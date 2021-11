Une publicité sur le tourisme en Islande se moque brillamment du métaverse de Facebook

Il y a quelques semaines, des rumeurs ont commencé à surgir au sujet de Mark Zuckerberg annonçant une nouvelle image de marque pour Facebook (l’entreprise. Cette décision aiderait l’entreprise à se distancer des scandales de Facebook (l’application) et à contenir les dégâts. En outre, le nouvel objectif de Zuckerberg est le métaverse, un écosystème social AR/VR du futur. Le PDG de Facebook a rapidement confirmé ces rumeurs, annonçant que la nouvelle société s’appellerait Meta, tout comme certaines fuites l’indiquaient. De plus, il a offert une étrange démo du concept de métaverse, une technologie qui Facebook a déjà investi 10 milliards de dollars. Cette démo était si irréaliste qu’elle est rapidement devenue un sujet de ridicule en ligne. Maintenant, tout un pays s’amuse. Découvrez Iceland’s Icelandverse, une brillante campagne publicitaire pour promouvoir le tourisme sur l’île.

L’utopie du métaverse

Le métaverse de Facebook que Zuckerberg a présenté sur scène lors de l’événement Connect 2021 de la société semble hors de ce monde. Une utopie qui n’est possible que dans les films futuristes où la technologie a évolué au point où son métavers est possible. Avant d’explorer l’Islande de l’Islande, il est important de comprendre cela.

Cela ne veut pas dire que nous ne toucherons pas aux métavers à l’avenir. Et ce ne sera pas le métaverse de Facebook. D’autres grands géants de la technologie développeront leurs propres métavers basés sur la RA/VR qui pourront être utilisés à la fois pour le travail et pour le plaisir. Et ces métavers fonctionneront probablement ensemble pour répondre aux besoins de tous les clients.

Mais le genre d’expériences que la présentation hautement chorégraphiée de Zuckerberg a montrée n’est pas possible aujourd’hui. Ils ne seront pas possibles avant un certain temps car Facebook n’a pas encore déployé la technologie et les appareils qui peuvent le prendre en charge. De plus, la société n’a pas encore résolu le gros problème de Facebook (application). Le changement de nom de Meta n’a pas fait disparaître tous les problèmes récents de Facebook. Et vous ne pouvez pas simplement faire confiance à l’entreprise qui a créé l’application Facebook avec un produit social différent qui a l’air cool.

Comme beaucoup de gens, l’Islande comprend cela. Et le pays a utilisé le métaverse pour créer toute une campagne publicitaire qui fait la promotion du tourisme dans le pays.

L’Islandevers est bien réel

Comme vous le verrez dans la courte vidéo publicitaire ci-dessous, l’Islande n’hésite pas à donner quelques coups de poing au pivot de Facebook vers le métaverse. Et si vous connaissez les présentations de Zuckerberg, l’Icelandverse sera immédiatement payant. Les blagues atterrissent instantanément et vous aurez envie de partager cette annonce de vacances avec tous vos amis. Peut-être sur Facebook.

L’Islande se moque des habitudes de protection solaire de Mark Zuckerberg. Source de l’image : YouTube

Même si vous n’êtes pas familier avec le métavers, vous vous rendrez compte que quelque chose est étrange dès la minute où le gars ci-dessus commence à parler. Zack Mossbergsson. Le directeur visionnaire (CVO) de l’Icelandverse ressemble étonnamment à Mark Zuckerberg. Le choix du nom n’est pas non plus un hasard.

Mossbergsson procède à l’introduction du vers d’Islande tout comme Zuckerberg présente le métavers. Et c’est là que la publicité intelligente de l’Islande devient vraiment drôle. Voici quelques lignes du CVO :

Bonjour et bienvenue dans ce cadre très naturel. Aujourd’hui, je veux parler d’une approche révolutionnaire sur la façon de connecter notre monde sans être super bizarre. Certains ont dit que ce n’était pas possible. Certains ont dit que c’était hors de portée. Pour eux, nous disons que c’est déjà là. Regardez sérieusement, c’est ici. Et comment appelons-nous ce chapitre pas si nouveau de la connectivité humaine ? L’Islandevers. Réalité réelle améliorée sans casques ridicules dans notre expérience du monde ouvert, tout est réel et l’a été pendant des millions d’années, il est complètement immersif

Mossbergsson frappe tous les problèmes avec le métavers. L’univers que Zuckerberg veut n’est pas réel. Pour en faire l’expérience, vous avez besoin de casques qui vous permettront de vous immerger dans un monde numérique. Ou des éléments trop numériques sur la réalité réelle.

C’est un grand jeu pour le tourisme islandais

Mossbergsson va encore plus loin en se moquant de son homologue Facebook en portant une sorte de masque sur tout le visage. C’est une ode glorieuse à la façon dont Zuckerberg applique un écran solaire pendant l’été, qui est devenue virale dans le passé.

L’Islande ne se moque pas de Facebook parce qu’elle veut concurrencer n’importe lequel de ses produits. Le but de cette annonce est de devenir virale et de promouvoir le tourisme. Ces endroits très réels que Mossbergsson montre sont un spectacle à voir. Comme d’autres pays, l’industrie touristique islandaise a été durement touchée ces dernières années en raison de la pandémie. Quelle meilleure façon de gérer la crise et de rappeler au monde que l’Islande existe que de se moquer de l’un des plus grands géants de la technologie sur Terre ?

L’Icelandverse est un monde avec des possibilités si infinies qu’elles seront là pour toujours », conclut le faux cadre islandais. « Alors rejoignez-nous aujourd’hui. Ou demain. Ou n’importe quand. Nous sommes vraiment faciles à vivre.

L’annonce touristique islandaise est disponible ci-dessous dans son intégralité, et c’est le genre de clip qui devrait devenir viral. Facebook pourrait vous aider.