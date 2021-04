Une promenade dans les ruelles de Dilli: la ville peut se vanter d’un long et riche passé

Ibn Battuta a déclaré que Delhi n’était pas seulement la plus grande ville de l’Inde, mais aussi la plus grande ville musulmane de l’est

Par Ravindra Singh

Delhi occupe une place unique dans les annales de l’histoire. Il est mentionné même dans le Mahabharata comme Indraprastha, la ville des Pandavas. On pense que Vishwakarma a construit la ville à la demande du Seigneur Krishna et l’a nommée Indraprastha – la ville d’Indra. Cependant, il n’y a aucune preuve pour soutenir cela. Mais ce qui ne peut être contesté, c’est le fait que Delhi, comme Rome et Istanbul, est l’une des rares villes au monde à pouvoir se vanter d’un passé long et riche. Il a été témoin de la montée et de la chute de nombreux empires au fil des générations, ainsi que de la fusion de différentes cultures au fil du temps.

Les dirigeants des États du nord de l’Inde ont établi leurs capitales dans la région de Delhi. Le triangle de Delhi – une zone de 60 milles carrés délimitée par les collines Aravali à l’ouest et au sud, et la rivière Yamuna à l’est – occupait une position stratégique dans le nord de l’Inde. Les historiens retracent «sept villes plus anciennes de Delhi», qui se sont développées autour des forteresses de chaque dynastie qui régnait sur la ville de 1100 à 1947 après JC. Les sept villes généralement citées du nord au sud sont Shahjahanabad, Firuzabad, Dinpanah, Siri, Jahanpanah, Dihli-i-Kuhna et Tughluqabad. Certaines villes comme Dihli-i-Kuhna, Kilokhri, Siri et Firuzabad furent les capitales de sultans successifs – parfois en série, à d’autres moments après un intervalle d’années. D’autres comme Tughluqabad ou Jahanpanah sont restés installés, mais étaient les capitales d’un seul sultan. Il y avait aussi Adilabad, habitée très brièvement, plus une citadelle qu’une ville. Des chroniqueurs comme Minhaj-us Siraj, dans son livre Tabaqat-i-Nasiri, fournissent une esquisse historique de l’histoire politique de Delhi au XIIIe siècle.

La ville a été construite avec quatre villes voisines. Delhi était auparavant une vieille ville hindoue occupée par les musulmans. La deuxième ville était Siri appelée Dar-ul-khalifa. Le troisième était Tughluqabad et le quatrième était Jahanpanah.

Ibn Battuta considérait Delhi comme la métropole de l’Inde, une ville magnifique. Il est arrivé à Delhi en provenance de Hansi et a déclaré que, entourée d’un mur, Delhi était non seulement la plus grande ville de l’Inde, mais aussi la plus grande ville musulmane de l’est.

En ce qui concerne le nom actuel de la ville, il y a beaucoup d’histoires. On suppose que «Delhi» vient de Dhilli ou Dhillika. Le mot a été trouvé dans l’inscription Biholia du district d’Udaipur en 1170 après JC, qui parle de la prise de Delhi par le roi Chauhan Vighararaja IV ou Bisal Deo (vers 1153-64). On l’appelait la capitale de tout le royaume de l’Hindustan ou des domaines de l’Hindustan, et aussi comme la capitale de tout le royaume de Hind Hama Mulk-I-Hind. Hindustan, par opposition à Hind, était parfois une appellation réservée aux régions d’Awadh et de Delhi, bref aux provinces immédiatement à l’est du Pendjab. La signification spatiale de Dhilli n’a cessé de changer et de changer. Dhilli, en référence au complexe Qutb, est devenu «Old Dhilli» à l’époque du sultan Jalaluddin Khalji et la ville de Khalji est devenue Shahr-i-Nau ou la «nouvelle ville».

En l’absence de documents écrits, nous devons nous fier à ce qui a été trouvé lors de plusieurs fouilles dans la région de Mehrauli et à proximité. Les gens vivaient ici depuis le début de l’âge de pierre, mais en raison des limitations linguistiques, aucun nom de la région n’est traçable avant le nom de Yoginipura. Dans les périodes ultérieures, plusieurs enregistrements d’habitation à Mehrauli sont trouvés. Au 14ème siècle, un compte arabe de l’Inde informe que Delhi était composée de nombreuses villes (intégrées en une), chacune connue sous son propre nom. Delhi, étant l’un d’entre eux, leur a donné son nom à tous.

Ravindra Singh est professeur adjoint, département d’histoire, Motilal Nehru College, Université de Delhi

