Une publication pro-démocratie de Hong Kong fermée

Le rédacteur en chef par intérim de Stand News, Patrick Lam, est escorté par la police après avoir perquisitionné son bureau à Hong Kong, Chine, le 29 décembre 2021. (Tyrone Siu/.)

Un site Web dissident pro-démocratie à Hong Kong a fermé mercredi après que la police a pris d’assaut son siège et arrêté six rédacteurs en chef et anciens membres du conseil d’administration dans le cadre d’une autre campagne de suppression de la liberté d’expression dans la ville chinoise semi-autonome.

Stand News a déclaré dans un communiqué qu’il allait démanteler son site Web et ses médias sociaux ainsi que cesser ses activités.

Après Apple Daily, qui a fermé ses portes en juin suite à la décision des responsables pro-chinois de geler ses avoirs et d’arrêter ses principaux rédacteurs, le média indépendant Stand News est la prochaine victime des autorités communistes de Hong Kong qui veulent éliminer la dissidence. Lors de cette précédente arrestation, la police de Hong Kong a saccagé du matériel journalistique et des disques durs d’ordinateurs dans le cadre d’une enquête criminelle.

Les six personnes affiliées à Stand News qui ont été arrêtées comprennent la chanteuse et militante populaire Denise Ho, ancienne membre du conseil d’administration. Lors d’un briefing mercredi après-midi, Steve Li Kwai-wah, surintendant principal du département de la sécurité nationale de la police de Hong Kong, a accusé les personnes arrêtées d’avoir orchestré un complot séditieux, citant des articles politiquement provocateurs publiés entre juillet 2020 et novembre 2021.

Plus de 200 agents ont fait une descente dans le bureau, a indiqué la police, avec pour mission de saisir certains documents en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée à la ville par Pékin en 2020. La loi donne aux autorités des pouvoirs étendus pour suspendre la liberté de la presse.

Les personnes arrêtées seraient l’ancien rédacteur en chef de Stand News Chung Pui-kuen, le rédacteur en chef par intérim Patrick Lam et quatre anciens membres du conseil d’administration, dont Ho et l’ancienne législatrice Margaret Ng, selon l’Association des journalistes de Hong Kong (HKJA).

Ronson Chan, président du HJKA, a été « emmené par la police », a écrit l’organisation dans un communiqué, vraisemblablement pour interrogatoire. Chan a déclaré aux médias plus tard que les agents avaient confisqué ses appareils électroniques, ses cartes bancaires et sa carte de presse.

« L’Association des journalistes de Hong Kong est profondément préoccupée par le fait que la police a arrêté à plusieurs reprises des hauts responsables des médias et a fouillé les bureaux d’agences de presse contenant de grandes quantités de matériel journalistique en un an », a déclaré mercredi la HKJA. Il a fait appel à la constitution de Hong Kong, en particulier à l’article 27 de la loi fondamentale de Hong Kong, qui protège techniquement la liberté d’expression, de la presse et de publication.

Les autorités ont affirmé qu’elles ne réprimaient pas le journalisme mais plutôt des menaces contre l’État.

« Nous ne ciblons pas les journalistes, nous ne ciblons pas les médias, nous ciblons simplement les infractions à la sécurité nationale », a déclaré Li Kwai-wah, surintendant principal du département de la sécurité nationale de la police. « Si vous signalez seulement, je ne pense pas que ce soit un problème. »

« Ne soyez pas partial. Vous savez bien comment faire un rapport, comment être un journaliste responsable, comment faire un rapport impartial à vos lecteurs. C’est tout ce que je peux vous donner », a-t-il déclaré, offrant sa recommandation aux journalistes sur la façon d’éviter les enquêtes et les poursuites.

Le développement de mercredi intervient après que Stand News ait déjà nettoyé son site Web de la plupart des articles d’opinion et des colonnes pour se conformer à la loi sur la sécurité nationale.

