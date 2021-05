Une professeure féministe survit à l’annulation pour avoir comparé le transgenre à QAnon ⋆ .

Deux mois avant que l’Université du Rhode Island (URI) ne dénonce publiquement une professeure d’études féminines pour avoir comparé des «mondes fantastiques» de droite et de gauche, son directeur de programme aurait tenté de censurer son programme.

Donna Hughes a rapidement trouvé un avocat. Elle attribue cette décision pour sauver son emploi et empêcher l’université publique de se mêler davantage de son enseignement.

Le professeur a mis une cible sur son dos en publiant un essai qui soutenait que le «fantasme transsexuel» était le pendant de gauche de la théorie du complot de droite QAnon. Il a été publié dans 4W, une publication pour le féminisme «critique du genre», qui voit les revendications transgenres comme une menace pour les femmes.

URI a identifié Hughes par son nom dans une déclaration de fin mars qui disait que ses droits du Premier Amendement et sa liberté académique étaient nuancés par ses «obligations» envers les étudiants et la communauté.

Ses «perspectives anti-transgenres… peuvent causer de la douleur et de l’inconfort pour de nombreuses personnes transgenres», a-t-il déclaré. Elle doit faire preuve de «retenue appropriée» lorsqu’elle exprime son point de vue.

Le différend est emblématique d’une récente enquête menée auprès de professeurs qui a trouvé que les féministes sensibles au genre – souvent qualifiées de «trans-exclusives» – sont encore plus vilipendées que les conservatrices dans le milieu universitaire.

Hughes, qui dirige des études supérieures dans le programme d’études sur le genre et les femmes, a déclaré à Just the News qu’elle n’avait fait face à aucune sanction pour avoir exprimé son point de vue, grâce à l’intervention précoce de son avocate, l’avocate des libertés civiles Samantha Harris.

Elle pense qu’URI a renoncé à essayer de la priver de l’enseignement des cours de base l’année prochaine parce qu’elle était déjà représentée par un avocat lorsque l’essai a provoqué un tollé. Hughes n’a pas non plus fait face au «programme de rééducation» de l’université.

La déclaration de l’URI a suscité une réprimande de la part de Robert George de l’Université de Princeton, cofondateur de l’Academic Freedom Alliance, qui venait de se lancer. Hughes, l’un des membres fondateurs du groupe, a déclaré que George l’avait conseillée pendant le conflit.

L’alliance a montré à Just the News une lettre d’avertissement qu’elle a envoyée à la doyenne des collèges des arts et des sciences, Jeannette Riley, concernant Hughes. URI a envoyé un «message effrayant» au corps professoral en déformant ses «engagements contractuels» dans le cadre de la déclaration de 80 ans de l’Association américaine des professeurs d’université sur la liberté académique, a-t-il déclaré.

Les étudiants tentent de détourner le processus disciplinaire avec une “campagne d’annulation”

Hughes a eu des ennuis le 5 janvier avec sa directrice de programme, Rosaria Pisa, pour avoir inclus le site Web critique de genre Feminist Current et une lecture sur la «détransition» dans son programme, ce qui a bouleversé certains étudiants, selon une lettre du 5 mars de Harris à elle. Homologue URI.

Le directeur du programme a dit à plusieurs reprises à Hughes de «reconnaître» les étudiants transgenres de sa classe, invoquant une fois la loi américaine sur les personnes handicapées, selon Harris. Pisa a réitéré la directive lorsqu’une «ancienne travailleuse du sexe» a quitté la classe de Hughes par désaccord avec le point de vue du professeur sur le trafic sexuel, sa spécialité universitaire.

La lettre demandait à URI l’assurance qu’elle lui permettrait de contrôler son programme «sans crainte d’une enquête ou de mesures disciplinaires». Peter Harrington, l’avocat général par intérim de l’université, a déclaré à Harris le 23 mars qu’il discuterait de la question avec ses collègues.

