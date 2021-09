Une promenade dans les nuages ​​de Tokyo

02/09/2021 à 05:40 CEST

La presse qui s’est rendue à Tokyo pour les Jeux Paralympiques a reçu une invitation à grimper ce jeudi au Tokyo Skytree, la plus haute tour du monde. La météo nous a fait douter de l’inscription car elle prédisait la pluie, mais nous ne voulions pas manquer l’occasion de visiter un lieu aussi emblématique.

Nous sommes arrivés avec peu d’attentes pour le rendez-vous et ils ont été confirmés dès que nous sommes sortis de l’ascenseur au premier arrêt, à 350 mètres de haut, auquel on accède en quelques secondes. Pas de vues, juste des nuages, tout blancs, comme s’il s’agissait de cristaux translucides. Les Japonais nous ont invités à prendre des photos à côté d’un écran avec une image avec les vues qui nous manquaient, même ils nous ont fait une vidéo pour que nous soyons encore plus conscients de la malchance que nous avions. Très japonais ce détail. Allez, c’était la même chose que de le voir en direct… Une fois le beau film terminé et, après avoir écrit nos vœux sur une cassette et l’avoir accroché à une sorte d’arbre à vœux, nous avons grimpé jusqu’à 451,2 mètres. Le point le plus élevé accessible.

L’arbre à souhaits de la tour Skytree

Tout. Les nuages ​​sont restés intacts et épais pour nous empêcher de profiter des vues à couper le souffle qu’on nous avait promis.

Notre guide nous a invités à remonter dans l’ascenseur, d’ailleurs, chaque ascenseur a un design différent, et nous sommes redescendus au 345 où un sol en verre nous attendait. Au début rien, encore blanc, mais tout à coup Tokyo nous a donné environ 15 secondes de vue. Nous sommes parfois excités. Cela a duré peu, très peu, mais cela en valait la peine.

Les vues ne sont apparues que quelques secondes mais nous avons pu les capturer

il faudra y retourner pour le savoir qu’est-ce qu’on a raté ce jeudi qui promettait des émotions fortes. Nous avons pu nous faire une petite idée, de quoi nous donner envie d’en savoir plus.