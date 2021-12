Une prise si importante que cet état crée une nouvelle catégorie de records pour les espèces

La capture par un pêcheur de Caroline du Nord d’un type de mérou appelé biche rouge a conduit à la création d’une catégorie record d’État pour l’espèce.

Matthew Parr de Wilmington a attrapé la biche rousse de 7 livres et 1,6 once le 1er octobre et la Division des pêches maritimes de la Caroline du Nord a annoncé cette semaine qu’elle avait certifié que la prise était un record.

« Auparavant, la Caroline du Nord n’avait pas répertorié de biche rouge record de l’État, mais avait créé la catégorie après que Parr a demandé le record de l’État », a expliqué l’agence dans un communiqué de presse. « La Division of Marine Fisheries crée de nouvelles catégories de records d’État pour les poissons exceptionnellement gros pour la Caroline du Nord. »

Les captures de biches rousses géantes sont rares. L’International Game Fish Assn. énumère deux 9 livres, capturés au large de la Floride et de la Géorgie, à égalité pour le record du monde.

La biche rousse est originaire de l’Atlantique Ouest et s’étend de l’est des États-Unis au Brésil. Ils représentent une pêche commerciale importante dans les Caraïbes.

Les poissons vivent dans les récifs et se nourrissent principalement de crabes et autres crustacés, ainsi que de petits poissons.

Parr a attrapé sa biche rouge de 21,5 pouces sur un appât coupé alors qu’il pêchait avec le capitaine Charles Stewart Merritt de Salt Air Ventures au large de Cape Lookout.