Une prévision des stocks pour l’été

Un petit tour dans les gros titres… La prédiction de Louis pour les actions cet été… la meilleure façon de naviguer à travers les turbulences du marché

L’été est là! Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le marché boursier?

Aujourd’hui, découvrons-le, grâce à l’un des experts les plus respectés du secteur.

Hier, investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier a envoyé à ses abonnés d’Accelerated Profits leur numéro hebdomadaire de Profit Guide. Dans ce document, il a décrit ce qu’il attend des actions alors que nous naviguons pendant les mois d’été.

Nous y reviendrons dans un instant, mais d’abord, passons en revue quelques titres ayant un impact sur votre portefeuille.

*** Les gens reprennent leur envol

Le transport aérien aux États-Unis passe à la vitesse supérieure.

La TSA a contrôlé plus de 1,9 million de personnes dans les aéroports américains vendredi et lundi (un nombre légèrement inférieur samedi et dimanche). C’est toujours 22% de moins que le Memorial Day 2019, mais c’est un sommet pandémique.

Par rapport à vendredi 2020, les chiffres du TSA de vendredi 2021 ont montré une augmentation de 499%. C’est encore un autre signe que nous nous rapprochons de la normalité.

L’augmentation des taux de vaccination contribue à pousser ce retour vers le ciel. De notre spécialiste macro, Eric Fry :

Comme le montre le graphique ci-dessous, un pourcentage rapidement croissant d’Américains ont reçu une dose de vaccination. Cette tendance à la hausse contribue à produire une tendance à la hausse similaire du «débit de voyageurs», selon les données de la Transportation Security Agency.

Le lien entre l’augmentation du taux de vaccination et l’augmentation des déplacements est évident et direct. Cette connexion explique pourquoi le transport aérien aux États-Unis s’est amélioré plus rapidement que dans le reste du monde. La plupart des actions liées aux voyages reflètent cette tendance soutenue. Southwest Airlines Co. (LUV) le stock, par exemple, a remonté jusqu’à ses niveaux d’avant COVID.

Attendez-vous à ce que cette résurgence se poursuive avec une augmentation du nombre de vaccinations à mesure que l’été se poursuit.

Soit dit en passant, bien qu’Eric aime diverses pièces de théâtre aériennes, il y en a une en particulier sur son radar. Lorsqu’il l’a présenté à ses abonnés au rapport d’investissement en mai, il languissait encore 40 % en dessous de son prix d’avant la pandémie – même si son activité est en hausse. Pour en savoir plus en tant qu’abonné au rapport d’investissement, cliquez ici.

*** Pendant ce temps, le pétrole vient de grimper à son plus haut niveau en deux ans

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 30 % cette année… et d’autres gains pourraient être à venir.

Du Wall Street Journal :

L’indice de référence mondial des prix du pétrole a clôturé au-dessus de 70 $ le baril pour la première fois en deux ans mardi, en raison de l’optimisme des investisseurs selon lequel l’amélioration de la demande et la diminution de l’offre pourraient signifier que le marché peut absorber toute production supplémentaire de l’OPEP et de ses alliés. Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d’OPEP+, ont convenu mardi de continuer à assouplir les restrictions à la production de pétrole, témoignant de leur confiance dans l’amélioration de la demande de pétrole et une baisse de l’offre mondiale.

Hier, les investisseurs des grandes sociétés pétrolières ont eu droit à une belle actualité. XLE, qui est l’ETF SPDR Energy Select, a augmenté d’environ 4% sur la journée.

Il continue de grimper au moment où j’écris mercredi matin, repoussant vers ses sommets de 2019, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Bien que le commerce du pétrole continue de rapporter de l’argent pour le moment, gardez à l’esprit que les énergies renouvelables sont l’endroit où les gros gains seront cette décennie.

Sur cette note, notre PDG, Brian Hunt, a envoyé hier un article signalant que les ventes mondiales de batteries de véhicules électriques ont plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2021.

