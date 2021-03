Une puissante tempête hivernale déverse jusqu’à 52 pouces de neige sur le Wyoming, le Colorado et le Nebraska

Dimanche, une puissante tempête de neige de fin d’hiver s’est intensifiée sur les montagnes Rocheuses centrales avec de fortes chutes de neige et du vent entraînant des fermetures d’aéroports et de routes, des pannes de courant et des avertissements d’avalanche dans certaines parties du Colorado, du Wyoming et du Nebraska.

Le service météorologique national du Wyoming l’a qualifié de tempête hivernale «historique et paralysante» qui entraînerait des conditions de voyage extrêmement dangereuses à impossibles au moins tôt lundi.

Les routes principales au sud-est d’une ligne qui traverse en diagonale le coin sud-ouest du Wyoming jusqu’à son coin nord-est ont été fermées dimanche, y compris les routes entrant et sortant de Cheyenne et Casper.

Le département des transports du Wyoming a suspendu dimanche les opérations de déneigement dans la région de Casper en raison de fortes chutes de neige et d’un manque de visibilité, a déclaré l’agence.

« Nous avons fait sortir plusieurs charrues de la chaussée en raison d’une visibilité limitée à zéro », a déclaré l’agence sur sa page Facebook.

Plus au sud, un record de plus de 61 centimètres de neige était tombé juste à l’extérieur de Cheyenne à midi dimanche, a rapporté le service météorologique. Un site SNOTEL à Windy Peak dans la chaîne de Laramie a signalé 52 pouces (1,3 mètre) de neige sur une période de 24 heures se terminant dimanche matin, a indiqué le service météorologique.

Une personne qui a répondu au téléphone au Love’s Travel Stop à Cheyenne, mais a refusé de donner son nom, a déclaré que 98 camions y étaient bloqués. Ils prenaient du carburant une boîte à la fois pour faire le plein de générateurs sur les camions afin de maintenir leurs réfrigérateurs ou congélateurs en marche, a-t-il déclaré.

L’Interstate 25 a été fermée au nord de Fort Collins, Colorado, jusqu’à sa fin à Buffalo, Wyoming, tandis que l’Interstate 80 a été fermée à travers le sud du Wyoming et dans la manche du Nebraska, où 19 pouces (48 centimètres) de neige ont été signalés juste au sud de Gering, Nebraska.

Le département des transports du Nebraska a demandé aux gens de tout l’État de rester chez eux pour éviter les vents violents et la pluie sur le côté est de l’État et les conditions de blizzard dans l’ouest, a rapporté l’Omaha World-Herald. Le trafic de l’Interstate 80 a été acheminé vers les villes voisines.

Les écoles publiques de Denver prennent une journée de neige lundi, tout comme les écoles de Cheyenne et Casper dans le Wyoming. Certains bureaux du gouvernement dans ces régions seront également fermés lundi.

À l’aéroport international de Denver, les pistes ont été fermées juste avant midi dimanche en raison de la poudrerie et de la mauvaise visibilité. «De nombreux vols ont déjà été annulés, de sorte que les fermetures de pistes ont un impact minime», ont déclaré les responsables de l’aéroport dans des publications sur les réseaux sociaux. Plus de 19 pouces (48 centimètres) de neige étaient tombés à l’aéroport à 11 heures dimanche, a indiqué le service météorologique.

L’aéroport régional du nord du Colorado qui dessert les régions de Fort Collins et de Loveland a été fermé dimanche matin après avoir reçu 30 centimètres de neige, selon les comptes de médias sociaux de l’aéroport.

Un avertissement d’avalanche était en vigueur dimanche pour les montagnes Rocheuses à l’ouest de Fort Collins, Boulder, Denver et Colorado Springs où «des chutes de neige intenses provoqueront de grandes avalanches destructrices», a déclaré le Colorado Avalanche Center. Le centre a averti que des avalanches pourraient se produire dans des endroits inhabituels et a recommandé de ne pas voyager dans l’arrière-pays.

Dimanche, une avalanche a bloqué l’autoroute 14 du Colorado dans le centre-nord du Colorado, a déclaré le ministère des Transports.

Près de 32000 clients de Xcel Energy étaient sans électricité dimanche dans le centre-nord du Colorado, tandis que de petites pannes ont été signalées dans la même région par la Poudre Valley Rural Electric Association.

Rocky Mountain Power dans le Wyoming a signalé plusieurs pannes. À un moment donné du jour au lendemain, le service a été interrompu pour près de 2 600 clients à Casper et Glenrock et 2 800 clients à Lander. Un peu moins de 1 000 personnes étaient sans électricité dans la région de Casper dimanche.

La compagnie d’électricité s’attend à davantage d’interruptions de service alors que la tempête se poursuit.

«La neige abondante et les conditions de dérive dues au vent devraient rendre les déplacements et les travaux de réparation de plus en plus difficiles aujourd’hui», a déclaré dimanche Curt Mansfield, vice-président des opérations de Rocky Mountain Power.