Mon mon mon, le traître Trump a peut-être été directement impliqué dans la planification de la tentative de renversement après tout (également connu sous le nom de « balayage de Green Bay » par les initiés du coup d’État). Si ce PROJET DE LETTRE DEPUIS POTUS voit jamais la lumière du jour.

Je viens de découvrir ce petit bijou, après avoir suivi un reportage youtube de Christo Aivalis :

Le « fusil fumant » de la tentative de coup d’État de Trump le 6 janvier se cache-t-il à la vue de tous ?

L’initié de Trump, Bernie Kerik, affirme que l’ancien président a rédigé une lettre pour impliquer la loi sur l’insurrection le 6 janvier. Le peuple américain a besoin de voir cela.

L’enquêteur de Philadelphie, Sera Bunch — 3 janvier 2022

[…] la question qui plane sur 2022 est de savoir si le peuple américain pourra jamais voir cette preuve, ou l’autre preuve de l’implication du 45e président dans la falsification des élections, en incitant ceux qui se sont violemment révoltés à Capitol Hill – et si la fin du jeu était un autocoup pour s’emparer du pouvoir et refuser à Joe Biden la Maison Blanche. Selon une lettre de l’avocat de Kerik, le document est appelé « PROJET DE LETTRE DEPUIS POTUS SAISIR DES PREUVES DANS L’INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ NATIONALE POUR LES ÉLECTIONS DE 2020 » – et cela aurait été écrit le 17 décembre 2020. […] Comprendre pourquoi le 17/12/20 le document pourrait être une « arme fumante » signifie comprendre où le concept d’urgence nationale et de « saisie de preuves », qui pourraient inclure des bulletins de vote papier ou des machines à voter des élections de 2020, s’intègre dans le corpus croissant de données montrant à la fois qu’une tentative de coup d’État de Trump était en cours – et pourquoi elle a échoué. Tout d’abord, la preuve que Trump avait rédigé une proposition de lettre « d’urgence nationale » est parfaitement en phase avec la révélation explosive du mois dernier d’une présentation PowerPoint de 38 pages qui a circulé parmi les proches de Trump et leurs alliés au Congrès juste avant le 6 janvier. Le PowerPoint a présenté un scénario dans lequel Trump déclarerait « une urgence de sécurité nationale » comme prétexte pour invalider le vote électronique et éventuellement inciter les législateurs à attribuer des votes électoraux au président sortant dans des États qu’il avait en réalité perdus. Bien sûr, Trump n’a finalement pas déclaré une telle urgence. Mais une série de nouvelles révélations a maintenant approfondi notre compréhension de ce qui s’est passé – et, tout aussi important, de ce qui ne s’est pas produit – le 6 janvier, et a ainsi mis en lumière à quel point l’Amérique s’est rapprochée d’un véritable épanouissement. tentative de coup d’État. […] [Emphasis added]

Bien entendu, comme l’explique également le chercheur Will Bunch, ce projet de lettre pour le Plan de saisie est chez Kerik liste des documents qu’il refuse de céder au comité restreint, à cause de – attendez – c’est un « produit du travail d’un avocat » – vraisemblablement « protégé » des regards indiscrets.

Mark Meadows peut avoir un colocataire après tout, si Bernie Kerik pense qu’il peut marcher sur les traces de Meadows.

L’article mérite d’être lu. M. Bunch a un talent pour déterrer la saleté et relier ces points accablants.

Christo Aivalis mérite également d’être suivi. Le gars a aussi un talent pour trouver la saleté Trump.

Il y a plus sur le Plan Powerpoint ici et ici, par votre serviteur.

Bonne enquête.

(J’espère que le DOJ prend des notes. SCOTUS aussi.)

qui a besoin de plus de preuves que les propres mots du Chump…