***Enfin, un autre jour, une autre cyberattaque

Hier, la société de conditionnement de viande JBS – le plus grand producteur de viande aux États-Unis – a dû annuler des quarts de travail dans ses usines de viande américaines et canadiennes après avoir été touchée par une cyberattaque au cours du week-end.

De . :

JBS, le plus grand emballeur de viande au monde, a déclaré mardi soir avoir fait “des progrès significatifs dans la résolution de la cyberattaque”. La “grande majorité” des usines de bœuf, de porc, de volaille et d’aliments préparés de l’entreprise seront opérationnelles mercredi, selon un communiqué, apaisant les inquiétudes concernant la hausse des prix des aliments.

Le collectif de hackers connu sous le nom de REvil Group serait à l’origine de l’attaque. REvil serait une opération russe, soupçonnée d’avoir des liens avec le gouvernement russe.

Cette dernière cyberattaque survient quelques semaines seulement après une attaque de ransomware similaire sur Colonial Pipeline, qui est le plus grand pipeline de carburant aux États-Unis

Nous avons qualifié la cybersécurité de tendance « inévitable » ici dans le Digest, notant que la demande de protection contre ces types d’attaques ne fera qu’augmenter à l’avenir… ce qui est un énorme vent arrière pour les entreprises de cybersécurité de premier plan.

Nous avons indiqué l’ETF, HACK, comme un moyen facile de jouer à cela. Ci-dessous, vous pouvez voir HACK offrir une légère remise par rapport à ses récents sommets du début de l’année.

Avec ce voyage à travers les gros titres derrière nous, tournons-nous vers Louis Navellier et ses prévisions pour l’été.

***Ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochains mois

Voici comment Louis a présenté ses prévisions estivales :

Personnellement, je considère les trois prochains mois comme les « mois d’été cahoteux ». Fait intéressant, cependant, juin est un mois décent et juillet est historiquement un mois fort pour le marché boursier ; c’est le mois d’août qui donne mauvaise réputation aux mois d’été à Wall Street. Alors, cette semaine, considérons ce que nous pouvons attendre du marché boursier en juin, ainsi qu’en juillet et août.

Louis commence par souligner que juin est l’un des mois les plus faibles de l’année, mais pas aussi faible que septembre.

Il met en évidence les recherches du groupe Bespoke, qui montrent que le Dow Jones affiche un gain moyen de 0,41% en juin au cours des 100 dernières années.

Cependant, au cours des 50 dernières années, le Dow Jones n’a augmenté que de 0,12 % en juin, avec des gains de 52 % du temps.

Si nous nous limitons aux 20 dernières années, le Dow Jones a en fait affiché une baisse moyenne de 0,71%.

Donc, si nous nous basons sur une histoire plus récente, nous ne devrions pas espérer comment nous allons commencer l’été.

***Pour un type de stock spécifique, le mois de juin peut être assez fort

Avant d’identifier ce type d’actions, j’expliquerai aux nouveaux lecteurs de Digest que Louis est un investisseur quantitatif. Cela signifie simplement qu’il a des règles d’investissement strictes qui sont ancrées dans des chiffres froids et impartiaux. En fait, Forbes l’a même nommé le “Roi des Quants”.

Ainsi, lorsqu’il examine un investissement potentiel, Louis passe directement aux chiffres – des mesures telles que la croissance des bénéfices, la croissance de la marge d’exploitation, le rendement des capitaux propres, etc.

Une autre mesure importante pour Louis est la pression d’achat institutionnelle. Ici, nous parlons des énormes gestionnaires d’argent – ​​peut-être des fonds de dotation, des fonds souverains ou peut-être un fonds de pension. C’est ce que Louis a appelé des « éléphants ».

