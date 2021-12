Une question de contrôle – L’Express Financier

La Cour suprême peut tenir compte de la flexibilité dont disposent les travailleurs pour déterminer leurs heures de travail et de l’implication des agrégateurs dans la fixation des frais de service

Par Anshul Prakash

En 2017, lorsque le Delhi Commercial Driver Union a déposé une requête devant la Haute Cour de Delhi alléguant les mauvaises conditions de travail rencontrées par les chauffeurs de taxi et demandant la reconnaissance de ces chauffeurs en tant qu’employés des agrégateurs de taxis, il était prévu que le pouvoir judiciaire serait enfin en mesure de aborder la question qui a dominé la jurisprudence du droit du travail ces derniers temps dans plusieurs juridictions. Cependant, la pétition a finalement été rejetée comme retirée avec une opportunité donnée au pétitionnaire d’approcher le gouvernement afin de renvoyer l’affaire au forum en vertu de l’Industrial Disputes Act 1947. En tant que tel, le statut des travailleurs de concert en ce qui concerne leur l’engagement des agrégateurs de services reste en grande partie sans réponse à l’heure actuelle.

Le problème a plusieurs ramifications pour l’économie des concerts à croissance rapide en Inde. L’Inde a une myriade de lois du travail centrales et étatiques qui sont principalement de nature protectionniste et prévoient diverses obligations des employeurs concernant le salaire minimum, le calendrier et le mode de paiement des salaires, les heures de travail, les droits aux congés, les indemnités et prestations de départ et les cotisations de sécurité sociale. En conséquence, une décision sur la question peut avoir un impact significatif sur le modèle commercial des agrégateurs de services et le coût de l’engagement du personnel.

Jusqu’à présent, les agrégateurs de services ont identifié les travailleurs des concerts comme des entrepreneurs indépendants sans aucune relation de travail sous-jacente. Cependant, les gig workers soutiennent que le contrôle exercé sur eux par les agrégateurs de services est omniprésent. Qu’il s’agisse de la manière et du calendrier de prestation des services, de la fixation et de la perception des frais de service, de la disponibilité du personnel à la demande de l’agrégateur de services et de la réglementation de leur conduite en vertu des politiques internes, les prétendues directions des agrégateurs de services ne sont pas simplement limitées à ce qui doit être fait mais aussi à la manière dont le travail doit être fait, tous étant des aspects qui constituent le principe de base de la relation employeur-employé.

Dans les demandes de permanence, les tribunaux indiens vont au-delà de la lettre de l’accord entre les parties en question et examinent, entre autres, si l’entité en question paie le salaire du personnel, contrôle et supervise le travail du personnel, joue un rôle dans la sélection et nomination du personnel et/ou agit en tant qu’autorité disciplinaire sur la conduite et la discipline du personnel. Dans le contexte des gig workers, ces tests n’ont pas encore été appliqués. Bien qu’il existe une loi spécifique traitant de la main-d’œuvre non organisée – la loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs non organisés –, il n’est pas clair si les travailleurs à la demande relèveraient de sa compétence. De plus, la loi n’accorde directement aucun droit aux travailleurs non syndiqués; il stipule plutôt que le Centre doit proposer des régimes à leur profit sur les questions relatives à la couverture vie et invalidité, aux prestations de santé et de maternité, à la protection de la vieillesse, etc.

La loi a récemment fait l’objet d’un examen judiciaire en raison des inquiétudes suscitées par sa mise en œuvre effective sur le terrain. loi.

Même ainsi, le code ne cherche pas à accorder le statut d’« employé » aux travailleurs/euses de la plate-forme, mais envisage uniquement des régimes spéciaux de sécurité sociale pour eux qui « peuvent être » élaborés par le gouvernement de l’Union sur des questions relatives à la couverture vie et invalidité, et les prestations de santé et de maternité, pour lesquelles des cotisations peuvent être exigées des agrégateurs de services. Fait intéressant, en parallèle, le gouvernement de l’Union a également publié les Directives pour les agrégateurs de véhicules automobiles, 2020, selon lesquelles les agrégateurs sont obligés d’obtenir une assurance maladie et une assurance temporaire pour chaque conducteur engagé par eux, en plus de s’assurer que ces conducteurs ne sont pas connectés pour un agrégat. de plus de 12 heures par jour.

Le développement récent dans lequel la Cour suprême a pris connaissance de la requête en bref déposée par la Fédération indienne des travailleurs du transport basés sur des applications et a notifié le Centre de répondre aux allégations et aux réparations demandées dans le cadre de la requête en bref dans les 4 semaines, prend donc une importance . Notamment, la requête en bref demande, entre autres, la couverture des travailleurs temporaires dans le cadre du droit du travail applicable au secteur organisé et, à titre subsidiaire, exige la déclaration des travailleurs temporaires comme étant couverts par la loi UW.

En s’appuyant sur l’approche du tribunal suprême en matière de classification erronée présumée du personnel, le tribunal peut adopter une approche intégrée pour examiner un ensemble complet de facteurs régissant l’engagement des travailleurs de concert par les agrégateurs de services, en particulier le degré réel de flexibilité disponible pour les travailleurs pour déterminer leurs heures de travail, la réglementation de leur conduite en vertu du mécanisme disciplinaire des agrégateurs de services et le degré d’implication des agrégateurs de services dans la détermination des frais de service.

Il peut examiner la jurisprudence internationale sur la question, y compris les décisions rendues par les tribunaux compétents aux États-Unis et au Royaume-Uni.

