Une quarantaine de clubs pour mieux comprendre le monde

27/11/2021

Le à 18:28 CET

Un groupe formé par des femmes pendant la Première Guerre mondiale qui a dépassé les équipes masculines en popularité. Le club chypriote des réfugiés de Famagouste qui rêvent de jouer dans le championnat grec. La vieille histoire anarchiste du Jupiter de Barcelone et ses légendes mythiques (on disait que les guérilleros cachaient des armes dans les boules avant de les gonfler). Le club pionnier dans l’implantation du football féminin au Brésil ou le président juif du Bayern emprisonné dans le camp de concentration de Dachau.

Sont justes quelques histoires que le journaliste et historien Toni Padilla (Sabadell, 1977) recueille dans son dernier livre, « L’historien dans le stade : un essai sur la géopolitique du football », récemment publié par Principal de los Libros.

A travers l’histoire de 40 clubs, Padilla explique 40 histoires liées évidemment au football, mais aussi à la politique, à l’histoire, aux conflits de guerre, au racisme, aux réfugiés ou aux dictatures.

Ce sont des clubs de tous types et de toutes conditions : connus, comme le Bayern Munich, ou qui disputent la Ligue des champions, comme le Sheriff Tiraspol ou le Shakhtar Donetsk, mais aussi des équipes inconnues du grand public bien qu’elles cachent des histoires passionnantes, comme Fiumana. (Italie-Croatie), le Kidus Giorgis d’Ethiopie, les Orlando Pirates d’Afrique du Sud ou les Hafia Conakry de Guinée, parmi tant d’autres.

Padilla part du principe que « toute histoire, bien racontée, peut intéresser tout le monde », peu importe à quel point un club d’Indonésie ou d’Algérie peut sembler éloigné pour les lecteurs européens. Chacun des quarante clubs que Padilla passe en revue contient sa propre histoire qui aide également à expliquer son moment, sa ville et son pays.

Un outil universel

« Le football est la passerelle la plus simple pour parler à des gens du monde entier », explique Padilla. « Lorsque la communication est difficile, en raison de différences linguistiques ou culturelles, le football crée de la complicité et facilite les connexions et la communication & rdquor ;.

Mêlant sa facette d’historien à celle de journaliste, Padilla a parcouru le monde pour découvrir le vieux conflit entre l’Italie et la Croatie à propos de la ville de Fiume-Rijeka, la tension entre protestants et catholiques à Derry, la vieille histoire des Panionios ( club grec fondé par des réfugiés d’Izmir, quand en 1922 ils furent expulsés de la ville par les Turcs) ou celui du Plus Fort de Bolivie, le seul club au monde qui donne son nom à une bataille de guerre, dans la guerre entre le Paraguay et la Bolivie sur les champs de pétrole.

Le livre de Padilla montre non seulement que le football est un excellent outil pour voyager, mais aussi pour mieux connaître le monde : de nombreuses villes et de nombreux pays sont mieux expliqués – et compris – à travers leurs équipes de football.

« Le football est tellement démocratique qu’il affecte tout le monde. C’est pourquoi tous les régimes politiques, quel que soit leur signe, ont toujours essayé de l’utiliser.« , explique Padilla, qui a déjà présenté son livre à Madrid et à Barcelone.

« Ce que nous comprenons par les historiens instruits avait tendance à minimiser ou à ignorer ce rôle que le football peut parfois jouer dans l’explication de l’histoire », ajoute-t-il.