Une proposition Horschel qui peut soulever des ampoules

Billy Horschel © Golffile | David Lloyd

Billy horschel est cette semaine à Dubaï, où il jouera le Championnat du monde DP, tournoi avec lequel le tournée européenne clôture sa saison 2021. Grant-Valkaria, au Floride, est a coté de Collin Morikawa l’un des deux Américains ayant une chance mathématique de remporter la victoire dans l’ordre du mérite du circuit. Bien que ses déclarations dans l’avant-première du tournoi aient été focalisées dans un autre sens, en regardant vers le Tournée de la PGA où il concourt régulièrement…

Horschel Il pense que certains de ses coéquipiers sur la tournée américaine trouvent confortable de terminer la saison « 90e sur la liste des gains et de remporter plus d’un million de dollars » sans trop d’efforts. « Cela peut sembler dur ou il semble que j’essaie d’attaquer les coéquipiers qui sont dans la zone inférieure du classement du tour, mais ce n’est pas comme ça. Je vous demande simplement : faites-vous tout votre possible pour offrir votre meilleure version ? Sinon, ils devraient sortir parce qu’ils ont obtenu leur carte de Tournée de la PGA, mais ils ne font pas autant que les autres enfants », a-t-il déclaré.

« Nous devrions rendre la tournée plus compétitive. Je changerais la façon dont les prix sont distribués, que les 30 ou 40 meilleurs soient payés beaucoup d’argent, mais pas autant pour les autres, car de cette façon, j’obligerais tout le monde à faire tout son possible pour être un meilleur joueur. Et au lieu de distribuer 125 cartes chaque année, je le réduirais à 100. Celui du Excursion en ferry de Korn 30 joueurs montent au lieu de 50. Ou qu’un maximum de 120 joueurs participent aux tournois, ont les meilleurs joueurs semaine après semaine », a-t-il expliqué. Gamelle.

Les futurs projets d’Horschel

L’Américain en a également profité pour révéler son envie de jouer davantage dans L’Europe : « Tout dépend de votre niveau Coupe FedEx. Si je pars du bon pied, cela m’ouvrira plus de possibilités de voyager un peu. En ce moment, les tournois réguliers de mon calendrier en L’Europe  sera le Open d’Ecosse, les BMW PGA de Wentworth, Liens Dunhill et celui-là Championnat du monde DP. Mais il y en a quelques autres que je pourrai peut-être jouer l’année prochaine, comme le Porsche European Open et le BMW International de Allemagne«.

Gamelle, en outre, il pointe vers des domaines historiques de la tournée européenne, l’un d’eux dans Espagne: « J’aimerais jouer plus ici. J’évalue à quoi ressembleront les 10 prochaines années de ma carrière et il y a des événements que j’ai vus à la télévision qui… Crans-Montana, par exemple, est l’un d’entre eux. Valderrama c’est un domaine que j’aimerais jouer. Donc on va choisir ici et là », a-t-il conclu.

