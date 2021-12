Une procédure mini-invasive a sauvé la vie d’un enfant de 3 ans souffrant d’une maladie cardiaque congénitale rare

L’enfant de Bikaner, né avec cette maladie connue sous le nom de syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), avait eu plusieurs épisodes graves de battements cardiaques irréguliers nécessitant plusieurs admissions en soins intensifs depuis sa naissance. Bien qu’elle ait été référée à divers hôpitaux, en raison de son âge tendre et d’autres complications, elle s’est vu refuser toute intervention, avant d’être emmenée à l’hôpital Max Saket, où la procédure mini-invasive a permis de préserver une vie complète devant elle.

Après avoir traité l’un des cas les plus rares, les médecins de l’hôpital Max Saket ont sauvé la vie d’un enfant de trois ans souffrant d’une maladie cardiaque congénitale rare, en utilisant une procédure peu invasive connue sous le nom d’ablation par radiofréquence.

L’enfant de Bikaner, né avec cette maladie connue sous le nom de syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), avait eu plusieurs épisodes graves de battements cardiaques irréguliers nécessitant plusieurs admissions en soins intensifs depuis sa naissance. Bien qu’elle ait été référée à divers hôpitaux, en raison de son âge tendre et d’autres complications, elle s’est vu refuser toute intervention, avant d’être emmenée à l’hôpital Max Saket, où la procédure mini-invasive a permis de préserver une vie complète devant elle.

Bien qu’il s’agisse d’une maladie cardiaque courante, la prévalence mondiale de cette maladie est de un sur mille. Dans cette condition, l’enfant naît avec une voie nerveuse électrique supplémentaire dans le nœud auriculo-ventriculaire du cœur qui fournit une impulsion supplémentaire conduisant à un rythme cardiaque anormalement plus rapide (plus de 250 bpm).

« Ces patients nécessitent une intervention immédiate et, s’ils ne sont pas traités à temps, souffrent de palpitations, d’une mauvaise qualité de vie et peuvent même entraîner une mort subite. Cependant, bébé Divika a été diagnostiqué avec une fréquence cardiaque très élevée (250 BPM) lors de l’écho prénatal, et bien qu’elle soit née à terme avec un poids de naissance de 3 kg, elle a développé de multiples épisodes de tachycardie (rythme cardiaque fluctuant) et a été immédiatement admise sous respirateur. soutien pendant 10 jours où son état a été contrôlé avec plusieurs médicaments anti-arythmiques. L’enfant avait également des antécédents d’hospitalisation à l’âge de cinq mois lorsqu’elle a développé une pneumonie. Même après avoir été admise plusieurs fois dans divers hôpitaux, dont une fois à Mumbai, son état ne s’est pas amélioré. Les parents ont ensuite pris l’avis d’un médecin aux États-Unis, qui nous les a ensuite référés. Elle a été emmenée à l’hôpital Max de Saket pour une évaluation plus approfondie et la gestion de son état. Mentionné Dr.Neeraj Awasthy, consultant principal et responsable – cardiologie pédiatrique, hôpital Max, Saket.

Le bébé a été soigneusement examiné et conseillé pour une procédure d’ablation par radiofréquence mini-invasive. Étant donné que l’enfant avait été hospitalisé plusieurs fois avec l’administration de médicaments et de colorants à un âge aussi tendre, l’évaluation pour mener l’ablation par radiofréquence présentait divers défis, le principal étant que les veines de son aine étaient bloquées et que la procédure devait être effectuée. via ses artères seulement.

« L’ablation par radiofréquence, qui est une intervention sûre et efficace, a été utilisée pour couper cette voie nerveuse supplémentaire. Après l’ablation, ses battements cardiaques sont revenus à la normale. L’enfant a maintenant obtenu son congé et mène une vie saine. Elle a été déclarée guérie de sa maladie. Les parents sont satisfaits du résultat du traitement. Bien que cette condition soit assez courante, ce cas était difficile en raison de l’âge du bébé et du cœur qui était trop petit, avec des veines qui étaient toutes obstruées, y compris la veine abdominale des précédentes admissions en soins intensifs pour effectuer la procédure. Mentionné Dr Balbir Singh, Président de Cardiologie Pan Max.

