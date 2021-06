Une prise de contrôle rend l’action VIAC intéressante pour les investisseurs

Comme vous vous rappelez, ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) les investisseurs ont subi des dommages collatéraux lorsque Capitale Archegos dénoué sa position massivement à effet de levier en actions VIAC.

Source : Jer123 / Shutterstock.com

Les actions ont littéralement perdu la moitié de leur valeur en une semaine. Ce fut un bain de sang, mais les commerçants lucides devraient réfléchir à ce qui s’est réellement passé.

ViacomCBS n’était pas à blâmer pour cet incident. Au contraire, nous devrions tenir Archegos Capital pour responsable et considérer les risques d’un surendettement nous-mêmes.

En ce qui concerne ViacomCBS, il pourrait y avoir une excellente opportunité d’achat ici, car un analyste de premier plan se prépare à un revirement du cours de l’action – et peut-être même à une fusion majeure.

Aperçu des stocks de VIAC

Tout d’abord : malgré la baisse du cours de l’action, ViacomCBS offre toujours aux actionnaires fidèles un dividende solide.

Plus précisément, le rendement du dividende annuel à terme de l’action VIAC est actuellement de 2,3 %. Les investisseurs axés sur le revenu devraient considérer cela comme un avantage certain.

Maintenant, faisons le point (pardonnez le jeu de mots) de la forte hausse et de la chute tout aussi abrupte du cours de l’action ViacomCBS.

À la fin de 2020, l’action se négociait à environ 37 $. Il est juste de dire que le rallye du début de 2021 était probablement un cas de “trop ​​loin, trop vite”.

Dans une montée spectaculaire, l’action VIAC a atteint un sommet sur 52 semaines à 101,97 $ le 15 mars. De manière générale, ce n’est pas une stratégie recommandée pour courir après une action qui a effectué un mouvement parabolique comme celui-ci.

Le scandale Archegos était en grande partie à blâmer pour la chute du cours des actions qui s’en est suivie. Cependant, l’extrême raideur du rallye précédent pourrait également avoir été un facteur contributif.

Fin avril, l’action VIAC était tombée à 40 $ et changeait. La bonne nouvelle est qu’au cours des dernières semaines, l’action semble s’être stabilisée et adhère confortablement au niveau de 40 $.

Valeur de rareté

Je suis heureux d’annoncer qu’au moins un expert de Wall Street est prêt à faire un appel haussier sur ViacomCBS maintenant.

Apparemment, l’analyste de Bank of America Jessica Reif Ehrlich a récemment relevé sa note sur l’action VIAC de « sous-performer » à « acheter ».

Non seulement cela, mais l’analyste a relevé son objectif de cours sur l’action de 38 $ à 53 $.

C’est une augmentation substantielle de l’objectif de prix. Pour défendre cela, Ehrlich a cité la “valeur de rareté de ViacomCBS dans une industrie confrontée à la consolidation”.

Il y a en fait beaucoup de choses à déballer dans cette brève phrase. Premièrement, en référence à la « consolidation », a observé Ehrlich : « Divers articles de presse récents ont suggéré que VIAC était une cible potentielle avec plusieurs actifs qui pourraient valoir une prime. »

Maintenant, je ne voudrais pas que quiconque hypothéque sa maison et se charge d’actions ViacomCBS en fonction de quelque chose qui pourrait ou non se produire.

Il n’y a aucune garantie que ViacomCBS sera racheté ou fusionné avec une plus grande entreprise. Néanmoins, cette possibilité devrait être une priorité pour les investisseurs potentiels.

Prenez de l’ampleur

La prochaine question à se poser est de savoir pourquoi ViacomCBS serait attrayant en tant que cible de fusion/acquisition.

Ehrlich a une réponse convaincante à cette question.

“La vaste gamme de contenus de VIAC (bibliothèque de plus de 140 000 épisodes télévisés et de plus de 3 600 films dans les sports, les films, la comédie, les actualités, les enfants, etc.) a de la valeur en tant qu’entité entière ou s’il est vendu en parties individuelles”, a expliqué l’analyste. .

Cet arriéré de contenu serait certainement convoité par les concurrents de ViacomCBS. Cependant, dans l’intérêt d’une divulgation complète, je dois relayer un avertissement crucial aux investisseurs enthousiastes.

Toute opération de fusion/acquisition impliquant Viacom nécessiterait l’approbation de Shari Redstone.

Par l’intermédiaire de National Amusements, Redstone contrôle 77% des actions avec droit de vote de ViacomCBS.

Et, Ehrlich prévient que “dans le passé, elle s’est signalée comme étant une vendeuse réticente”.

D’un autre côté, “la dynamique du marché pourrait augmenter la pression pour considérer une offre ou chercher de manière proactive à vendre”, a avancé l’analyste.

Les plats à emporter sur VIAC Stock

Ce n’est pas nécessairement un exercice utile d’essayer de prédire si ViacomCBS sera une cible de fusion/acquisition dans un proche avenir. Pour mémoire, j’évalue l’action VIAC à un « B » dans mon Portfolio Grader.

Au lieu de cela, concentrons-nous uniquement sur ce que nous savons. ViacomCBS dispose d’un vaste catalogue de contenu de divertissement – et en ce moment, le prix de l’action est assez attractif.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.