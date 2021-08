Une prise d’otages au ralenti ? 10z viral

John s’est demandé il y a quelques jours si nous verrions une répétition de la crise des otages iraniens de 1979-80. C’est l’un de ces cas où la ligne apocryphe de Mark Twain s’applique : l’histoire ne se répète pas, mais elle rime.

La prise d’otages, comme nous l’avons encore appris au Liban dans les années 1980, est une pratique séculaire au Moyen-Orient et en Asie. Mais il n’est pas nécessaire pour le moment que les talibans mettent les Américains en détention physique comme les Iraniens l’ont fait à l’ambassade en 1979 pour garder les Américains en otage. Il leur suffit de bloquer ou de restreindre l’accès à l’aéroport. Si j’étais les talibans, je communiquerais discrètement à Biden que le flux d’Américains vers l’aéroport sera restreint jusqu’à ce que tout le personnel militaire américain soit hors du pays. Et étant donné que notre gouvernement ne semble pas savoir exactement combien d’Américains sont encore en Afghanistan, les talibans pourraient simplement penser qu’il vaut la peine de garder un certain nombre d’Américains pendant longtemps. (Où est Chuck Norris quand on a vraiment besoin de lui ?)

J’ai spéculé sur cette possibilité par courrier électronique ce matin à quelques amis, puis est apparu ce rapport de National Review :

Les responsables de la défense évitent les inquiétudes concernant le blocage de l’entrée de l’aéroport par les talibans L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a esquivé mardi les questions sur la manière dont les États-Unis envisagent de répondre aux informations selon lesquelles les talibans empêchent les gens d’accéder à l’aéroport de Kaboul, où l’armée américaine facilite les évacuations d’Afghanistan à la suite d’une prise de contrôle par les talibans. Kirby a déclaré lors d’un point de presse que les commandants militaires américains à l’aéroport international de Kaboul étaient en communication avec les commandants talibans au sol à l’extérieur de l’aéroport. Il a refusé de détailler davantage ces discussions, disant seulement qu’il « laisserait les résultats parler d’eux-mêmes ». Lorsqu’un journaliste lui a demandé si ces discussions incluaient des discussions sur l’autorisation des Américains et des Afghans à travers les points de contrôle des talibans ou sur l’élargissement du périmètre autour de l’aéroport afin que davantage de personnes puissent arriver à l’aéroport en toute sécurité, Kirby a refusé de se lancer dans la « fabrication de saucisses de communications ».

Mais depuis que les talibans ne mangent pas de saucisse de porc. . .