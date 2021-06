Une prescription pour la croissance du PIB : le gouvernement doit dépenser, empêcher l’économie de glisser à nouveau, oublier le déficit

Les économistes disent qu’une augmentation des investissements gouvernementaux est la nécessité de l’heure pour retrouver l’élan de la croissance, après le revers de covid. (Photo : REUTERS)

L’économie indienne, qui a affiché une croissance séquentielle du PIB en janvier-mars, pourrait à nouveau s’inverser après avoir été frappée par la deuxième vague du covid-19. Avec des millions de personnes à nouveau invitées à rester chez elles et des entreprises contraintes de fonctionner de manière restreinte, l’offre et la demande ont de nouveau diminué et l’activité économique s’est effondrée au premier trimestre de cet exercice. Maintenant, le gouvernement doit augmenter les dépenses, stimuler la consommation et ignorer la hausse du déficit budgétaire, pour l’instant, pour relancer l’économie, disent les économistes. On estime que le PIB de l’Inde s’est contracté de (-)7,3% au cours de l’exercice précédent, une forte baisse par rapport à la croissance annuelle de 4% enregistrée au cours de l’exercice 2019-2020.

Le gouvernement doit augmenter les investissements

Les économistes disent qu’une augmentation des investissements publics est la nécessité de l’heure pour retrouver l’élan de la croissance, après le revers de Covid. « En ce moment, avec la pandémie touchant plusieurs familles, le pouvoir de consommation a baissé. Avec plusieurs décès enregistrés, les familles auront tendance à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Par conséquent, une poussée des investissements par le gouvernement est nécessaire », a déclaré à Financial Express Online Madan Sabnavis, économiste en chef, CARE Ratings. Il a ajouté que tant que la consommation ne reprendra pas, une nouvelle chute de l’économie devra être évitée.

La crise de la covid est un amalgame d’une crise humanitaire, financière et sanitaire, selon Rahul Bajoria, économiste en chef pour l’Inde, Barclays. Il pense que la dynamique de l’offre et de la demande doit être améliorée au milieu d’un tel défi, la priorité étant accordée à l’achèvement de la campagne de vaccination. « Un rythme de vaccination plus rapide est la seule solution miracle pour lancer une relance économique durable. Après cela, le gouvernement pourrait envisager des réductions d’impôts, une augmentation des dépenses pour la création d’infrastructures, des programmes d’emplois ruraux pour stimuler davantage la relance », a déclaré Rahul Bajoria.

Signaux mixtes des indicateurs haute fréquence

De nouveaux cas ont considérablement diminué et de nombreux États tentent maintenant de rouvrir. La campagne de vaccination s’accélère avec des inoculations record observées plus tôt cette semaine. L’économiste en chef de l’ICRA, Aditi Nayar, s’attend à ce que la dynamique séquentielle s’améliore par rapport à une variété d’indicateurs à haute fréquence en juin-juillet, mais met en garde contre les preuves mitigées jusqu’à présent. « Du côté positif, la moyenne quotidienne des factures électroniques TPS générées est passée de 1,3 million en mai 2021 à 1,6 million du 1er au 13 juin 2021. La consommation d’essence et de diesel s’est améliorée séquentiellement, mais est toujours il y a 3,5% et 7,5%, respectivement, du 1er au 15 juin 2021 », a-t-elle souligné.

Pendant ce temps, Rahul Bajoria pense que les indicateurs à haute fréquence suggèrent que les pertes économiques ne seront qu’une fraction de ce qui a été observé l’année dernière. « Dans l’ensemble, avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie dans la majorité des États en juin, nous devrions voir une certaine amélioration à l’avenir. Nous observons déjà les premiers signes d’une reprise qui gagne du terrain », a-t-il ajouté.

Pesant sur la récupération

Après l’énorme bilan humanitaire et économique, le gouvernement devrait maintenant se concentrer sur le soutien à la consommation et aux moyens de subsistance des pauvres par une expansion massive des dépenses courantes du gouvernement, selon R Nagaraj, professeur invité, Center for Development Studies. « Un tel effort permettra de restaurer la demande de consommation des ménages et donc de stimuler la production. Une fois la consommation et les moyens de subsistance rétablis, le gouvernement peut accroître les investissements publics pour augmenter la production potentielle », a-t-il ajouté. Cependant, R Nagaraj s’inquiète de la hausse des prix du carburant pour améliorer les recettes fiscales. “L’augmentation des taxes sur les produits pétroliers sera contre-productive parce que le gouvernement aspire l’argent des mains des gens, réduisant ainsi le pouvoir d’achat dans l’économie”, a-t-il ajouté.

