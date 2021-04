Une progression douce favorise l’argent ⋆ .

par Alasdair Macleod, GoldMoney:

L’or et l’argent ont continué à se rassembler dans un trading terne cette semaine, et notre graphique principal montre que l’argent a maintenant repris ses pertes depuis le début de l’année, tandis que l’or est toujours à 6% sous l’eau. Dans les échanges matinaux dans le fuseau horaire européen, l’or était à 1785 $, en hausse de 9 $ par rapport à la clôture de vendredi dernier, et l’argent à 26,08 $, en hausse de 15 cents sur la même période.

L’argent a surperformé l’or depuis les creux du début du mois, entraînant une légère baisse du ratio or / argent à 68,5. Ceci est notre prochain graphique.

Après avoir atteint un sommet historique de 125 le 19 mars 2020, l’argent par rapport à la monnaie saine (l’or) a presque doublé. Car un métal monétaire qui, sur 150 ans, est passé d’un ratio de 16 à 125 était un marché baissier majeur, suivi d’un tournant tout aussi important. Maintenant que l’argent est dans une phase haussière, nous pouvons voir que la ligne picorée est une ligne de soutien majeure pour l’argent évalué en or. Et le rallye vers elle en avril dernier ressemble à un test qui a été réussi.

Sur la base de ses performances au cours des treize derniers mois, le graphique suggère que le ratio a le potentiel de baisser considérablement s’il tombe en dessous de 65, ce qui a démontré une résistance dès juillet 2016. Les implications sont que le meilleur métal à négocier sur le bull tack est l’argent, et nous savons par expérience que sa volatilité relative par rapport à l’or est légèrement inférieure à deux.

Le ratio or-argent nous donne une perspective macroéconomique en ces temps inflationnistes. Partout dans le monde, la dépendance croissante vis-à-vis de l’inflation monétaire sape le pouvoir d’achat des monnaies gouvernementales, ce qui nous indique que le prix de l’or et de l’argent augmente avec le temps. Et pour les commerçants, les plus gros profits doivent être réalisés en argent.

La position sous-jacente sur le marché suggère également que le moment est venu d’acheter de l’argent, car le manque de liquidité physique indique qu’il est sous-évalué. Il y a de plus en plus de preuves anecdotiques que certains opérateurs de détail ont géré des comptes non alloués parallèlement à des comptes de garde groupés, et que ces opérateurs ont été tentés de mélanger les deux. C’est doublement dangereux pour leurs clients, car ils devraient sans doute avoir une licence bancaire et les clients facturent des frais pour l’argent, ce qui n’est en fait que des créanciers.

Il y avait des preuves mercredi que cette histoire avait un effet, lorsque l’argent a grimpé de 3% dans le volume le plus élevé du Comex observé depuis un mois. Et les tentatives des banques d’investissement pour maintenir les intérêts ouverts supprimés, imaginaires ou non, n’ont pas réussi à saper le prix, comme le montre le graphique suivant.

Il existe normalement une large corrélation entre le prix et l’intérêt ouvert. Mais les niveaux respectifs sont notables, le prix de l’argent étant resté au-dessus du niveau indiqué par l’intérêt ouvert, après avoir été inférieur à celui-ci avant mars 2020. Les niveaux relatifs depuis août dernier indiquent donc que l’argent est sous-évalué par rapport à son intérêt ouvert, confirmant un perspectives haussières.