Voici Louis avec plus :

Un seul grand investisseur institutionnel peut gérer plus de 10 milliards de dollars d’actifs. Ainsi, même un individu riche avec 5 millions de dollars d’actifs est une souris par rapport à un éléphant (dans ce cas, l’éléphant est 2 000 fois plus gros). Un riche investisseur individuel, ou même un groupe d’investisseurs individuels, ne peut pas faire bouger le cours d’une action de manière significative. Mais les investisseurs institutionnels investissent tellement d’argent que seuls quelques-uns peuvent faire grimper le cours d’une action de plusieurs centaines de pour cent.

Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec ce mois de juin prochain?

Eh bien, à mesure que nous entrons dans le mois, ces éléphants ressentiront une pression pour repositionner leurs portefeuilles pour les faire bien paraître pour leur performance du deuxième trimestre (qui se termine le 30 juin).

Retour à Louis pour plus de détails :

Si vous êtes membre d’Accelerated Profits depuis un certain temps maintenant, vous vous souviendrez peut-être que la deuxième quinzaine de juin est généralement caractérisée par une façade de fin de trimestre. En termes simples, à la fin de chaque trimestre, les investisseurs institutionnels voudront rendre leurs portefeuilles « jolis » avant la fin juin, et le bêta intelligent et les ETF équipondérés sont également rééquilibrés tous les 90 jours. Ensemble, ces deux événements créent une pression d’achat forcée sur nos actions à bénéfices accélérés, simplement compte tenu de la forte croissance prévue des bénéfices et des ventes, ainsi que de leur récente surperformance.

Si vous n’êtes pas abonné à Accelerated Profits, je vais vous donner la meilleure chose suivante – Louis’ gratuit Classeur de portefeuille. Je n’entrerai pas dans tous les détails ici, puisque nous avons présenté ce puissant outil de diagnostic dans le Digest la semaine dernière.

Mais, en bref, Louis’ Classeur de portefeuille peut vous aider à identifier si un stock particulier partage ou non les mêmes mesures quantitativement fortes qui en font souvent la cible des éléphants.

En fin de compte, juin pourrait être cahoteux. Mais pour les actions enracinées dans la force quantitative, attendez-vous à un vent arrière dans la seconde moitié du mois.

***Qu’en est-il de juillet et août ?

Retour à Louis :

À l’approche du mois de juillet, je m’attends à ce que les investisseurs soient d’humeur positive. Semblable à la remontée du marché boursier avant le week-end du Memorial Day la semaine dernière, le marché boursier devrait également grimper plus haut avant le 4 juillet. Wall Street et Main Street adorent simplement leurs longs week-ends de vacances. Après cela, la saison d’annonce des résultats du deuxième trimestre débutera, et ce sera encore quelques semaines de vague après vague de résultats trimestriels époustouflants. Donc, j’espère que juillet sera à la hauteur des précédents historiques comme étant l’un des mois les plus forts de l’année. Une fois la saison d’annonce des résultats du deuxième trimestre terminée, nous entrerons dans le mois d’août mouvementé. Personnellement, je déteste August. Le faible volume des échanges laisse le marché vulnérable aux vendeurs à découvert sans scrupules, et nous connaissons souvent des fluctuations sauvages en août.

Mais il y a de bonnes nouvelles.

Louis écrit qu’à mesure que le marché boursier devient plus chaotique en août, il y a souvent une fuite vers la qualité. C’est un rétrécissement du marché boursier lorsque les investisseurs deviennent plus sélectifs dans leurs choix d’actions.

Cela signifie généralement que les investisseurs se tournent vers les actions dont les bénéfices et la dynamique des ventes s’accélèrent – qui sont deux mesures requises pour toute recommandation de bénéfices accélérés (elles font également Classeur de portefeuille d’avant).

Voici Louis avec son résumé :

Dans l’ensemble, nous connaîtrons probablement quelques bosses cet été, mais si nous restons pleinement investis dans la crème de la crème, nous surmonterons les bosses typiques de l’été alors que nos actions de la liste d’achat émergeront comme une oasis et mèneront le marché à la hausse.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous avancerons dans l’été.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg