doit être basé sur le nombre de lits, y compris les lits de l’unité de soins intensifs. Il est difficile d’estimer la demande de bouteilles d’oxygène nécessaires à la maison. Ainsi, un pourcentage de la demande locale, disons 5%, peut être ajouté aux besoins d’une ville.

La capacité de fabrication interne d’O2 devrait prendre en charge les urgences. En outre, les fournisseurs de technologie PSA devraient proposer des contrats de maintenance annuels pour faire face aux pannes et à la maintenance de l’usine.

Les usines PSA doivent être autofinancées. Notez que les prêts aux hôpitaux sont devenus moins chers. La Reserve Bank of India a récemment annoncé «un prêt de Rs 50 000 crore pour les services de santé d’urgence, qui peut être accordé par les banques jusqu’au 31 mars 2022». Cela réduira le coût des emprunts pour les hôpitaux, car ces prêts, faisant partie des prêts au secteur prioritaire, se traduisent par une baisse des intérêts débiteurs.

b. Établissez des règles sur le stock d’oxygène au niveau local et faites des audits réguliers pour vous assurer que les normes sont respectées.

c. Les niveaux de stock d’O2, exprimés en «nombre de jours de consommation», devraient être fonction du délai. Plus le délai de livraison est élevé, plus le stock est requis. Le délai de livraison doit être décidé au niveau local, en fonction du temps écoulé entre la passation d’une commande et la livraison à l’hôpital.

ré. La demande totale d’O2 doit être collectée au niveau des villes et des districts par les gouvernements des États.

e. A partir du quantum d’oxygène déterminé, réduire de 50% la capacité de production des usines mises en place par les hôpitaux au niveau des districts et celles par DRDO entre autres. Le solde 50% est un tampon.

F. Les exigences en O2 par État pour les 15 principaux États consommateurs doivent être vérifiées chaque année.

g. Si un organisme local augmente le nombre de lits, il doit immédiatement informer le gouvernement de l’État et sa demande doit se refléter dans la demande d’oxygène de l’État / UT.

Ceci est important en raison de ce que le commissaire municipal de Mumbai, IS Chahal, a déclaré à l’Indian Express: «J’ai dit au gouvernement de Delhi qu’aucun hôpital ne devrait être obligé d’ajouter des lits. Les appels SOS des hôpitaux sont dus au fait qu’ils sont obligés d’augmenter les lits oxygénés pendant la nuit, ce qui n’est pas complété par un stockage d’oxygène.

h. Les données de la demande en oxygène au niveau des districts et des États doivent être téléchargées sur un site, par exemple, www.oxygensupplyindia.com, géré par le Centre.

je. Les États doivent également télécharger la quantité d’O2 produite sur leur territoire.

j. Les données doivent être mises à jour tous les trimestres, disons 15 à 20 jours avant le début d’un nouveau trimestre.

k. Le ministère de la Santé de l’Union doit revoir la demande et la production au niveau des États. L’allocation au sein des États doit être décidée localement. Nous avons besoin d’un macro-contrôle par le Centre et d’une décentralisation au niveau de l’État. L’optimisation logistique basée sur la programmation linéaire, etc., compliquerait les choses.

Les zones de pénurie potentielle doivent être signalées aux États qui devraient importer d’autres États / de l’étranger, augmenter les approvisionnements via la voie PSA ou inciter les producteurs d’O2 à créer des usines.

À tout moment, le Centre doit faciliter la lutte contre la pénurie, même si la responsabilité première incombe aux États.

l. L’approvisionnement au niveau des États doit être mis en correspondance avec les pétroliers, appartenant ou mis à la disposition des États. En cas de pénurie, les États devront s’arranger.

m. Les gouvernements des États doivent maintenir des réserves stratégiques d’O2. L’emplacement et le montant de la réserve ainsi que tous les coûts y afférents doivent être supportés par les gouvernements des États.

Des sources industrielles indiquent que l’on ne peut pas stocker une grande quantité d’oxygène liquide à proximité des villes. Il se vaporisera dans quelques jours et est également dangereux.

Il est donc préférable de stocker dans des aciéries qui ont une capacité de stockage de 4 000 à 5 000 tonnes. Si les pétroliers sont maintenus en attente, ils pourraient être transportés par train comme cela se fait actuellement. Les États qui souhaitent disposer de réserves stratégiques doivent être prêts à en supporter les coûts.

Laissez les experts du domaine décider de l’option optimale pour les réserves.

n. Une façon de réduire les problèmes de logistique consiste à installer des gazoducs depuis les usines de séparation de l’air existantes (qui produisent de l’O2 cryogénique et gazeux) à proximité des villes et des hôpitaux. Des sources de l’industrie affirment que 40 à 50 km de gazoduc sont possibles. Le gaz canalisé peut également être moins cher.

Notez que les villes qui sont des centres de santé régionaux, c’est-à-dire qui attirent des patients d’autres États ou districts – par exemple, Delhi, Chandigarh, Varanasi, Vellore, Manipal, Mangalore, Hyderabad, Madurai, Guwahati, etc. – devraient conserver des stocks supplémentaires d’O2.

Certains changements de politique peuvent entraîner des coûts supplémentaires, mais ceux-ci doivent être supportés si nous devons sauver des vies.

