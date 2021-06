Une quarantaine de jeunes musiciens ibéro-américains arriveront en Espagne grâce au projet ‘Encuentros’

MADRID, 18 juin (EUROPA PRESS) –

Le Secrétaire d’État à la Coopération internationale, le Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) et le Haut-Commissariat contre la pauvreté des enfants ont parrainé, en collaboration avec le Fondation Dudamel, rester en Espagne jusqu’au 30 juin, quarante jeunes musiciens de pays ibéro-américains pour le projet ‘Encuentros’.

‘Rencontres’ est une initiative de formation complète et de coexistence transformatrice destinée aux jeunes issus de milieux défavorisés. La Fondation Dudamel, par le chef d’orchestre vénézuélien-hispanique Gustavo Dudamel et l’actrice espagnole Maria Valverde, a lancé cette initiative il y a dix ans.

La Fondation rassemble des étudiants des Amériques et d’Espagne pour travailler avec des enseignants ou des mentors de haut niveau dans le « Orquesta del Encuentro », définie par le maestro Gustavo Dudamel comme une formation « étoile de classe mondiale ».

Gustavo Dudamel dirigera les ateliers et les concerts pendant deux semaines avec des modules supplémentaires et des master classes dirigées par une équipe pédagogique de musiciens des plus grands orchestres du monde, tels que le violoniste vénézuélien Alejandro Carreño ou le violoncelliste Johan Stern, entre autres.

Ces tuteurs offriront aux jeunes artistes de la Fondation Dudamel une formation musicale et un leadership avant de partir pour une tournée culturelle qui les conduira, avec un répertoire de Schoenberg et Tchaïkovski, dans les auditoriums d’Oviedo, Tenerife et Las Palmas de Gran Canarias sur le 26 prochains jours. , 27 et 28 juin respectivement.

De plus, lundi prochain le 21, célébrations de la Journée de la musique, dans la salle 12 qui abrite Las Meninas du Musée national du Prado, il y aura une production enregistrée où le jeune Encounter Orchestra se produira sous la baguette de Dudamel ‘Transfigured Night’ , d’Arnold Schoenberg, une œuvre basée sur le poème homonyme de Richard Dehmel qui « parle du triomphe de l’espoir sur les ténèbres ».