Le 29 avril, le professeur de droit de l’Université George Washington, Jonathan Turley, a ressuscité la controverse sur son blog très médiatisé. Il a comparé la dénonciation de Hughes par l’université à sa déclaration plus douce l’automne dernier sur un professeur qui ne voyait «rien de mal» à assassiner un militant de droite.

«La seule façon pour Hughes de ne pas causer un tel préjudice [to transgender students] serait de garder le silence sur sa critique du mouvement », a écrit Turley. «C’est une question qui va au cœur même de ses écrits en tant qu’universitaire et d’identité en tant que féministe.»

L’université n’a pas répondu aux questions demandant sa réponse à l’analyse de Turley et aux affirmations de Hughes sur son comportement à son égard. Sa directrice de programme, Rosaria Pisa, n’a pas répondu à une demande de fournir son point de vue sur le différend concernant le curriculum.

Le 30 avril, Harris a informé son homologue URI que les étudiants avaient lancé une «campagne d’annulation» contre Hughes, citant l’essai 4W et un autre qui affirmait que les meurtres dans les spas d’Atlanta étaient «motivés par des préjugés sexistes plutôt que raciaux».

Les étudiants partageaient des instructions pour signaler Hughes à l’équipe de réponse aux biais d’URI. Harris a averti l’université de ne pas «permettre que son processus disciplinaire soit réquisitionné par des étudiants» pour censurer un membre du corps professoral. «Le processus lui-même devient la punition», a-t-elle écrit.

«Contrairement au monde imaginaire de QAnon, les vrais enfants deviennent de véritables victimes»

Hughes a exposé ses problèmes avec le mouvement transgenre dans son long essai du 28 février dans 4W, qui fait référence au féminisme de quatrième vague.

«La gauche politique américaine plonge de plus en plus tête la première dans son propre monde de mensonges et de fantaisie et, contrairement au monde imaginaire de QAnon, les vrais enfants deviennent de véritables victimes», écrit-elle.

Le professeur a dénoncé les «horreurs hormonales et chirurgicales qui dé-sexe» des jeunes atteints de dysphorie de genre. «La stérilisation d’individus en bonne santé physique qui ne se conforment pas aux normes de la société», a-t-elle dit, «reflète les stérilisations forcées de personnes pendant le mouvement eugénique des années 1920 et 1930».

Hughes a déclaré à Just the News qu’elle s’était soumise à 4W en raison d’une «répression» de ses opinions par les sites Web féministes traditionnels – pas seulement le scepticisme trans, mais le soutien à des mesures plus fortes contre le trafic sexuel, sa spécialité universitaire.

Elle a caractérisé son essai comme une «expérience de pensée» sur qui seraient ses alliés en opposition aux arguments QAnon et trans. «Il y a beaucoup de gens comme moi qui se sentent politiquement sans abri» à droite et à gauche, a-t-elle dit.

Hughes ne sait pas comment l’essai est devenu connu sur le campus. «Ce n’était pas comme si c’était quelque chose que je donnais aux étudiants» ou que je discutais avec des collègues, a-t-elle dit.

La dénonciation publique de l’université fait suite à un communiqué de presse que son doyen a écrit en consultation avec le prévôt, selon Hughes. Ses collègues du genre et des études féminines ont rédigé leur propre dénonciation, qui a été envoyée à tous les étudiants du programme. C’était «un peu choquant» à l’époque, mais pas rétrospectivement, a-t-elle déclaré.

Des étudiants de tout le pays l’ont contactée pour lui demander de l’aide, tandis que d’autres lui ont demandé des conseils sur la façon de discuter même du choc du féminisme et du transgenre. Les étudiants des programmes d’études supérieures et de doctorat lui ont dit qu’ils devaient être «totalement silencieux» sur leurs opinions afin de ne pas perturber leurs comités de fin d’études, selon Hughes.