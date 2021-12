Une quatrième femme accuse la star de « Sex and the City » d’agression sexuelle

Une quatrième femme accuse l’acteur de Sex and the City Chris Noth d’agression sexuelle. La signataire Lisa Gentile a été rejointe par l’avocate Gloria Allred lors d’une conférence de presse virtuelle mardi, détaillant une agression présumée de Noth en 2002. Les deux premières allégations contre Noth ont été publiées dans The Hollywood Reporter le 16 décembre. Une troisième femme s’est manifestée comme suit jour dans un article du Daily Beast. En 1995, Beverly Johnson aurait également accusé Noth d’agression. [Please Note: The following story contains graphic depictions of sexual assault.]

Gentile a déclaré qu’elle avait rencontré Noth dans un restaurant à New York en 1998. Au début de 2002, elle a accepté d’être ramenée de Noth vers minuit. Elle l’a autorisé à entrer dans son appartement, pensant qu’il voulait juste voir son appartement. « Il voulait juste voir où j’habitais. Il est monté à l’étage. Nous sommes entrés et nous sommes allés dans la cuisine », a déclaré Gentile, rapporte PEOPLE. « Il voulait voir le reste de l’appartement, mais je ne lui ai pas montré parce que mes colocataires dormaient. Il est allé aux toilettes et j’ai trouvé une vieille boîte de vin et je lui ai servi un verre. »

Noth aurait commencé à toucher et à embrasser Gentile, même si elle lui a demandé d’arrêter, a-t-elle affirmé. Il l’a « attirée de force » vers lui dans la cuisine, affirme-t-elle, et elle « est rapidement devenue mal à l’aise » parce qu’il a commencé à « baver » sur elle. Elle prétend qu’elle a essayé de l’arrêter alors qu’il lui aurait serré les seins sous sa chemise.

« J’ai attrapé ses mains avec les miennes et j’ai essayé de l’arrêter », a expliqué Gentile. « J’ai continué à pousser ses mains vers le bas pendant qu’il poussait les miennes vers le haut. J’essayais de le faire arrêter. Puis il a forcé mes mains à remonter sa chemise pour exposer son ventre, puis encore plus fort, il a poussé mes mains vers son pénis. J’ai finalement réussi à le repousser et à me dégager de son emprise et à crier ‘Non, je ne veux pas de ça.’ Il est devenu extrêmement en colère et a commencé à crier et à me traiter de taquin et de merde. Il est sorti de mon appartement en trombe. »

Après le départ de Noth, Gentile a dit qu’elle avait réveillé sa colocataire et sa meilleure amie pour décrire ce qui s’était passé. Le lendemain, Noth l’a appelée pour la mettre en garde contre le fait de dire à qui que ce soit ce qui s’était passé. Il a menacé de ruiner sa carrière et de la « mettre sur liste noire » dans le secteur du divertissement. Il a raccroché et Gentile a appelé ses parents en larmes, a-t-elle dit.

Au cours de la conférence de presse, Gentile a déclaré qu’elle avait « peur » de se manifester avant, mais a choisi de le faire maintenant après avoir entendu parler des autres allégations. « Je pense que nous devrions avoir notre journée devant le tribunal pour chercher à tenir M. Noth responsable de ce qu’il a fait – et aussi parler pour garantir les droits de mes nièces, ma filleule et les futures victimes de harcèlement sexuel et d’agression », a-t-elle déclaré. mentionné. Allred a déclaré que Gentile n’avait pas été en contact avec les autres victimes présumées. L’avocat a également appelé les stars de Sex and the City Saran Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon à soutenir publiquement l’Adult Survivors Act après avoir publié une déclaration soutenant les victimes présumées.

Le 16 décembre, The Hollywood Reporter a publié des entretiens avec deux femmes, identifiées comme Zoe et Lily, qui ont déclaré avoir été agressées sexuellement par Noth en 2004 et 2015, respectivement. Dans une déclaration à THR, Noth a qualifié les allégations de « catégoriquement fausses ». Il a qualifié les rencontres avec les deux femmes de « consensuelles ».

Le Daily Beast a ensuite publié une interview avec une femme identifiée comme Ava. Elle a déclaré au site qu’elle aurait été agressée sexuellement par Noth dans un restaurant de la ville de New York en 2010, alors qu’elle avait 18 ans. Le représentant de Noth a qualifié la troisième allégation de « fabrication complète ». Après que la troisième allégation ait fait surface, CBS et Universal Television ont licencié Noth de The Equalizer. A3 Artists Agency a également abandonné Noth en tant que client.

La semaine dernière, les allégations de Johnson en 1995 ont également refait surface. À l’époque, le National Enquirer avait publié des documents judiciaires dans lesquels le mannequin, avec qui Noth était en couple de 1990 à 1995, accusait l’acteur de l’avoir battue et proféré des menaces de mort, rapporte le Daily Mail. Johnson aurait déposé une demande d’ordonnance d’interdiction. Johnson n’a pas commenté les allégations.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.