Une psychiatre qui rêvait d’assassiner des Blancs double et qualifie ses critiques de racistes – RedState ⋆ 10z viral

Samedi, j’ai couvert le cas de la psychiatre Aruna Khilanani, qui a parlé à une foule de l’école de médecine de Yale de son fantasme d’assassiner des Blancs.

“Le problème psychopathique de l’esprit blanc” a vu Aruna exprimer sa colère passionnée envers les pâles: “Rien ne me met plus en colère qu’une personne blanche qui me dit de ne pas être en colère, car ils n’ont pas encore vu de vraie colère.”

Elle a admis qu’elle avait coupé la plupart de ses amis blancs.

Et ne tombez pas amoureux d’elle, conseille Kenny Rogers, c’est une rêveuse :

«J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait sur mon chemin, enterrant son corps et essuyant mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Comme si j’avais fait une faveur au monde.

D’un autre côté, son site Web expose un amour pour les gens :

J’ai une formation littéraire et j’aime les histoires, les gens et m’immerger dans d’autres mondes.

Appelez ça un lavage.

Le fantasme d’Aruna consistant à assassiner des gens de froid uniquement sur la base de leur couleur a reçu une étiquette curieuse : pas génial.

Certains sont même allés jusqu’à le qualifier de raciste.

Peut-être que c’était le saut qui a semblé grossier.

Le professeur de Yale Nicholas Christakis l’a vu avec aigreur :

« Le racisme exprimé par le Dr Aruna Khilanani… est profondément inquiétant et contre-productif. »

“[H]Ces points de vue doivent être fermement rejetés », a-t-il écrit.

Le racisme exprimé par le Dr Aruna Khilanani dans un Grand Rounds à Yale, qui vient d’être publié par @bariweiss & @kittypurrzog, est profondément inquiétant et contre-productif. Bien sûr, en tant qu’invitée, elle est libre de s’exprimer sur le campus. Mais ses opinions doivent être fermement rejetées. https://t.co/9KoFtOXOG9 – Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) 4 juin 2021

Comme l’a noté le New York Post, une série de scores sur Healthgrades.com a grillé Aruna.

Beaucoup ont demandé que son permis médical soit révoqué.

“Quand je suis entré dans son bureau, elle m’a mis un revolver sur la tête et m’a dit que je devais jouer cinq tours de roulette russe avant de pouvoir obtenir un rendez-vous”, aurait déclaré un critique.

Eh bien, il y a de grandes nouvelles : elle a répondu avec une considération réfléchie après la flagellation.

Sa conclusion : elle avait raison.

Dans un e-mail envoyé samedi au New York Times, la psychiatre a insisté sur le fait qu’elle avait été sortie de son contexte par des personnes essayant de “contrôler le récit”.

De toute évidence, elle utilisait simplement sa magie pour vous faire penser :

« Une trop grande partie du discours sur la race est une régurgitation sèche et fade de nouveaux mots de vocabulaire sans travail dans l’inconscient. »

“Et, si vous voulez frapper l’inconscient”, a-t-elle expliqué, “vous devrez ressentir de vrais sentiments négatifs.”

Elle est douée pour la métaphore, et cela vous aide à vous sentir normal :

« Mon discours métaphorique sur ma propre colère était une méthode pour que les gens réfléchissent aux sentiments négatifs. Pour normaliser les sentiments négatifs. Parce que si vous ne le faites pas, cela deviendra une action violente.

Elle a clairement indiqué que «le travail est important».

“Et, je le maintiens.”

Parce que:

« Nous devons guérir dans ce pays.

Elle peut nous aider à faire exactement cela, même si nous ne le voulons pas. Et les opposants ? Racistes :

“Personne ne veut regarder ses actions ou faire face à ses propres sentiments négatifs à propos de ce qu’il fait. La meilleure façon de contrôler le récit est de se concentrer sur moi et de faire de moi le problème, c’est ce que j’ai dit qui se produit dans la dynamique du racisme.

Le professionnel était seulement correct :

« La plupart des êtres humains ont des fantasmes inquiétants, et cela peut être un bon sujet de discussion. Les actions des gens sont plus importantes que leurs pensées ou leurs paroles.

Il me semble que la culture américaine n’est pas cohérente actuellement.

Alors qu’une personne parle hardiment de meurtre fondé sur la race d’une manière à la vue de tous, le compteur de réaction reste relativement indéterminé.

Dans le même temps, une fille qui a assisté à un bal – qui n’autorisait pas les participants noirs 20 ans auparavant – est présentée comme un membre du KKK.

Voir: L’actrice de ‘The Office’ Ellie Kemper s’excuse d’avoir assisté à un bal, reconnaît son privilège blanc

Revenons au fantasme d’Aruna, c’est une leçon précieuse : la prochaine fois que vous entendez parler de quelqu’un qui a envie de vider une arme dans la tête d’un étranger puis de rebondir, ne vous embarrassez pas avec des suppositions.

Pour ceux qui sont prêts à faire face à leurs sentiments – et à obtenir le genre d’aide que le médecin peut fournir… selon Healthgrades, elle « accepte de nouveaux patients ».

Mais comme Kenny et Kim Carnes l’ont chanté, essayez de garder votre amour sous contrôle.

